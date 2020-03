Syke. In den entscheidenden Phasen der Partie leistete sich die HSG Phoenix wieder zu viele technische Fehler und brachte sich so um den eigenen Lohn. Deshalb musste die Mannschaft von Trainer Christoph Schweitzer erneut eine Niederlage in der Handball-Landesklasse hinnehmen. Dem Tabellendritten TuS Zeven unterlag die HSG mit 24:29 (13:14) und rutschte damit auf Rang sieben ab.

Nach einer Niederlage mit fünf Toren Differenz sah es zu Beginn wahrlich nicht aus. „Die Jungs haben unseren Plan perfekt umgesetzt“, lobte Schweitzer seine konzentriert aufspielende Mannschaft. Die Abwehr stand sehr kompakt, ließ nur wenige Würfe zu. Und im Angriff brachte die HSG Phoenix gegen eine groß gewachsene und etwas behäbige TuS-Mannschaft viel Tempo ins Spiel. Die taktische Marschrichtung ging auf. Bereits in der dritten Minute lagen die Hausherren das erste Mal in Front, gaben die Führung zunächst auch nicht mehr her. Auf dem Parkett enwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Zwar konnte sich die HSG Phoenix nicht absetzten, die Führung aber zumindest verteidigen. Aber nur bis kurz vor dem Pausenpfiff. Denn mit einem Doppelpack drehte Zevens Konstantin Franz binnen einer Minute den Spieß noch um.

„Doch der Rückstand war kein Beinbruch für uns, weil wir nach der Pause direkt wieder drin waren im Spiel“, meinte Schweitzer. Zwischenzeitlich lagen die Hausherren sogar erneut mit 17:16 in Front, doch das war nicht von langer Dauer. Plötzlich verfielen die Gastgeber wieder in alte Muster, leisteten sich zu einfache technische Schnitzer. So wurden im Angriff die Bälle leichfertig weggeschmissen, einfachste Chancen liegen gelassen. „Das darf uns in der Phase gegen solch einen Gegner nicht passieren“, seufzte der Coach. Deswegen setzten sich die Gäste in der Folge immer weiter ab, erarbeiteten sich zügig einen Fünf-Tore-Vorsprung (51.). „Wir haben sie wieder zurück ins Spiel kommen lassen. Und dann haben sie eben ihre gesamte Erfahrung ausgespielt. Das hat dann den Unterschied ausgemacht“, haderte Schweitzer.

Zeven spielt zu abgezockt

In den letzten Minuten musste die HSG Phoenix natürlich mehr in Risiko gehen. „Wie hoch du dann verlierst, ist im Endeffekt auch egal“, erklärte Schweitzer. Die Umstellung trug sogar Früchte, denn die Gastgeber kamen erneut bis auf zwei Tore heran (24:26/55.). Aber im Stile einer Spitzenmannschaft ließ der TuS Zeven dann nichts mehr anbrennen, nahm die zwei Punkte aus Syke mit. Schweitzer: „Immerhin habe ich eine Leistungssteigerung meiner Truppe im Vergleich zum Spiel gegen Altenwalde gesehen.“