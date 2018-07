Der TSV Bassum ist mittlerweile eine Art Stammgast bei der Spain Trophy. Dieses Mal hofft er auf den Einzug ins Finale. (FR)

Bassum. Die Fußball-B-Junioren des TSV Bassum wollen bei ihrer dritten Teilnahme an der Spain Trophy, deren elfte Auflage in der kommenden Woche in der Nähe Barcelonas über die Bühne geht, zum ganz großen Wurf ausholen. Nachdem der Nachwuchs um Trainer Dennis Hammer in den vergangenen beiden Jahren jeweils unglücklich im Halbfinale scheiterte, will er dieses Mal zumindest das Finale erreichen und dann möglichst den Siegerpokal in die Höhe stemmen.

Unter dem Motto „Cupfighters“ startet die Bassumer Reisegruppe an diesem Sonnabend vom Hamburger Flughafen, um vom 1. bis 7. Juli stattfindenden Turnier um die „Spain Trophy“ an der Costa de Barcelona-Maresme teilzunehmen. Seit 35 Jahren veranstaltet die gemeinnützige Gesellschaft „Komm Mit“ Turniere in ganz Europa. Der TSV Bassum wird in Santa Susanna logieren. „Wir sind da in einem schönen Strandhotel direkt am Meer untergebracht. Bei diesen Bedingungen fühlen sich die Jungs wie kleine Nationalspieler. Das haben sie sich nach der guten Bezirksliga-Saison, die wir auf dem dritten Platz beendeten, auch verdient. Wir reisen mit voller Kapelle an. Mit 21 Leuten geht’s los“, freut sich Hammer auf erlebnisreiche Tage. Jens Schietke, Dirk Ahrens und Maik Heuermann komplettieren das vierköpfige Trainerteam.

Die Spiele finden auf Kunstrasenplätzen statt. Mit welchen Gegnern es die Bassumer zu tun bekommen, wissen sie noch nicht. „Am U17-Turnier nehmen Teams aus Spanien, Italien, Algerien, dem Libanon, England, Frankreich und Deutschland teil. Die Auslosung erfolgt noch“, so Hammer, der bei der dritten Teilnahme zum ersten Mal ins Finale kommen möchte. „Wir sind bislang jedes Mal im Halbfinale und beide Male im Elfmeterschießen gegen jeweils italienische Teams gescheitert. Diesmal wollen wir noch besser abschneiden und zumindest das Semifinale überstehen“, lautet die Zielsetzung.

Viele Freunde gewonnen

Im Vorjahr heimsten die Lindenstädter, die in Sachen Reise und Trikotsatz von einem Bassumer Unternehmen und einem ortsansässigen Restaurant sowie vom Verein zur Förderung des Fußballsports im TSV Bassum finanzielle Unterstützung erhielten, den Fairplay-Pokal ein. „Wir haben am Rande der Spiele für ordentlich Stimmung gesorgt und uns viele Freunde gemacht. Für den acht Kilogramm schweren Pokal mussten wir uns extra einen Koffer vor Ort kaufen“, erzählte Hammer schmunzelnd. Neben dem sportlichen sollen auch der kulturelle Aspekt und der Erholungsfaktor nicht zu kurz kommen. „Wir werden natürlich auch feiern, Fußball gucken sowie Strand und Pool genießen. Außerdem stehen Ausflüge zum berühmten Stadion Camp Nou des FC Barcelona, nach Lloret de Mar und in den größten Aqua-Park Europas auf dem Programm“, berichtete Hammer, der sich besonders über die Teilnahme von A-Junior Philipp Stünkel freut: „Philipp musste die letzten beiden Jahre immer krankheitsbedingt auf die Reise verzichten. Weil auch zwei ältere Spieler pro Team teilnehmen dürfen, kommt er jetzt als A-Junior in den Genuss.“