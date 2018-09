Zurück auf dem Platz und mit seinem Team zurück in der Erfolgsspur: Stuhrs Kapitän Fabian Bischoff. (Jonas Kako)

Stuhr. Fabian Bischoffs persönliche Landesliga-Bilanz liest sich sehr ordentlich: zwei Spiele, drei Punkte, 5:2 Tore. Doch um sich selbst geht es dem Mannschaftskapitän des TV Stuhr kaum. Er hätte gern mehr. Mehr Punkte, aber vor allem auch Spiele. Sechs Mal war der 23-Jährige nicht dabei, als es in der noch jungen Saison um Punkte ging. Nun ist seine Leidenszeit beendet, aber auch die seiner Mitspieler: Denn auch von ihnen ist mit dem 5:1-Erfolg beim SV Iraklis Hellas am vergangenen Sonntag eine große Last abgefallen.

Die Rückfahrt von Hannover nach Stuhr war nach dem Sieg eine besondere: „Die Stimmung war schon in der Kabine gelöst und im Bus war es genauso. Wir haben ja auch zwei drei Jungs, die richtig Stimmung machen können“, lacht Bischoff. Die Laune der Stuhrer war natürlich gut nach dem historischen ersten Sieg in der sechsten Liga. Nun sind sie wieder mittendrin. Was für die Tabellensituation gilt – der TVS verbesserte sich auf den 13. Rang – gilt ebenso für Bischoff: Erst zum zweiten Mal stand er in dieser Saison auf dem Platz. Seine Landesliga-Premiere zögerte sich länger heraus, als er es sich erhofft hatte: In der Vorbereitung spielte er beim Württemberg-Cup in Ristedt bereits mit Problemen am Zeh. Weil der Nagel einwuchs, kam er nicht um einen Eingriff herum. „Wir haben überlegt, wann es am besten ist, ob wir es vor oder während der Saison machen. Am Ende läuft es aber auf dasselbe hinaus“, gab es für Bischoff keinen günstigen Zeitpunkt. Um eine Zwangspause kam er nicht herum.

So blieb dem Stuhrer Kapitän in den ersten fünf Begegnungen nur die Zuschauerrolle. Er fieberte von der Seitenlinie aus mit, wohnte den Teambesprechungen bei, besuchte einige Trainingseinheiten und feuerte seine Mitspieler im Kreis unmittelbar vor der Partie an, „aber das ist alles nicht so, als wenn man im Trikot dabei ist“, konnte er nicht so mitwirken, wie er es gewollt hatte. Bei der Last-Minute-Niederlage zum Auftakt gegen Bavenstedt, beim ersten Punkt gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide, aber auch bei der danach einsetzenden Pleitenserie konnte er nicht helfen. Am fünften Spieltag gegen den OSV Hannover stand er zum ersten Mal im Kader, blieb beim 0:6 aber ohne Einsatz. Seine Landesliga-Stunde schlug erst zwei Wochen später gegen die Spielvereinigung Bad Pyrmont. „Das war ein besonderer Moment für mich“, sagt er über die Premiere, die mit einer 0:1-Niederlage endete.

Es war Bischoffs späte, aber nicht minder harte Landung in der Sechstklassigkeit. Was er von außen gesehen hatte, erlebte er nun hautnah mit: Die Landesliga ist mit der Bezirksliga kaum zu vergleichen. „Alle sind technisch auf einem enorm hohen Level. Wir haben unsere Gegner in der Bezirksliga immer gestresst, immer Druck gemacht und sie so zu Fehlern gezwungen. Die Mannschaften in der Landesliga haben aber Lösungen dafür. Sie können noch einmal ein ganz anderes Tempo gehen.“ Trotzdem brachte die Rückkehr des Kapitäns frischen Wind: „Ich war etwas unbelasteter als die anderen“, weiß er um die mentale Komponente. Er hatte die Niederlagenserie zuvor zwar miterlebt, aber nicht auf dem Platz gestanden. Die Spannung, die sich besonders vor dem ersten Spiel gegen Bavenstedt über Wochen aufgebaut hatte und danach bei seinen Mitspielern vielleicht etwas abfiel, spürte er noch in sich. Er hatte noch das Topspiel-Gefühl, „das wir jede Woche haben müssen“.

Gegen die Hellenen aus Hannover platzte dann der Knoten. „Gegen Bad Pyrmont haben wir uns schon stabilisiert und es gegen Hellas noch besser gemacht. Wir hatten viele Ballgewinne und sind nicht blind draufgegangen. Wir haben defensiv die Ordnung behalten und uns gezielt die richtigen Momente rausgesucht. Für uns ist es der größte Lohn, wenn wir sehen, dass die andere Mannschaft unzufrieden ist“, sah Bischoff eine starke Leistung aller Stuhrer. Am Ende seien die Gastgeber regelrecht frustriert gewesen, weil die Gäste so widerspenstig, unangenehm und bissig waren. Genauso wollen die Stuhrer auch in die kommenden Heimspiele gegen den SV Ramlingen/Ehlershausen am Sonntag und den SV B-E Steimbke am Dienstag gehen – mit ihrem Kapitän Fabian Bischoff wieder mittendrin.