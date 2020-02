Manka Madun (r.) und der TSV Bassum feierten in Sulingen ihren zweiten Sieg, während der SC Twistringen (links: Phil Brunkhorst) die erste Niederlage einstecken musste. Bassum hat das Halbfinale quasi sicher, Twistringen muss noch zittern. (Thorin Mentrup)

Sulingen. Fußball-Bezirksligist TSV Bassum steuert beim Sulinger Wintercup den Einzug ins Halbfinale an. Mit dem 4:1 über die Reserve des TuS Sulingen feierten die Schützlinge von Trainer Torsten Klein bereits den zweiten Turniersieg und führen damit die Vorrundengruppe A mit sechs Zählern an. Die Halbfinalteilnahme scheint damit so gut wie sicher. Auch Kreisligist SV Bruchhausen-Vilsen hat nach dem 3:0 gegen den SC Twistringen Chancen aufs Semifinale.

TSV Bassum - TuS Sulingen II 4:1 (1:1). Mit der ersten Halbzeit der Partie gegen die Sulinger U23 zeigte sich Torsten Klein nicht zufrieden. „Wir haben nicht so gut ins Spiel gefunden“, beobachtete der Bassumer Coach, dessen Team in der 26. Minute in Rückstand geriet. Michael Wiehle brachte Sulingens Dennis Könker im Strafraum zu Fall, den Foulelfmeter verwandelte Mario Meyer. Insgesamt vergab der TSV im ersten Abschnitt drei hundertprozentige Gelegenheiten. Doch Florian Fröhlichs Ausgleichstreffer – der offensive Mittelfeldspieler traf mit einem Direktschuss aus zwölf Metern in den Knick – brachte die Bassumer wieder ins Spiel (43.). „Die zweite Hälfte war dann absolut in Ordnung“, fand Klein. Ole Scharf brachte den Tabellenführer aus 20 Metern erstmals in Führung (54.). Ein Steilpass von Fröhlich erreichte dann Manka Madun, dessen Querpass erneut Scharf nutzte (60.). Auch der Treffer zum Endstand ging auf das Konto von Scharf, der nach Steilpass von Wiehle per Heber erfolgreich war (62.). „Unser Ziel ist der Halbfinaleinzug. Wir hätten dann zwei weitere Testspiele sicher, um Spielpraxis zu sammeln“, sagte Klein.

SV Bruchhausen-Vilsen - SC Twistringen 3:0 (1:0). Die Scharte von der 1:7-Pleite aus der Vorwoche gegen den TSV Bassum haben die Vilser eindrucksvoll ausgewetzt. „Wir hatten uns vorgenommen, die Schmach wettzumachen, und haben als Kreisligist gezeigt, dass wir auch Fußball spielen können“, kommentierte SVBV-Co-Trainer Jörn Meyer. Vilsen machte die Räume in den ersten 45 Minuten gegen den Wind geschickt eng, sodass sich die Twistringer recht schwer taten. Die Führung gelang den Lilahemden dann nach zwanzig Minuten, als Mathis Wohlers sich zunächst über die linke Seite durchsetzte und dann Marten Köhler bediente, der im dritten Nachsetzversuch traf. Pech hatte Twistringens Hannes Fortkamp, der in der 40. Minute mit seinem Freistoß am Querbalken scheiterte und kurze Zeit später nach einem Zusammenprall verletzt raus musste. Chedli Belkir (50.) und Wohlers (55.) vergaben weitere Vilser Hochkaräter. Nach einem Schuss von Nick Brockmann, den SCT-Torhüter Mark Schultalbers abprallen ließ, traf Gerrit Jüttner per Abstauber (65.). Über Schultalbers hinweg markierte Brockmann schließlich mit einem Schuss aus 20 Metern den Endstand (80.). „Wir haben nach der extremen Auftaktniederlage heute gezeigt, dass wir mithalten können“, bilanzierte Vilsens Trainer Patrick Tolle. „Natürlich waren wir nicht zufrieden mit dem Spiel, hängen das jedoch nicht allzu groß auf. Jede Einheit, die wir absolvieren, ist gut und bringt uns weiter“, analysierte Twistringens Co-Trainer Michael Schultalbers.