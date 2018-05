Ein Erfolgsduo: Christian Meyer (links) und Stephan Stindt haben den TV Stuhr zum ersten Mal überhaupt in die Fußball-Landesliga geführt. (Jonas Kako)

Stephan Stindt: Ich bin immer noch total überwältigt. Man denkt immer noch darüber nach, bekommt immer noch viele Glückwünsche. Ich freue mich tierisch über das, was die Jungs vollbracht haben, und mit welcher Souveränität wir das Ganze gepackt haben.

Christian Meyer: Es ist immer noch ein bisschen unrealistisch. Die Saison läuft noch, und man ist trotzdem schon Meister. Wir haben es viele Jahre versucht, viel Kontinuität und Leidenschaft in diese Arbeit gelegt. Dass wir es jetzt geschafft haben, ist ein schönes und cooles Gefühl.

Christian Meyer: Für den Verein ist das ein historischer Erfolg. Der TV Stuhr ist noch nie mit einer Herrenmannschaft in die Landesliga aufgestiegen, das heißt, wir haben das Größte erreicht. Die Jungs können stolz auf sich sein. Dann kann man den Erfolg ganz hoch bewerten.

Stephan Stindt: Das sehe ich auch so. Prozentual kann man das nur schwer beziffern, aber 75 bis 80 Prozent der Truppe haben das aus der A-Jugend heraus gepackt. Die sind seit der A-Jugend hier und jetzt im siebten oder achten Herrenjahr. Sie haben sich von Jahr zu Jahr gesteigert und haben versucht, es zu packen. Jetzt haben sie sich für diese stetige Arbeit belohnt. Das zeichnet die Kontinuität aus, die sich mit Christian eingestellt hat, als er hier im Herrenbereich angefangen hat.

Christian Meyer: Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass wir beide versucht haben, die Jungs besser zu machen. Aber ich glaube, das Hauptthema ist, dass eine große Identifikation mit dem besteht, was die Jungs hier machen. Der Bezug zum Verein ist sehr groß. Dadurch entsteht eine gewisse Leidenschaft für das, was man tut. Das ist nicht mehr selbstverständlich. Wir sind eine super Gemeinschaft. Im Durchschnitt waren wir 19 Spieler beim Training. Da machen wir teilweise Abschlussspiele zehn gegen zehn. Das ist ein Pfund, mit dem wir wuchern können.

Stephan Stindt: Ich glaube, die Trainingsbeteiligung ist das größte Plus. Dazu kommt der Zusammenhalt. Wir haben jahrelang zusammengespielt, die Säulen sind weiter gewachsen und wir haben uns punktuell verstärkt, anstatt jedes Jahr zehn Leute auszutauschen. Dass wir hier zweimal die Woche ein Riesentempo im Training und einen großen Ehrgeiz haben, ist nicht selbstverständlich. Wenn du nur mit acht oder zehn Spielern trainierst, stellen die sich von alleine auf. Wir müssen hier donnerstags häufig einigen sagen, du bist nicht im Kader oder du fährst bei der Zweiten mit. Das ist für uns Trainer ein Luxusproblem, auch wenn es unschön ist, einigen mitzuteilen, dass sie nicht dabei sind. Aber natürlich ist es auch das, was wir eigentlich wollen: dass alle Jungs beim Training dabei sind, fit sind.

Christian Meyer: Ich glaube, die Jungs haben Lunte gerochen. Wir waren letztes Jahr Zweiter und haben nur gegen eine sehr starke Truppe aus Eilvese den Kürzeren gezogen. Wir haben aber alle gemerkt, dass es richtig cool ist, da oben mitzuspielen und am großen Erfolg zu schnuppern. Da entstand schon in der Vorbereitung das Gefühl, noch erfolgreicher sein zu wollen. So hatten wir relativ schnell das Gefühl, dass wir ganz oben mitspielen können, spätestens auch, als wir einen guten Saisonstart hatten und uns oben festbeißen konnten.

Stephan Stindt: Ich glaube, dass in der Hinserie das Spiel gegen den TuS Sulingen U23 ein wichtiger Moment war. Wir haben 0:2 zurückgelegen und noch das 2:2 gemacht, weil wir es unbedingt wollten. Und in der Rückserie war es wieder das Spiel gegen Sulingen, das du 0:2 verlierst gegen eine tolle Truppe. Alle waren geknickt. In der Woche darauf haben wir trotzdem den Hebel umgelegt und eine Serie gestartet. Das war beeindruckend. Aber das ganze Projekt fing schon im Trainingslager an. Wir sind mit 20 Jungs nach Westerstede gefahren. Sie waren super fokussiert. Es haben alle bis zum Ende gut mitgezogen. Die Jungs haben sich die Meisterschaft alle erarbeitet.

Christian Meyer: Landesliga Hannover heißt sie auf jeden Fall (lacht). Sie ist totales Neuland, auch für uns Trainer. Das kann man ruhig so zugeben. In der Bezirksliga kannten wir jede Mannschaft aus dem Effeff. Der TuS Sulingen steigt jetzt aus der Oberliga ab, wir kennen also eine Truppe recht gut, aber sonst ist wirklich alles neu. Das ist ein Abenteuer für uns. Aber wir sind auch für alle anderen Mannschaften ganz neu und können vielleicht für die eine oder andere Überraschung sorgen.

Christian Meyer: Wenn man genau guckt, hat Eilvese seinen Haupttorschützen (Hussein Saade, d. Red.) verloren, das heißt, Eilvese musste einen sehr wichtigen Spieler abgeben. Wir halten unsere Truppe zusammen. Aber natürlich ist es so, dass eigentlich alle Mannschaften, die aufgestiegen sind, früher oder später wieder zurückgekommen sind in die Bezirksliga. Der Sprung ist schon riesig, aber wir sehen das als etwas Besonderes. Wir lernen neue Vereine, neue Plätze, neue Stadien kennen. Das nimmt uns keiner mehr. Und selbst wenn wir im schlechtesten Fall in zwei Jahren wieder in der Bezirksliga antreten, dann war das ein Erlebnis, das viele Fußballer wahrscheinlich nie haben werden.

Stephan Stindt: Ich mache mir keine Sorgen, ich freue mich einfach tierisch darauf, etwas anderes zu sehen. Die Derbys in der Bezirksliga werde ich natürlich vermissen. Wenn du hier gegen Seckenhausen spielst, dann kennst du sowohl aus Seckenhausen als auch aus Stuhr fast alle Leute. Das wird in Hannover anders sein, ganz klar. Ich glaube, der eine oder andere wird es professioneller angehen. Einige Vereine haben eine große Vergangenheit. Dagegen sind wir in Stuhr schon beschaulich mit dem, was hier gemacht wird. Aber wir machen es ja nicht schlecht. Wir haben es uns verdient, in der Landesliga zu spielen. Natürlich werden es andere Spiele werden, höchstwahrscheinlich auch mehr Niederlagen als dieses Jahr. Aber nichtsdestotrotz gehen wir da mit Euphorie ran und wollen mal gucken, was der Kreis Diepholz in der Landesliga Hannover zeigen kann.

Christian Meyer: Genau. Wir sind aber trotzdem kein geschlossenes System. Wir sind immer offen für neue Spieler gewesen und sind es auch weiterhin. Über die Jahre sind immer ein, zwei Spieler dazugekommen. So haben wir vor der Saison Dimitri Steen zurückbekommen, der jahrelang in der Jugend im TV Stuhr gespielt und sich dann ein Jahr in Grolland versucht hat. Jannis Öhlerking haben wir zum Beispiel aus Weyhe dazubekommen. Solche Jungs integrieren wir in unser Team. Grundsätzlich werden wir die Philosophie nicht ändern. Wir halten die Augen und Ohren offen, ob wir noch ein, zwei Leute dazubekommen, aber wir stehen da nicht unter Zwang.

Christian Meyer: Tobias Keunecke kommt aus der Zweiten Herren, Tim Langreder, der schon mit uns trainiert, stößt aus der A-Jugend dazu. Dazu kommt Jan-Phillip Brünings. Er war zum Schluss in Seckenhausen und hat dort im Winter aufgehört. Er hat ein paarmal mit uns trainiert und wird im nächsten Jahr versuchen, sich zu beweisen.

Christian Meyer: Grundsätzlich ist der Kader voll besetzt.

Stephan Stindt: Wenn jemand ankommt und sagt, er hat auf den Stuhrer Weg Lust, ist er willkommen. Dieser Stuhrer Weg bedeutet: Ich will trainieren, ich habe Lust auf die Landesliga, ich mache mit und will mich hier integrieren in die Mannschaft. Es muss aber natürlich passen. Wenn wir nach neuen Leuten gucken, dann muss das Zwischenmenschliche stimmen.

Christian Meyer: Es ist menschlich, dass jetzt ein bisschen Anspannung abgefallen ist. Das ganz große Ziel ist erreicht. Wir wollen uns seriös aus der Liga verabschieden. Wir haben noch ein Ziel: Wir sind Erster in der Fairnesstabelle, darauf sind wir stolz. Den Platz wollen wir verteidigen. Da gibt es eine niedersachsenweite Wertung, auf die wir auch noch schauen. Natürlich wollen wir uns im letzten Heimspiel gegen Twistringen vom Publikum vernünftig verabschieden. Nach dem Spiel in Bassum ist noch eine große Abschlussfeier geplant.

Christian Meyer (lacht): Nein, eine Feier ist noch drin!

Zur Person

Christian Meyer

ist seit fast 20 Jahren als Trainer beim TV Stuhr aktiv. Im Jugendbereich hat der heute 37-Jährige begonnen und war darüber hinaus längere Zeit Jugendleiter. Mit 29 Jahren ist er zum Erste-Herren-Trainer aufgestiegen. In der Jugend hat er schon für die Stuhrer die Fußballschuhe geschnürt, seine Zeit im Herrenbereich hat er größtenteils beim TuS Varrel verbracht.

Zur Sache

Stephan Stindt

ist 42 Jahre alt. Beim TuS Varrel hat er mit 18 Jahren seine Trainerlaufbahn begonnen. Er war als Coach auch beim SC Weyhe und beim TSV Bassum im Jugend- und Herrenbereich aktiv, ehe der Kontakt zu seinem heutigen Partner Christian Meyer zustande kam. Beide gehen in der kommenden Spielzeit in ihre fünfte gemeinsame Saison.