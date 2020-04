Denise Kleinert kassierte in der Saison keine einzige Einzel-Pleite. (FOTOS: Michael Braunschädel)

Wie ein pfeilschneller ICE-Zug sind die Tischtennis-Damen des TSV Heiligenrode II durch die Landesliga gerast. Wegen des Coronavirus wurde die Saison vorzeitig beendet, ein paar Spiele hätten noch absolviert werden müssen. Doch der Aufstieg der Zweitvertretung in die Verbandsliga ist trotzdem beschlossene Sache. Mit sage und schreibe 34:0 Punkten, also 17 Siegen aus 17 Spielen, hat die Reserve den großen Coup und damit den Durchmarsch perfekt gemacht. Einen erheblichen Anteil daran haben die Nummer eins und Teamsprecherin Denise Kleinert sowie ihre Tochter Emily. Erstgenannte verlor keine einzige Partie im Einzel, im Doppel musste sich das Familien-Duo lediglich einmal geschlagen geben.

Doch das ist nur der halbe Part der Kleinerts. Wie soll es auch anders sein, sind auch die beiden anderen Familienmitglieder vom Tischtennis angetan. „Man könnte schon meinen, dass Tischtennis alles für uns bedeutet“, betont Denise Kleinert. „Früher im alten Haus hatten wir sogar eine Tischtennisplatte im Wohnzimmer stehen.“ Thorsten, der Mann von Denise, spielt selber nicht mehr allzu viel, unterrichtet dafür aber zahlreiche Jugendliche. Und Sohnemann Daniel hat es schon weit geschafft, ist für den TSV Schwarzenbek als Nummer eins in der dritten Liga aktiv.

Doch auch Denise Kleinert muss sich mit ihren Erfolgen wahrlich nicht verstecken. In frühen Jahren – um genau zu sein mit neun – fand sie durch ihren Onkel den Weg an die Platte. Anfangs war sie noch nicht ganz überzeugt, die große Liebe wurde es dann erst mit 14 Jahren. „Dann hab ich plötzlich richtig Bock bekommen und war Feuer und Flamme für Tischtennis“, berichtet die mittlerweile 45-Jährige. Denise Kleinert gehörte lange dem Kader der ersten Mannschaft an, spielte unter anderem für den TSV Heiligenrode und den SV Bolzum in der Regionalliga. Seit 2017 schlägt sie für die zweite Garde des TSV auf. „Ich wollte etwas kürzertreten und mit meiner Tochter zusammenspielen“, verrät Denise Kleinert, die ihre größten Erfolge bei den Deutschen Meisterschaften der Senioren feierte. Im Jahr 2016 schnappte sie sich zusammen mit Velitschka Wais (VfL Oker) den Titel im Doppel, im Folgejahr wurde sie Vizemeisterin im Einzel.

Nur noch am Wochenende in der zweiten Damenmannschaft zu spielen, reicht Denise Kleinert einfach nicht aus. Im dritten Jahr in Folge tritt die 45-Jährige nun auch für die zweite Herrengarde in der Bezirksliga an. „Das ist schon ein wahre Herausforderung für mich. Denn zwischen den Damen und Herren gibt es schon riesige Unterschiede“, bekräftigt sie. Doch nicht immer wurde sie mit dem gehörigen Respekt vom anderen Geschlecht behandelt. „Früher vor etwa sieben Jahren sind die Männer nicht damit klar gekommen, gegen eine Frau zu verlieren. Und deswegen musste ich mir schon einige Sprüche anhören, weshalb ich dann auch erst mal pausiert habe.“ Doch das hätte sich mittlerweile gebessert. „Jetzt geht man anders mit mir um. Wir liefern uns spannende Duelle und geben uns am Ende eines Matches die Hand.“

Spannende Matches bestreitet Denise auch mit ihrer Tochter Emily. Ihr eigen Fleisch und Blut war auch ein Grund, warum sie in die zweite Damenmannschaft gegangen ist. „Sie hat Bock drauf, ich habe Bock drauf. Es passt einfach. Außerdem harmonieren wir sehr gut zusammen“, betont die Mutter über das Zusammenspiel. „Wenn ich mal einen schlechten Tag erwische, zieht sie mich wieder hoch und baut mich auf. Deshalb sind wir auch so schwer zu schlagen.“ Es entsteht eine Symbiose zwischen den beiden. Denn auch Emily profitiert von dem Doppel, wie sie verrät: „Meine Mutter unterstützt mich, wenn ich mal einen Fehler mache. Und ihre Erfahrung spielt mir dann auch total in die Karten.“

Doch kommt es unter Familienmitgliedern nicht auch mal zu Streitigkeiten? „Beim Tischtennis haben wir uns noch nie in die Haare bekommen. Wir harmonieren ganz gut zusammen und bauen uns gegenseitig auf“, versichert Emily, die einige Spielerinnen in der Landesliga mit ihren Defensivkünsten zur Weißglut brachte. „Sie wartet darauf, dass der Gegner einen Fehler macht. Aber sie gibt keinen Punkt kampflos ab, hat mittlerweile einen gesunden Ehrgeiz entwickelt“, beschreibt Denise Kleinert ihre Tochter. Und in der kommenden Saison gehen sie dann zusammen in der Verbandsliga auf Punktejagd. Dann kommen stärkere Gegner und längere Auswärtsfahrten auf den TSV Heiligenrode II zu.

Dafür ist die Zweitvertretung noch auf der Suche nach einer neuen Nummer vier. Denn Jill Bannach wird den Verein verlassen und sich eine neue Herausforderung suchen. „Wir suchen schon nach einem geeigneten Ersatz, aber das stellt sich hier in der Region nicht so einfach dar“, moniert Denise Kleinert. Wenn keine neue Spielerin verpflichtet werden kann, werde wohl eine Akteurin aus der dritten Damenmannschaft das Projekt Verbandsliga mitangehen, sagt sie.

Für die erfahrene Denise ist der Aufstieg nur ein weiterer Höhepunkt einer bemerkenswerten Laufbahn. Doch für Emily ist es der nächste große Schritt. Die 15-Jährige hat noch große Ambitionen, möchte mal genauso hoch spielen wie ihre Mutter. „Regionalliga ist mein Mindestziel, doch natürlich wäre es schön, auch mal so erfolgreich zu sein wie mein Bruder“, betont Emily. Aber jetzt gilt es erst einmal, die Verbandsliga zu überstehen. Und dort lautet das Ziel natürlich Klassenerhalt. Da sind sich die Kleinerts auf jeden Fall einig. Kommt in einer Familie auch nicht immer vor.