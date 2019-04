Eine enge Verbindung hat Trainer Thorsten Eppler (rechts) zu den Lahausern mit Christian Wiesner und Tobias Marquardt (l.). (Thorin Mentrup)

Weyhe-Lahausen. Der Fußball-Kreisligist TSV Weyhe-Lahausen hat einen Nachfolger für den am Saisonende ausscheidenden Trainer Friedhelm Famulla gefunden – und durchaus für eine Überraschung gesorgt: Thorsten Eppler und Eckart Zunft werden nach nur einer Saison wieder zum TSV zurückkehren. Das Erfolgsduo, das sich im vergangenen Sommer mit dem Kreispokalsieg verabschiedete, wird erneut das Zepter übernehmen und verlässt dafür nach einem halben Jahr wieder den Lüneburger Bezirksligisten MTV Riede, wo es seit dem Winter dieses Jahres die Verantwortung trägt.

Eine so schnelle Wiedervereinigung mit dem TSV hatte Eppler nicht für möglich gehalten. „Damit haben wir sicher nicht gerechnet, zumal Lahausen bis zur Winterpause ja auch eine überragende Serie gespielt hat“, sagte er und betonte zugleich: „Es war keine Entscheidung gegen den MTV Riede, sondern eine Entscheidung für den TSV Weyhe-Lahausen. Das ist letztlich eine Herzensangelegenheit. Wir kennen die Jungs seit Jahren, haben die Mannschaft damals zusammengestellt. Es gibt eine sehr enge Bindung zu den Spielern und Verantwortlichen, die teilweise über den Fußball hinausgeht.“ In Riede fühle sich das Trainergespann wohl: „Der MTV ist ein sehr gut geführter Verein, der alles dafür tut, um in der Bezirksliga zu spielen. Auch die Mannschaft zieht sehr gut mit.“ Nun wollen sich Eppler und Zunft mit dem Klassenerhalt verabschieden. „Mit diesem Ziel sind wir angetreten und daran hat sich nichts geändert. Ich hoffe, dass unsere Entscheidung ohne Auswirkungen auf die sportliche Entwicklung bleibt. Wir wollen das Ding erfolgreich zu Ende kriegen“, betonte Eppler.

Erst Riede, dann Lahausen

Der volle Fokus gilt also erst einmal dem MTV, ehe dann im Sommer die durchaus emotionale Rückkehr nach Lahausen bevorsteht. „Das ist unsere Mannschaft“, machte Eppler deutlich, wie groß die Verbindung noch ist. „Als Eckart und ich damals nach Lahausen kamen, haben wir das Team komplett auf links gedreht. Die Jungs, die jetzt in der Mannschaft spielen, kennen wir teilweise schon seit der Jugend. Wir hängen an ihnen, das ist doch ganz klar.“ Mehrere Wochen Bedenkzeit nahmen sich dennoch beide, nachdem die Anfrage des Vereins gekommen war. Der Ruf der TSV-Verantwortlichen war letztlich auch einer der Kreisliga-Elf, wie Jens Lohmann deutlich machte: „Für uns war es schon naheliegend, bei beiden nachzufragen, zumal es auch Signale aus der Mannschaft gab“, erklärte der Koordinator des ersten Lahauser Herrenteams. Mit der Zusage des Gespanns seien nun auch die Personalplanungen für die neue Serie quasi abgeschlossen. Der Kader wird – unabhängig davon, ob der TSV in der Kreisliga bleibt oder doch noch den Aufstieg in die Bezirksliga schafft – zusammenbleiben. „Wir haben von allen die Zusage“, freute sich Lohmann, der sich mit der Lösung der Trainerfrage zufrieden zeigte: „Das ist das Beste, was uns passieren konnte.“

Eppler selbst hatte nach seinem Abschied vom TSV im vergangenen Sommer erst einmal Abstand genommen, ehe dann im Winter die neue Aufgabe in Riede begann. In Lahausen war er am Sportplatz nicht mehr anzutreffen. „Ich bin nicht einmal dagewesen“, erklärte er. Am vergangenen Freitag sah er dann die Lahauser 0:1-Niederlage in Neuenkirchen. Da war seine und Zunfts Rückkehr bereits besiegelt. Die Nachricht konnte das Team erst einmal nicht in Tritt bringen, es war das vierte Ligaspiel in Serie ohne Sieg, ein Aufstiegsrang ist nun fünf Punkte entfernt. Von der sportlichen Klasse der Elf ist Eppler weiterhin überzeugt: „Die Mannschaft hat mit Wagenfeld das größte Potenzial“, findet er. Genauso wie Zunft wird er den Weg des TSV nun noch ein bisschen genauer verfolgen. „Das Interesse aber war ohnehin immer da“, betonte Eppler.

Die Rückkehr nach Lahausen, dessen ist sich der Coach durchaus bewusst, birgt auch ein Risiko. „Wir dürfen jetzt nicht denken, dass es so weitergeht wie im Jahr des Pokalsiegs“, warnt er. „Diese Erwartungshaltung ist falsch, das haben wir der Mannschaft auch bereits gesagt. Aber ich glaube auch, dass wir in der Lage sind, Probleme mit der Mannschaft und mit den Verantwortlichen offen anzusprechen und dann auch zu lösen. Sonst hätten wir die drei Jahre zuvor, in denen es auch nicht immer glatt lief, sicher nicht gemeinsam durchgezogen. Das Gute ist, dass sich beide Seiten dieses Risikos bewusst sind.“