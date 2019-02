Christina Lübben und die SV Kirchweyhe verloren beide Spiele. (Jonas Kako)

Kirchweyhe. Es ist wie verhext, doch den Tischtennisspielerinnen der SV Kirchweyhe will in der Verbandsliga Süd der zweite Punktgewinn einfach nicht gelingen. „Es ist wirklich unglaublich bitter“, haderte Mannschaftssprecherin Martina Nöhren, nachdem sie und ihr Team am Doppelspieltag sowohl dem TuS Gümmer (5:8) als auch dem TTV 2015 Seelze (4:8) unterlegen waren. Die SVK war wieder einmal nah dran, besonders gegen Gümmer, stand aber letztlich erneut mit leeren Händen da – zum zwölften Mal in 13 Saisonspielen. „Es will einfach nicht klappen“, sagte Nöhren und fügte an: „Nur mithalten reicht einfach nicht.“

SV Kirchweyhe - TuS Gümmer 5:8. „Wir waren so nah dran. Vom Gefühl her war es ein Unentschieden“, stellte Nöhren fest. Umso bitterer war es letztlich, dass die SVK dennoch nichts mitnehmen konnte. Die Gastgeberinnen starteten blendend in die Partie. Jacqueline Franz und Martina Nöhren gewannen ihr Doppel ebenso wie Qiuping Jia-Sänger und Christina Lübben zum 2:0. In den Einzeln war dann Gümmer stärker und drehte die Partie vor den Überkreuz-Duellen in eine 6:4-Führung. Lediglich Franz, die Silke Lohrke in fünf Sätzen niederrang, und Nöhren, die dieselbe Gegnerin glatt bezwang, punkteten für die Gastgeberinnen.

Verloren war allerdings noch nichts aus SVK-Sicht, auch wenn Franz ihr Duell gegen Spitzenspielerin Annina Heyde trotz des zwischenzeitlichen Satzausgleichs nicht für sich entscheiden konnte. Jia-Sänger hielt Kirchweyhe in vier Sätzen im Spiel – 5:7. In den letzten beiden Einzeln musste also jeweils ein Sieg her. Lübben war auf dem Papier Favoritin gegen Lohrke, Nöhren gegen Donges dagegen nicht, legte aber stark los und führte bereits mit 2:1 Sätzen. Kirchweyhe war auf Remis-Kurs. Am Ende aber konnte sich Lübben nicht behaupten, verlor in vier Durchgängen dreimal knapp zur Entscheidung zugunsten der Gäste. „Das war sehr bitter für uns. Gümmer ist Vierter und trotzdem haben wir auf Augenhöhe gespielt. Aber die knappen Entscheidungen fallen meist gegen uns aus“, musste Nöhren erkennen.

SV Kirchweyhe - TTV 2015 Seelze 4:8. Auch in dieser Partie waren die Kirchweyherinnen alles andere als chancenlos. Dank des Viersatzerfolgs von Jia-Sänger/Lübben holten sie einen Punkt im Doppel. Die beiden Spitzenspielerinnen legten auch im Einzel nach – 3:1 für die SVK. Doch danach verließ die Gastgeberinnen das Spielglück. Fünf Niederlagen in Folge mussten sie hinnehmen. Besonders Jia-Sängers 9:11 im Entscheidungssatz gegen Lucy Icking und Franz’ 10:12 im fünften Durchgang gegen Alexandra Faix schmerzten. „Wenn solche Spiele für uns ausgehen…“, wusste Nöhren, dass nur Kleinigkeiten fehlten für einen Punktgewinn. Dieser wäre auch dank ihres Erfolgs über Josefine Höche drin gewesen. Wegen der knappen Niederlagen ihrer Teamkolleginnen hieß es vor den Überkreuz-Duellen allerdings 4:6 statt 5:5 oder gar 6:4. So war nach den Niederlagen von Franz und Jia-Sänger die Heimniederlage besiegelt.