Trotz starker Paraden kassierte Torhüter Daniel Bischoff mit seinem TV Stuhr gegen den MTV Almstedt am Ende eine 0:2-Niederlage. (Thorin Mentrup)

Almstedt. Nach der 0:2 (0:0)-Niederlage beim MTV Almstedt hat der TV Stuhr eine ganz bittere Woche in der Fußball-Landesliga Hannover hinter sich. Auf der Wunschliste standen eigentlich sechs Punkte gegen die Abstiegskonkurrenz aus Steimbke (0:1) und Almstedt, doch beide Partien gingen verloren und die Stuhrer bleiben Schlusslicht der Tabelle. „Die Erwartungen waren andere“, gibt TV-Trainer Stephan Stindt zu. „Die erste Halbzeit war noch okay, da hätten wir führen können. Aber die vielen technischen Unzulänglichkeiten im zweiten Durchgang – das war nicht landesligatauglich.“

Almstedt versuchte von Beginn an, mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. In den ersten fünf Minuten hatte die Stuhrer Defensive um Janis Öhlerking und Fynn Rusche, die gemeinsam die Innenverteidigung des Aufsteigers bildeten, alle Hände voll zu tun, doch dann bekamen die Kicker aus dem Landkreis Diepholz mehr Zugriff auf das Spiel. Eine Viertelstunde war gespielt, als Adrian Herrmann mit einer Flanke auf den zweiten Pfosten Dimitri Steen in Szene setzte, doch der Neuner traf bei seiner Volleyabnahme das Spielgerät nicht richtig und verzog aus fünf Metern. Kurz darauf waren es dieselben Protagonisten, die für Torgefahr sorgten. Diesmal legte Herrmann im Sechzehner quer, doch Steen blieb im Abschluss weiter ohne Fortune.

In der zweiten Hälfte warfen die Gäste alles rein, zeigten aber zahllose Unsicherheiten. „Was den Einsatz angeht, kann ich den Jungs nichts vorwerfen“, stellte Stindt nach dem Abpfiff ernüchtert fest. „Es gab einige Balleroberungen, aber dann kamen die einfachsten Pässe nicht mehr an.“ Nicht zufällig ging dem 1:0 der Gastgeber ein Einwurf des TVS voraus, der direkt beim Gegner landete. Almstedt schaltete schnell um, Luis Oberbeck scheiterte mit seinem Torschuss noch am glänzend reagierenden Daniel Bischoff im TV-Kasten. Finn Mathiebe ließ dem Keeper bei seinem Nachschuss keine Abwehrmöglichkeit (67.).

Keine Torgefahr

Trotz aller Bemühungen entwickelte die Stindt-Elf im zweiten Durchgang aufgrund der ungenauen Spielweise keinerlei Torgefahr mehr. Zwar stellte der Trainer um, setzte auf eine defensive Dreierkette, um die Offensive zu stärken, doch die Hausherren gaben sich keine Blöße und konterten eiskalt. Ein Fehlpass, eine Flanke und Finn Mathiebe im Abschluss – so lauteten die Stationen zum entscheidenden 2:0 drei Minuten vor dem Ende. Ein Auftritt der Stuhrer, der reichlich Stoff zur Aufarbeitung in den kommenden Trainingseinheiten bot.