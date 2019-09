Neue Feuerwehrmänner: Benjamin Jacobeit (l.) und Sven Helms haben das Kommando beim kriselnden TuS Sudweyhe übernommen. (Dinev)

Sudweyhe. Damit hätte Sven Helms im Leben nicht mehr gerechnet. Seine gesamten Trainingsutensilien hat der 51-Jährige an die restlichen Jugendtrainer verschenkt: Magnettafeln, Taschen, Kleidung. Denn vor zwei Jahren hat sich der Übungsleiter in den Vorruhestand verabschiedet, wollte eigentlich keine Fußball-Mannschaft mehr betreuen. Doch meistens kommt dann eben doch alles anders als man denkt. So auch für Helms, der nun mit seinem Cousin Benjamin Jacobeit das Kommando beim Fußball-Bezirksligisten TuS Sudweyhe übernommen hat. Und sich nun doch wieder um neue Trainingsutensilien kümmern muss.

Bereits am Dienstag stand das gleichberechtigte Trainergespann zum ersten Mal auf dem Rasen. Nach einer kurzen Begrüßung folgte eine lockere Einheit. Helms musste sich auch nicht allen Spielern vorstellen. „Zwei Drittel der Jungs habe ich schon in der Jugend trainiert“, erzählt Helms, der nun unter anderem auch seinen Sohn Calvin unter seinen Fittichen hat. Wie gesagt, eigentlich wollte er erst einmal eine Pause einlegen und wenn, dann nur noch mal gemeinsam mit seinem Cousin Benjamin eine Jugendmannschaft trainieren. „Wir hätten uns vorstellen können, die A-Jugend in der nächsten Saison zu begleiten. Denn wir beide wollten unbedingt zusammen mal ein Team coachen“, betont der 51-Jährige. „Seit 25 Jahren bin ich jetzt hier als Trainer aktiv. Der Verein ist mir mittlerweile total ans Herz gewachsen. Deswegen konnte ich nur zusagen.“

Wie kam der Kontakt zu dem Duo denn eigentlich zustande? Benjamin Jacobeit war zumindest der erste Ansprechpartner und laut Herrenkoordinator Peter Woller auch die erste Wahl. Denn der TuS Sudweyhe wollte unbedingt einen neuen Trainer in den eigenen Reihen haben, der noch völlig unbefangen an die Sache herangeht, ohne dass er schon einige der Spieler im Detail kennt. Deswegen wurde Jacobeit angesprochen, der zwar schon lange im Verein als Jugendtrainer aktiv ist, aber bislang keinen Bezug zu der 1. Herren hatte. „Ich glaube, dass die Mischung dann ganz passend ist“, bekräftigt Woller.

„Benjamin kennt nur ein paar Jungs, daher hat er noch einmal einen anderen Blick auf das Team“, meint auch Helms. Zuletzt hatte Jacobeit die C-Junioren in der Landesliga trainiert und dann eine einjährige Pause eingelegt. Für den 37-Jährigen sei es bislang keine große Umstellung im Vergleich zum Leistungsbereich in der Jugend. „In der Kabine gibt es kaum einen Unterschied. Wir haben alle Spaß am Fußball. Egal ob im Herrenbereich oder bei den Junioren“, meint Jacobeit, der dennoch weiß: „Natürlich ist das mediale Interesse viel größer. Das habe ich schon in den ersten Tagen gemerkt. Außerdem spielen andere Faktoren wie die Physis und Athletik eine noch größere Rolle als in der Jugend.“

Das Ziel der beiden ist klar: Kurzfristig müssten Punkte her. Am besten so schnell wie möglich, damit der TuS Sudweyhe das Sumpfland der Tabelle verlässt und wieder in höhere Regionen vorstößt. „Die Jungs haben ihr ganzes Können bislang nicht abrufen können. Keiner weiß so wirklich, woran es liegt. Da müssen wir jetzt anpacken und zügig wieder ein Erfolgserlebnis einfahren. Denn derzeit fehlt den Jungs einfach das Selbstvertrauen“, meint Helms.

Aber auf lange Sicht steht eine ganz andere Priorität im Vordergrund: Die Spielweise soll verändert werden. „Mittelfristig wollen wir attraktiven Fußball zeigen, den Ball laufen lassen und vielleicht auch hoch angreifen“, erzählen die beiden Übungsleiter. Doch jedem ist bewusst: Das geht nicht binnen weniger Tage. Und auch nicht ohne die Bereitschaft jedes einzelnen Spielers. „Der Wille muss da sein. Jeder muss mitziehen“, fordert Jacobeit.

Aber nun gilt es für ihn, erst einmal die Mannschaft kennenzulernen. Und für Helms, sich die nötigen Trainingsutensilien wiederzubeschaffen. Denn beide wissen: „Wir haben eine Menge Arbeit vor uns.“ In jeglicher Hinsicht.