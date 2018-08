Haben einen Lauf: Felix Kattau und der TVE Nordwohlde sind derzeit der Spitzenreiter der Kreisliga Diepholz. (Jonas Kako)

Herr Werner, Sie stehen mit Ihrem TVE Nordwohlde nach drei Spieltagen auf dem ersten Tabellenplatz der Diepholzer Kreisliga. Alle Spiele, inklusive der beiden Kreispokalspiele gegen den TSV Aschen und die TSG Osterholz-Gödestorf, haben Sie mit Ihrer Mannschaft gewonnen. Darf man schon zur Meisterschaft und zum Durchmarsch gratulieren?

Martin Werner (lacht): Nein, nein. Wir schauen von Spiel zu Spiel.

Wir haben wirklich einen guten Start hingelegt. Wahnsinnig überrascht bin ich von unserer Leistung allerdings nicht. Ich habe schon vor der Saison gesagt, dass wir mit einigen Mannschaften der Kreisliga auf Augenhöhe sind.

Dass wir neun Punkte aus drei Spielen geholt haben, das ist das Überraschende an unserer Situation.

Nach drei Spieltagen ist es noch zu früh, um irgendetwas zu beurteilen. Da bin ich vorsichtig. Nach zehn Spielen kann man schauen, wie es im ersten Drittel der Saison gelaufen ist. Das ist dann so etwas wie eine Standortbestimmung. Im Moment sind wir gut drauf, und ich bin mir sicher, dass wir die Klasse halten werden.

Vorrangig wollen wir uns in der Kreisliga etablieren und uns weiterentwickeln.

Wir sind schon gut eingespielt und haben eine klare Spielphilosophie und vor allem in dieser Saison den Vorteil, dass wir keine Zu- oder Abgänge haben. Das hilft natürlich. Ich bin jetzt in meiner dritten Saison in Nordwohlde. Den Grundstein für den Erfolg haben wir vor zwei Jahren gelegt.

Ich bin der Meinung, dass unsere größte Stärke unser Umschaltspiel ist.

Wir haben daneben auch eine gute Grundordnung und die Spieler wissen, wie sich der jeweils andere verhält. Die Leistung stimmt einfach. Dann klappt es auch gegen ein starkes Team wie Mörsen.

Zur Person

Martin Werner

ist seit drei Jahren Trainer des TVE Nordwohlde. Nach zwei Plätzen im Tabellenmittelfeld der 1. Kreisklasse wurde der TVE mit 73 Punkten vor dem TuS St. Hülfe-Heede Meister und stieg zu dieser Saison in die Kreisliga Diepholz auf.