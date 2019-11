Wilco Freund (rechts), derzeit Trainer des Habenhauser FV, hat seine Heimat nie aus den Augen verloren. (Thorin Mentrup)

Varrel/Bremen. TSV Melchiorshausen, TSG Seckenhausen-Fahrenhorst, TuS Sudweyhe, FC Syke 01 und viele weitere Stationen. Wilco Freund ist längst kein unbekanntes Gesicht im Landkreis Diepholz. Mittlerweile trainiert der gebürtige Varreler den Habenhauser FV in der Bremen-Liga, kann sich aber durchaus auch eine Rückkehr in unser Verbreitungsgebiet vorstellen.

„Ich werde das bestimmt nicht ausschließen. Denn ich habe noch viel Kontakt zu meinen alten Vereinen, daher ist das immer eine Option“, meint der A-Lizenz-Inhaber. „Ich verfolge den Fußball im Landkreis Diepholz ganz genau. Und wenn ich mal Zeit habe, schaue ich auch mal auf den Plätzen vorbei.“ Doch wo erlebte Freund seine schönste Zeit? „Das ist echt schwierig zu sagen. Denn jeder Verein hatte etwas Besonderes“, betont er. Für ihn seien aber vor allem die fünf Jahre in Seckenhausen sehr intensiv gewesen. „Aber auch die Aufstiege mit dem TuS Sudweyhe und TSV Melchiorshausen waren ganz besonders. So etwas vergisst man nie“, meint Freund. Trotzdem suchte er Anfang März 2018 eine neue Herausforderung, wechselte vom TSV Etelsen zum Habenhauser FV. „Ich wollte meinen Horizont erweitern. Auch mal die fußballerischen Unterschiede zwischen Bremen und Niedersachsen kennenlernen.“

Nun ist Freund also seit anderthalb Jahren im Bremer Raum als Trainer aktiv. Was konnte er denn bislang für Unterschiede ausmachen? „Zum einen sind die Rahmenbedingungen in Niedersachsen komplett anders. Dort lebt man den Fußball viel mehr an einem Wochenende. Das hängt aber auch einfach damit zusammen, dass in Bremen viele Vereine auf engstem Raum angesiedelt sind. Es herrscht ein wildes Treiben, was die Vereinswechsel der einzelnen Spieler angeht“, erklärt Freund. Ebenfalls die Qualität in Niedersachsen sei eine ganz andere. „Ich würde schon sagen, dass die Top-Teams aus der Bezirksliga Hannover in der Bremen-Liga mithalten könnten. Das hat sich ja auch bereits in vielen Testspielen gezeigt, dass die Mannschaften aus beiden Ligen nah beieinander liegen.“

Mit dem HFV im Abstiegskampf

Mittlerweile besteht seine Aufgabe darin, den Habenhauser FV im Mittelfeld der Bremen-Liga zu etablieren. In der zurückliegenden Spielzeit konnte Freund mit seinen Schützlingen den Abstieg gerade noch so vermeiden, doch in dieser Saison sieht es nicht unbedingt viel rosiger aus. Mit nur sechs Zählern rangieren die Blau-Weißen auf dem 14. Platz, nur einen Zähler von den direkten Abstiegsplätzen entfernt. „Wir haben uns das Leben zu Beginn der Saison selber sehr schwer gemacht. Wir haben Führungen leichtfertig aus der Hand gegeben und einige dumme Platzverweise kassiert. Deswegen stehen wir jetzt auch zurecht unten drin“, erklärt Freund den Negativlauf. Dennoch fühle er sich wohl in Habenhausen, bleibe weiter optimistisch, dass seine Mannen das Blatt noch wenden können. „Man kann hier ruhig arbeiten, es ist ein sehr familiärer Verein, der nicht sofort in Hektik gerät.“ Außerdem kommen aus dem Jugendbereich in den folgenden Jahren immer wieder ein paar Talente nach, so Freund. „Nach langer Zeit konnten wir endlich mal wieder eine A-Jugend stellen. Und auch die Zusammenarbeit mit der zweiten Herren läuft derzeit wunderbar.“

Dennoch: Auch wenn Wilco Freund in Habenhausen sein Glück gefunden hat, sein Vertrag beim abstiegsbedrohten Bremen-Ligisten läuft nur noch bis zum Ende der Saison. Und wie geht es danach weiter? „Wir werden uns im Winter zusammensetzen und dann in Ruhe über alles Weitere sprechen“, betont er. Eine Rückkehr in den Landkreis Diepholz scheint möglich. Erklären, wer er ist, muss er den Vereinen in unserem Verbreitungsgebiet zumindest nicht mehr nach seinen zahlreichen Stationen.