Hoch her ging es beim Volleyballturnier: Manuel Meyer (l.) lieferte sich an der Seite von Feenja Jürgens ein Twistringer Duell mit Michael Wild und Rena Schütte. (Fotos: Thorin Mentrup)

Twistringen. Es war das Hurricane-Wochenende – doch dafür sind die Teilnehmer des Wasserball- und des Beachvolleyballturniers, das parallel im und um den Schwimmpark Twistringen stattfand, noch gut weggekommen. In den vergangenen Jahren sind nicht nur die Festivalbesucher, sondern auch die Sportler auch abseits des Beckens richtig nass geworden. Dieses Mal blieben sie bis auf ein paar leichtere Regenfälle davon verschont. Das trug zur ohnehin guten Stimmung bei an einem Wochenende, das allen Beteiligten nicht nur sportlich sehr viel Spaß machte.

Als die Wasserballer beim elften Turnier des TuS Syke ihre Vorrundenspiele am Sonnabend beendet hatten, zog es sie ein paar Meter weiter zu den beiden Beachvolleyballfelder. Dort liefen noch mehrere Partien. „Volleyball ist ein interessanter Sport, den ich mir auch gerne anschaue“, sagte etwa Sykes Wasserballer Hakon Straßheim. Und auch die Twistringer und ihre Gäste schauten das eine oder andere Mal, wie es beim Wasserball lief. Während sportlich die Unterschiede zwischen Wasser und Sand größer kaum sein könnten, entwickelte sich im Schwimmpark dennoch ein Gemeinschaftsgefühl. Das erwuchs an einem ganzen Wochenende freilich nicht nur auf sportlicher Basis. Auch die Abendgestaltung trug entscheidend dazu bei. Nicht umsonst fanden die Turniere parallel statt – und nicht umsonst zelteten viele auswärtige Sportler auf dem Schwimmpark-Gelände. „Das ist wie ein großes Familientreffen“, freute sich Sykes Alex Suling.

Das Volleyballturnier erhielt großen Zulauf. Zwölf Damen-, zehn Herren- und 16 Mixed-Duos hatten sich angemeldet. „Die Plätze waren schnell vergeben“, freute sich Twistringens Manuel Meyer über den großen Zuspruch. Nicht nur aus dem Bremer Raum kamen die Teilnehmer, sondern auch aus Wolfsburg, Hamburg, aus dem Kreis Steinfurt und aus Ostfriesland. Das Twistringer Turnier hat sich mittlerweile einen Namen gemacht, auch das sportliche Niveau stimmt, auch wenn der Spaß natürlich nicht zu kurz kommen darf. „So ein Turnier lebt vom Miteinander. Man kennt sich untereinander“, betonte Meyer, der wie einige seiner Vereinskolleginnen und -kollegen munter mitmischte, als es im Sand um Punkte ging. Ganz nach vorne schaffte es ein Team der Gastgeber jedoch nicht. Bei den Frauen setzte sich das Bremer Duo Jennifer Röpke/Katharina Dressel durch, während bei den Männern die Delmenhorster Timo Janßen und Sven Musiol gewannen. Im Mixed spielten sich die Twistringer Manuel Meyer und Feenja Jürgens bis auf Rang drei vor und stellten damit das beste Team der Gastgeber.

Rheda-Steinhagens Marathonspieler

Die Wasserballer verzeichneten weniger Teilnehmer als im Vorjahr. Mit Aufstiegs- und Pokalspielen kollidierte der Turniertermin dieses Mal. Ausfallen lassen wollten die Syker die Veranstaltung aber nicht. „Dann schläft so etwas schnell ein“, erklärte Straßheim. So spielten insgesamt acht Mannschaften, die Gastgeber eingerechnet, um den Sieg. Darunter waren unter anderem der MTV Aurich aus Ostfriesland, die SG Rheda-Steinhagen aus Nordrhein-Westfalen und der WV Darmstadt 70. Die Hessen sind Stammgäste beim Syker Turnier. Beide Vereine verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft. Die Syker fahren deshalb auch regelmäßig zum Darmstädter Pfingstturnier. In kleinerer Runde als in den vergangenen Jahren kristallisierte sich schnell heraus, wer für einen Sieg in Frage kam, wobei es in der Gruppe der vier Herrenmannschaften noch eng zuging: Nachdem die Syker gegen Darmstadt verloren hatten, lieferten sie sich mit dem ASC Göttingen ein Duell um Platz zwei, das sie mit 6:5 für sich entschieden.

Die beiden Mannschaften der SG Rheda-Steinhagen – je eins im Mixed- und im Herrenbereich – sorgten derweil für ein Kuriosum: Denn weil nur acht Schwimmerinnen und Schwimmer nach Twistringen gereist waren, spielten sie in beiden Teams. Für sie wurde die Veranstaltung zum Wasserball-Marathon. „Sie haben das Turnier am Laufen gehalten“, zollte Straßheim den Nordrhein-Westfalen Respekt. Das direkte Aufeinandertreffen in den kleinen Halbfinals für die Mannschaften, die in den Gruppen die Plätze zwei und drei belegt hatten, fiel dementsprechend ins Wasser.

Das Rennen um den Sieg spitzte sich zwischen Syke und Darmstadt zu. Der TuS hatte im Halbfinale den SV Bremen 10 klar mit 9:2 besiegt, während das Darmstädter Herren- das Mixedteam im vereinsinternen Duell mit 8:6 bezwungen hatte. Vor dem Finale erklärte Straßheim die Gäste zum Favoriten: „Die spielen schon guten Wasserball. Sie haben uns nicht umsonst in der Vorrunde besiegt.“ Das Endspiel war zunächst ausgeglichen. Darmstadt ging schnell mit 2:0 in Führung, doch Syke blieb dran und glich bis zur Pause zum 4:4 aus. In den zweiten zehn Minuten zog der WV dann davon und holte sich mit 10:6 den Sieg. Ein Resultat, dass auch den Gepflogenheiten entspricht: Denn ein guter Gastgeber gewinnt sein eigenes Turnier schließlich nicht.