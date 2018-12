Oliver Link (am Ball) steuerte sechs Treffer zum 34:27-Erfolg seiner HSG Stuhr gegen den TuS Sulingen bei. (Jonas Kako)

Brinkum. Das intensive Training in der vergangenen Woche hat sich für die HSG Stuhr ausgezahlt: Im letzten Spiel des Jahres feierten die Mannen um Trainer Sven Engelmann in der Handball-Landesliga gegen den TuS Sulingen einen 34:27 (16:17)-Erfolg und überwintern damit in der Tabelle auf Rang vier. „Vor dem Spiel waren die Jungs etwas unsicher, da sie zuvor zwei wichtige Heimspiele verloren hatten. Umso mehr freut es mich natürlich, dass wir vor heimischer Kulisse endlich mal wieder gepunktet haben“, sagte ein zufriedener HSG-Coach.

Vor der Partie forderte Engelmann von seiner Sieben vollste Konzentration, vor allem in der Defensivarbeit. Das gelang den Gastgebern zu Beginn der Partie auch ganz gut. In der sechsten Minute stand es 4:2, doch im weiteren Spielverlauf schlichen sich bei den Stuhrern immer mehr Fehler ein, weshalb sie knappe neun Minuten später nach einem Treffer von Sulingens Marco Krause erstmals zurücklagen. „Irgendwann waren wir in der Abwehr einfach zu passiv. Und die Anzahl der technischen Fehler war zu hoch“, monierte Engelmann, dessen Team sich von da an ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Sulingern lieferte.

Die Führung wechselte im Minutentakt, keine Mannschaft setzte sich so richtig ab, auch weil TuS-Torwart Benjamin Demel mit seinen zahlreichen Paraden die Sulinger im Spiel hielt. Nicht nur Demel tankte dadurch mehr Selbstvertrauen, auch seine Mannen wurden zunehmend besser und bauten sich bis zur 25. Minute einen Drei-Tore-Vorsprung (16:13) auf.

In der stärksten Phase der Gäste ließen die Stuhrer aber nicht locker und kämpften sich kurz vor der Pause nach einem Siebenmeter von Meik Schäfer auf 16:17 heran. „Obwohl wir im Training viele Sachen richtig gemacht haben, haben die Jungs es in weiten Teilen der ersten Halbzeit nicht umsetzen können“, berichtete Engelmann, der in Hälfte zwei auf eine 5:1-Deckung umstellte. Sein Team agierte nun etwas offensiver.

Nach Wiederanpfiff änderte sich zunächst nicht viel am engen Spielverlauf. Beide Mannschaften begegneten sich weiterhin auf Augenhöhe, keine war in der Lage, sich entscheidend abzusetzen. Sulingens Topscorer Julian Wilkens traf zwar ab und an, doch die HSG nahm ihn weitgehend aus dem Spiel, sodass er nur zu wenigen Möglichkeiten kam.

Stuhr zieht langsam davon

So deutete sich ein enges Spiel bis zum Schluss an, doch ab Minute 40 wurde die HSG zunehmend stärker. Durch die Treffer von Mike Oswianowski, Christoph Schneider, Jan Burgdorf, Oliver Link und Meik Schäfer gelang den Gastgebern zehn Minuten später eine deutliche 30:25-Führung, auch weil in dieser Phase HSG-Keeper Ashkan Sadeghi in den richtigen Momenten da war und die Würfe der Gastgeber abwehrte. „Wir haben viel weniger zugelassen, haben den Gegner gut weggehalten und waren vorne einfach effektiver“, lobte Sven Engelmann seine Mannschaft.

Bei den Sulingern machte sich zunehmend Unmut breit. Das Selbstvertrauen, das sie sich in der ersten Halbzeit erarbeitet hatten, war weg, und es schlichen sich immer mehr technische Fehler ein. In den letzten zehn Minuten ließen die Stuhrer nur noch zwei Gegentreffer zu.

„In den Schlussminuten hat man gemerkt, dass die Jungs gelöster waren und das Match einfach nur noch runterspielen mussten“, sagte der HSG-Coach, der sich besonders über die wenigen Gegentreffer freute: „Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir wenig Tore zugelassen. Unsere harte Arbeit in der vergangenen Woche hat sich also ausgezahlt. Zur Belohnung haben die Jungs für diesen Donnerstag erst einmal trainingsfrei bekommen“, sagte Sven Engelmann mit einem Lächeln im Gesicht.