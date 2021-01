Die Herren des Barrier TC um Kapitän Florian Hartje freuen sich auf ihre drei Punktspiele. (Vasil Dinev)

Landkreis Diepholz. Das Präsidium des Tennisverband Niedersachsen-Bremen (TNB) hat sich dazu durchgerungen, die Punktspiele der Hallen-Winterrunde in den Altersklassen abzusagen. Die Herren und Damen dagegen sollen den Schläger noch schwingen dürfen. Hierfür werden Punktspiele ab dem 15. Februar angepeilt. Voraussetzung ist natürlich, dass der derzeit bestehende Lockdown nicht weiter verlängert wird.

„Uns ist bewusst, dass sich ein Teil unserer Altersklassenspieler trotz der Corona-Pandemie auf die Punktspiele gefreut und auch eingestellt hatte“, betont Jörg Kutkowski, TNB-Vizepräsident Wettkampf/-Mannschaftssport. „Es sind derzeit noch so viele Spiele offen, dass sie kaum durchführbar sind. Zumal die Bedingungen in den Hallen auch sehr unterschiedlich sind.“ Die Sportkommission hat darauf empfohlen und das Präsidium entschieden, die Wintersaison der Senioren abzusagen. „In dieser Altersgruppe sind die Risiken und Auswirkungen am größten. Aber auch das gesellige Beisammensein, das in diesen Altersgruppen einen wichtigen Teil eines Punktspieles einnimmt, fällt weg“, begründet der Vizepräsident die Entscheidung. „Ich hoffe, dass es im Frühjahr noch einige Hallenturniere für unsere Altersklassenspieler geben wird.“

Saison in der Nordliga fällt auch aus

Auch in den Regional- und Nordligen, in denen sich die Klubs aus dem TNB-Gebiet mit Mannschaften aus mehreren weiteren Landesverbänden messen, wird nicht aufgeschlagen werden. Hierzu haben die beteiligten Teams jüngst erst eine Mail mit einer Absage erhalten, wie Tobias Killer berichtet. „Wir hätten sowieso freiwillig zurückgezogen“, erzählt der Mannschaftsführer der Herren 30 des FTSV Jahn Brinkum. „Denn aufgrund der speziellen Regelung hätten wir kein Strafgeld bezahlen müssen und wären auch in der Saison 2021/22 wieder in der Nordliga dabei. Es hätte also keinen Zwangsabstieg gegeben.“

Schon vor Weihnachten hatte der FTSV Jahn Brinkum seinen Verzicht bekannt gegeben. „Wir wollten einfach solidarisch sein, die Gesundheit geht dann eben klar vor. Und die langen Auswärtsfahrten wären dann ohne Duschen und das gesamte Drumherum nicht wirklich lohnenswert gewesen“, erklärt Killer weiter. In die gleiche Kerbe schlägt auch Stephan Voigts vom Liga-Konkurrenten Barrier TC. „Wir hatten uns frühzeitig dazu entschieden, aufgrund von Corona nicht anzutreten. In der Mannschaft waren wir uns einig, dass es keinen Sinn machen würde“, unterstreicht der Mannschaftsführer des BTC. „Aus Zeitgründen hätte man die Saison sowieso nicht beenden können. Denn bis Ende März hätten die Begegnungen absolviert werden müssen. Ich glaube nicht daran, dass wir das hingekriegt hätten. Deswegen war das auf alle Fälle die richtige Entscheidung vom Spielausschuss.“

Herren des BTC werden starten

Die Damen 30 des Barrier TC wären vor der Absage eigentlich in der Bezirksliga an den Start gegangen. Doch auch das Team um Mannschaftsführerin Insa Sander hat frühzeitig zurückgezogen. „Das ist die richtige Entscheidung vom TNB. Die Gesundheit geht natürlich vor, und der Aufwand mit mehreren Autos zu den Auswärtspartien zu fahren, wäre auch viel zu groß gewesen. Da waren wir uns in der Mannschaft sofort einig, dass wir definitiv nicht antreten werden“, bekräftigt Sander.

Ganz anders sieht es dagegen bei den Herren und Damen aus. Stand jetzt dürften diese Mitte Februar in die Hallen-Winterrunde starten. Mit von der Partie ist unter anderem die ambitonierte und junge Herrentruppe des Barrier TC. Diese wird in der Landesliga an den Start gehen und dort um Punkte kämpfen. „Wir wollen alle spielen“, unterstreicht Bendix Schröder. Die Nummer eins hat sich von einer Verletzung erholt. „Zuvor haben wir auch normal zu zweit trainiert, dabei hatten wir keinerlei Einschränkungen. Für uns ist das eine gute Vorbereitung auf die Sommersaison.“

So sieht es auch Barriens Mannschaftskapitän Florian Hartje, der mit seinen Mitspielern nun gegen drei andere Mannschaften in der Landesliga antreten muss. „Wir haben eine junge Truppe zusammen, die total heiß auf den Wettkampf ist. Die drei Begegnungen wollen wir jetzt auch durchziehen. Wir sind ja wirklich froh, überhaupt spielen zu dürfen.“