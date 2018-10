Riccardo Azzarello (rot-weiß) scheiterte vom Punkt und musste am Ende mit dem TV Stuhr die nächste bittere Pleite hinnehmen. (Janina Rahn)

Stuhr. Entsetzt wie alle anderen Zuschauer, die es mit dem Fußball-Landesligisten TV Stuhr hielten, blickte Jana Lütjen in der Nachspielzeit der Partie gegen den Heesseler SV auf das Spielfeld. Die Freundin des Stuhrer Angreifers Torben Drawert, die nahezu jedem Heimspiel des Aufsteigers beiwohnt, hatte vergeblich die Daumen gedrückt und mitgezittert. Wieder einmal standen die Stuhrer dicht vor einem Punktgewinn, und wieder einmal kassierten sie in der Schlussphase den entscheidenden Knockout zum 1:2 (1:1).

„Es ist einfach nur bitter, so bestraft zu werden. Unerklärlich, warum wir dieses Spiel verlieren“, klagte Stephan Stindt, der den TVS gemeinsam mit Christian Meyer trainiert. Die Niedergeschlagenheit im Lager des Neulings war mehr als verständlich, denn Chancen zum Punktgewinn oder gar Sieg waren definitiv vorhanden. Eine davon vergab Mittelfeldakteur Tim Langreder, dessen Freistoß nur am Außenpfosten landete. Noch größer war die Möglichkeit von Stürmer Riccardo Azzarello, der kurz nach dem Seitenwechsel per Foulelfmeter am gegnerischen Torwart Philipp Houck scheiterte.

Nach wenigen Minuten Spielzeit mussten die Gastgeber jedoch zunächst einmal einen Rückschlag verkraften. Nach einer kurz ausgeführten Ecke nahm Rodi Hezo genau Maß und zirkelte das Leder in den linken Winkel (8.). Genau wie beim Führungstor stellte ein Eckstoß die Stuhrer Abwehr auch bei der nächsten Szene vor große Probleme. Nach einer Ecke des sehr präsenten Yusuf-Islam Akdas, die Fabian Bischoff unfreiwillig in die Mitte verlängerte, köpfte Halil Aydemir nur knapp am Tor vorbei (18.).

Doch die Stuhrer leisteten Gegenwehr. Merchas Doski foulte kurz vor dem Strafraum Drawert, Langreder setzte den Freistoß dann wie bereits geschildert an den Außenpfosten (33.). Aktivposten Drawert sorgte kurz vor dem Pausenpfiff für den Ausgleich. Einen langen Ball von Kapitän Fabian Bischoff verarbeitete Adrian Herrmann, der dem Torschützen die Kugel erfolgreich auflegte (41.).

Auch an der nächsten aussichtsreichen Stuhrer Möglichkeit war Drawert beteiligt. Sehr zur Freude von Freundin Jana. „Ich bin mit seiner Leistung zufrieden, habe ihn vor dem Spiel mit Kaffee aufgepäppelt“, verriet die Freundin des schnellen Offensivakteurs. Drawert zog nach schnellem Abwurf von TVS-Torhüter Niklas Frank auf und davon und konnte im gegnerischen Strafraum von Doski nur durch ein Foul gebremst werden. Doch Riccardo Azzarello nutzte die Gunst der Stunde nicht. Seinen viel zu schwach getretenen Strafstoß fing Houck sicher (51.). „Der vergebene Elfer wirkte zunächst ein wenig nach. Doch meiner Ansicht nach haben wir diesen Rückschlag gut verkraftet, haben die technische Überlegenheit der Heesseler kämpferisch wettgemacht“, bilanzierte Stuhrs Innenverteidiger Fynn Rusche.

„Wir haben viel reingehauen und alles investiert, hatten einige gute Situationen, die wir einfach nicht gut ausgespielt haben“, haderte Stindt. Dimitri Steen bekam einen Ball nicht unter Kontrolle (62.), wurde eine Minute später beim Schussversuch geblockt. Ebenso geblockt wurde Jan-Phillip Brünings (86.). Auf der Gegenseite parierte Niklas Frank beim Kopfball von Niklas Rohden großartig (73.). Später zielte Rohden aus vollem Lauf über das Tor (85.) und sorgte nach Vorarbeit von Aydemir für die späte Entscheidung (90.+1.). Andre Kück und Janik Troue vergaben letzte Stuhrer Chancen (beide 90.+3). „Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn Stuhr den Platz als Sieger verlassen hätte. Es war ein Zittersieg, wir haben es viel zu spannend gemacht und nach unserem 1:0-Führungstreffer aufgehört, Fußball zu spielen“, analysierte Heessels Coach Pascal Preuß.