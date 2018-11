Zoe Turner (grünes T-Shirt) und ihr FC Gessel-Leerßen mussten am vierten Spieltag einen kleinen Dämpfer hinnehmen. (Jonas Kako)

Barrien. Eigentlich hätte der vierte Spieltag der Korbball-Niedersachsenliga beim SV Brake stattfinden sollen, aber aufgrund einer kurzfristigen Hallensperrung am vergangenen Freitag musste der Spielort nach Barrien verlegt werden. Den beiden Teams des SV Heiligenfelde nützte der kürzere Anfahrtsweg aber nicht viel, da sie – bis auf ein Unentschieden – alle Spiele verloren. Der FC Gessel-Leerßen kassierte im Kampf um Platz eins mit einer Niederlage einen kleinen Dämpfer, während der TSV Heiligenrode mit zwei Siegen weiterhin dem Titel entgegeneilt. Der FTSV Jahn Brinkum (zwei Siege) und der TV Stuhr (ein Sieg, ein Unentschieden) konnten den Abstand zu den unteren Rängen vergrößern.

FC Gessel-Leerßen - SV Brake 13:15 (4:7). Der FCGL hatte sich das Ziel gesetzt, die Brakerinnen an ihren sehr guten und meist unhaltbaren Distanzwürfen zu hindern. Kein einfaches Unterfangen, wie sich nach wenigen Minuten zeigte: „Obwohl wir in der Deckung verschiedene Varianten zuvor im Training geübt hatten, haben wir es in der ersten Halbzeit nicht geschafft, die Distanzwürfe komplett zu unterbinden“, berichtete Nicole Glatzel, Team-Sprecherin des FC Gessel-Leerßen. Dazu sei der FCGL im Angriff zu schwach gewesen. „Oft sind wir nicht an der Korbfrau, sondern an uns selbst gescheitert“, sagte Glatzel. Nach einer Umstellung in der Abwehr lief es zur zweiten Halbzeit etwas besser, „doch den Korb haben wir wieder nicht getroffen“. Somit musste sich die Mannschaft um Trainerin Nicole Böttcher am Ende knapp geschlagen geben.

TSV Heiligenrode II - SV Heiligenfelde II 20:8 (12:4). Gegen den Spitzenreiter aus Heiligenrode musste die Zweitvertretung des SV Heiligenfelde auf die etatmäßigen Korbfrauen Jasmin Boschen und Davina Dräger verzichten. „Mit Miriam Dannemann aus unserer Dritten haben wir einen guten Ersatz gefunden. Sie hat ihre Arbeit sehr gut gemacht“, sagte Trainer Jörg Spalkhaver, der ohnehin von einer schwierigen Aufgabe ausgegangen war. Dieser Gedanke bestätigte sich, denn der Spitzenreiter erwischte einen guten Tag und ließ den Heiligenfelderinnen keine Chance. „Im Angriff wurden durch tolle Spielzüge die Körbe aus allen Lagen erzielt. Das war eine gute Mannschaftsleistung“, lobte TSV-Trainerin Meike Daneke ihr Team.

SV Brake II - FC Gessel-Leerßen 14:17 (10:12). Auch die Zweitvertretung aus Brake war bekannt für ihre gefährlichen Distanzwürfe. „Da insbesondere zwei Spielerinnen einen großen Anteil an den erfolgreichen Weitwürfen hatten, haben wir sie in diesem Spiel konsequent in die Eins-zu-eins-Deckung genommen“, berichtete Nicole Glatzel – mit Erfolg. Beide Mannschaften lieferten sich zu Beginn zwar ein enges Match, doch in der sechsten Minute ging der FCGL in Führung und gab diese auch nicht mehr ab. „Anders als gegen Brake I war die Chancenauswertung in diesem Spiel wesentlich besser, was sehr wichtig war“, wusste Glatzel, deren Mannschaft das Spiel in der zweiten Halbzeit entspannt zu Ende spielen konnte und mit 17:14 gewann.

SV Brake - TSV Heiligenrode II 6:26 (2:12). Der TSV war auf alles vorbereitet, aber nicht auf das: Bereits früh lagen die Heiligenroderinnen mit 3:0 in Front und bauten von Minute zu Minute ihren Vorsprung weiter aus. „Selbst eine kurzzeitige Umstellung auf die Manndeckung konnte uns nicht beirren und wir konnten einen souveränen Sieg mit nach Hause nehmen“, freute sich Trainerin Meike Daneke.

SV Heiligenfelde II - TV Stuhr 13:13 (7:7). Für diesen Spieltag hatte sich der TV Stuhr einiges vorgenommen. „Wir wollten endlich mal wieder punkten und aus unserer schwierigen Lage herauskommen“, berichtete Trainerin Corinna Woltemade, die einen echten Krimi sah. Keine Mannschaft setzte sich ab. Die Führung wechselte fast im Minutentakt, sodass beide Teams mit einem 7:7 in die Pause gingen. In der zweiten Halbzeit wurde es noch einmal richtig spannend. Drei Minuten vor Schluss führte Stuhr mit 13:11. „Da bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass wir den Sieg in der Tasche haben“, gab Woltemade zu. Doch es kam anders: In der 19. Minute verkürzte der SVH II auf 12:13 und nur acht Sekunden vor Schluss traf Katrin Kling aus gut 20 Metern zum 13:13-Ausgleich.

FTSV Jahn Brinkum - SV Brake II 15:10 (4:6). Vor allem in der ersten Halbzeit hatten die Brinkumerinnen mit großem Wurfpech zu kämpfen, sodass sie mit einem Rückstand in die Pause gingen. Der FTSV ließ jedoch nicht die Köpfe hängen. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns sehr viele gute Korbwurfmöglichkeiten erarbeitet und diese besser verwertet. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung haben wir das Spiel verdient gewonnen“, sagte ein zufriedener Trainer Torsten Behrens.

TV Stuhr - SV Heiligenfelde 9:4 (4:1). Mit etwas Wut im Bauch ging der TV Stuhr in sein zweites Spiel, stellte den SVH vor viele Probleme und führte in der 13. Minute bereits 4:0. Marthe Schäfer holte Heiligenfelde auf die Punktetafel. In der zweiten Halbzeit ließ der TVS zwar etwas nach, sodass Heiligenfelde in der 29. Minute auf 3:5 herankam, „doch im Angriff konnten wir einfach keine Körbe platzieren“, bedauerte Isabel Ruppert, Co-Trainerin des SV Heiligenfelde. So setzte sich Stuhr wieder ab und sicherte sich die zwei Punkte.

TSV Emtinghausen - FTSV Jahn Brinkum 8:10 (5:3). Die Anfangsphase der Partie verschlief der FTSV etwas. Mit 1:5 lag das Team um Trainer Torsten Behrens zurück. „Danach haben wir unsere Chancen besser genutzt und sind bis zur Pause auf 3:5 herangekommen“, so der Coach. Im zweiten Abschnitt schenkten sich beide Mannschaften nichts. Zwei Minuten vor Spielende stand es 8:8 und es lag ein Unentschieden in der Luft. „Wir wollten die zwei Punkte aber unbedingt mitnehmen und haben es am Ende glücklicherweise noch geschafft“, freute sich Behrens.

SV Heiligenfelde - Ovelgönner TV 6:13 (2:7). Heiligenfelde machte es dem OTV zwar schwer, doch der Gegner setzte trotzdem auf 6:1 ab. Ein richtiges Herankommen war für die Mannschaft von Trainer Matthias Kobs nicht möglich. „Für uns stand danach fest, dass wir das Spiel in den nächsten 20 Minuten drehen wollten“, berichtete Co-Trainerin Isabel Ruppert. Zwar kam der SVH in der 33. Minute auf drei Körbe heran, „aber leider konnten wir das nicht ausbauen, da wir auch hier wieder unsere Würfe nicht in einen Korbtreffer umwandeln konnten“, bedauerte Ruppert.

Weitere Informationen

TSV Heiligenrode II: Solte (10 Körbe), Kattau (8), Brosowski (6), Bothmer (6), Rixen (5), Cordes (5), Meyer (3), Böttcher (3)

FC Gessel-Leerßen: Schriefer (9), M. Brüning (7), Brüning (6), Glatzel (5), Ehlers (4), Turner (2) Rahm (1)

TV Stuhr: Harzmeyer (11), Drawert (5), Jensen (4), Freiheit (1), Kulas (1)

FTSV Jahn Brinkum: Elfers (10), Waltl (4), Menke (3), Brummerhoop (3), Daneke (2), Kiupel (1), Peters (1), Koschlig (1)

SV Heiligenfelde II: Löhmann (6), Bruns (4), Kling (3), Klöckler (3), Evers (2), Woyke (2), Dräger (1)

SV Heiligenfelde I: V. Boschen (4), Weidmann (3), Eitner (1), Schäfer (1), Haase (1) NKN