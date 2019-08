Auf in die Niedersachsenliga: Josie Wallawitsch und ihr TSV Weyhe-Lahausen starten in der höchsten niedersächsischen Spielklasse. (Thorin Mentrup)

Nun also Niedersachsenliga. Wer das den B-Jugendfußballerinnen des TSV Weyhe-Lahausen vor einem Jahr erzählt hätte, der hätte wohl nur ein müdes Lächeln als Antwort erhalten. Die höchste Spielklasse im Niedersächsischen Fußballverband war nun wirklich nicht das, was man sich hätte vorstellen können für den Tabellensiebten der vergangenen Bezirksligasaison. Doch es passt zum Weg der Lahauserinnen. Denn normal verläuft dieser schon seit einiger Zeit nicht mehr.

Spätestens seit der Entscheidung, den Bezirk Hannover zu verlassen und dafür im Weser-Ems-Bereich aufzulaufen, um dauerhaft als Elfermannschaft spielen zu können, ist klar, dass der TSV seinen eigenen Kopf hat. Im positiven Sinne. Das Trainerteam um Max Hurdalek macht das, was es für das Beste für seine Elf hält. Aber kann es wahrlich klug sein, den Sprung in die Niedersachsenliga zu wagen? Wird dort eine Mittelfeldmannschaft der Bezirksliga nicht zum Kanonenfutter besonders für die ambitionierten Teams wie Hannover 96, BV Cloppenburg oder Osnabrücker SC, der nur knapp den Aufstieg in die Bundesliga verpasste? „Das sind mit Sicherheit die Ausnahmemannschaften in dieser Liga. Das sind Auswahlteams, die zusammengeholt wurden. Da werden für uns die Trauben natürlich sehr hoch hängen“, weiß auch Hurdalek um die Schwere der Aufgabe, diesen Mannschaften ein Bein zu stellen. Ganz blauäugig geht der TSV wahrlich nicht in seine erste Niedersachsenliga-Saison. Trainerteam und auch Spielerinnen wissen, dass die Qualität enorm hoch sein wird. Trotzdem haben sie größte Lust auf das nächste ungewöhnliche Abenteuer.

Warum aber darf ein Tabellensiebter überhaupt aufsteigen? „Der Platz war noch frei“, sagt Hurdalek und schmunzelt. Darüber hinaus zeichnete sich ab, dass ein Startplatz in der Weser-Ems-Bezirksliga nicht drin gewesen wäre. Weil Eintracht Northeim, Meister der Hannoveraner Bezirksliga, aber sein Aufstiegsrecht nicht wahrnahm, griff Lahausen zu. Und zwar mit gutem Gefühl, schließlich konnten sie einschätzen, wie stark Northeim ist: Beide Mannschaften kannten sich noch gut vom Bezirkspokalfinale. Diesen Wettbewerb bestritten die Lahauserinnen nämlich im Raum Hannover. Im Endspiel unterlag der TSV der Eintracht mit 1:3. „Aber wir waren auf Augenhöhe“, sagt Hurdalek und legt dar: „Hätten wir in der letzten Saison in Hannover gespielt, hätten wir uns hinter Northeim eingereiht und sind damit der legitime Aufsteiger.“ Auch die Fahrtstrecken bleiben verhältnismäßig überschaubar: Zu MF Göttingen werden die Lahauserinnen freilich gute drei Stunden unterwegs sein, andere Fahrten nach Cloppenburg oder Oldenburg sind dagegen für einen Niedersachsenligisten regelrecht kurz.

Letztlich aber geht es in der neuen Saison vor allem um die sportliche Qualität. Die Niedersachsenliga ist ein Haifischbecken: Sie ist nur zehn Mannschaften stark, allerdings steigen aufgrund der vier Bezirksligen darunter auch vier Teams ab. Da ist das Lahauser Saisonziel schnell gefunden. „Wir treten ja nicht an, um den letzten Platz zu holen. Wir wollen die Klasse halten“, zählt für Hurdalek und seine Talente nur der Ligaverbleib. Die voraussichtliche Top drei mit Hannover, Cloppenburg und Osnabrück wird außer Reichweite sein, „dazu kommen noch ein, zwei Mannschaften, die enorm stark sein werden. Mit dem Rest müssen wir uns um die Punkte streiten“, sagt der Trainer mit Blick auf Kontrahenten wie den TuS Büppel, den der TSV noch aus der vergangenen Saison kennt, oder aber den Krusenbuscher SV. Der Verein aus Oldenburg ist der erste Gegner der Lahauserinnen am kommenden Mittwoch. Unbekannt ist er dem TSV, der sich am Dienstag in einem Testspiel von BW Lohne 3:3 trennte, nicht: „Wir haben schon gegeneinander gespielt. Da hatte Krusenbusch das bessere Ende für sich. Aber das war ein Freundschaftsspiel. Jetzt werden die Karten neu gemischt“, glaubt Hurdalek an die Chance, das neue Abenteuer – die Version 2.0 sozusagen – mit einem Erfolg zu beginnen.

Sein Optimismus hat mehrere Gründe. Zum einen ist da die Baustelle im Tor, die die Lahauserinnen geschlossen haben. Evke Hollwedel, die beim SV Heiligenfelde spielt, wird dank einer Kooperation den Kasten hüten. „Bei uns bekommt sie Spielpraxis, Heiligenfelde hat also auch etwas davon. Wenn sie dort gebraucht wird, wird sie dort auch spielen“, erklärt Hurdalek. Der erste Eindruck vom Torhütertalent, das sich auch als Radcrosserin des RSV Bruchhausen-Vilsen einen Namen gemacht hat, ist äußerst positiv: „Evke ist eine richtig Gute“, freut sich Hurdalek. Er weiß: „Ohne gelernte Torhüterin wäre es in der Niedersachsenliga richtig schwierig geworden.“ Auf die Stammtorhüterin des vergangenen Jahres, Mette Uhlhorn, muss der TSV wegen ihres Schweden-Aufenthalts verzichten. Außerdem haben Siska Schollmaier und Franziska Wessel das Team verlassen. Zusätzlich zu Hollwedel ist Lilian Strege zur Mannschaft gestoßen.

Ein zweites Faustpfand auf dem Weg zum Klassenerhalt soll das Alter der Spielerinnen sein, die in ihr zweites B-Jugend-Jahr gehen. „Wir können jetzt nicht mehr auf die körperlichen Unterschiede verweisen. Die Ausrede, dass jemand größer oder kräftiger ist, zählt jetzt nicht mehr“, sagt Hurdalek. Eigene Stärke zeigen ist nun die Devise. Und natürlich die Grundtugenden der Lahauserinnen: Spaß am Fußball und Zusammenhalt. „Wir müssen diese große Aufgabe als Team lösen“, weiß Hurdalek. Das gilt in der Niedersachsenliga mehr denn je.

Weitere Informationen

Liga-Spielplan bis zur Winterpause

TSV Weyhe-Lahausen - Krusenbuscher SV (21.8., 19 Uhr)

Osnabrücker SC - TSV Weyhe-Lahausen (28.8., 19 Uhr)

BV Cloppenburg - TSV Weyhe-Lahausen (1.9., 11 Uhr)

VfL Maschen - TSV Weyhe-Lahausen (7.9., 15 Uhr)

TuS Büppel - TSV Weyhe-Lahausen (29.9., 13 Uhr)

TSV Weyhe-Lahausen - Hannover 96 (20.10., 11 Uhr)

TSV Weyhe-Lahausen - MF Göttingen (26.10., 11 Uhr)

SG Rodenberg - TSV Weyhe-Lahausen (10.11., 15 Uhr)

TSV Weyhe-Lahausen - TSV Bemerode (16.11., 11 Uhr)

TSV Weyhe-Lahausen - Osnabrücker SC (23.11., 11 Uhr)

Krusenb. SV - TSV Weyhe-Lahausen (1.12., 11.30 Uhr)