Ricardo Tenti startete auf Oak Grove's Commitment am Sonnabend. (Vasil Dinev)

Bassum-Wiebusch. Für die Reiter der Region richtet sich der Blick bereits auf die grüne Saison. Beim RFV Diek-Bassum sattelten sie Mitte März aber noch in der Halle. Und das allzu gerne, wie Vorsitzender Enno Buschmann feststellte: „Wir haben auch dieses Mal ausschließlich positive Rückmeldungen bekommen. Alle Sportler kommen gerne nach Bassum“, zog er ein äußerst positives Fazit.

Wobei Buschmanns Verein nur am ersten der beiden Tage der Ausrichter war. Schließlich gehört der zweite Tag des Turnierwochenendes in Bassum-Wiebusch dem Kreispferdesportverband Diepholz für den Team-Jugend-Cup in Springen und Dressur. In Bassum kann der Verband die vorhandenen Strukturen nutzen. Die sind mit einer großen Halle und der Abreithalle direkt nebenan perfekt. Deshalb waren die Nenn- und die Startzahlen an beiden Tagen hoch. „Morgens hatten wir teilweise bis zu 80 Prozent an Startern, in den späteren Springen in den höheren Klassen waren es dann noch einmal gut 70 Prozent. Das ist sehr viel“, freute sich Buschmann am Sonnabend.

Das Bassumer Turnier, da ist er sich sicher, komme gut an. „Wir haben hier eine gute Mischung: Es kommen die größeren Springställe mit Profis, aber auch etliche Amateure. Das passt gut zusammen.“ Diese großen Springställe, das sind unter anderem Pedersen aus Wohlde oder Wernke aus Holdorf, die auch bei der jüngsten Auflage stark und erfolgreich vertreten waren. Sie finden in Wiebusch gut gefüllte Tribünen vor. Besonders das abschließende Springen mit Stechen der Klasse S*: Zum Höhepunkt fanden sich mehr als 300 Zuschauer in der Halle ein. Reitsport kommt an in Bassum.

Die Zuschauer sahen in der schwierigsten Prüfung eine Dominanz der großen Ställe. Den Sieg sicherte sich Paweena Hoppe (RSC Handorf-Langenberg) auf Call me Baby Blue. Wie ihre Vereinskollegin Pia Wernke auf Little Crazy Jumper und Vorjahressieger Marvin Drenkhahn (Turniergemeinschaft Wohlde) schaffte sie es mit einem fehlerfreien Umlauf ins Stechen. Dort hatte die Bereiterin des Wernke-Stalls auf dem Hannoveraner Wallach die Nase in 38,88 Sekunden vorn. Drenkhahn (42,11 sec) wurde Zweiter, Wernke war mit 37,90 Sekunden zwar schneller, erlaubte sich aber auch vier Fehlerpunkte und wurde Dritte. „Es war ein spannender Abend“, zeigte sich Buschmann zufrieden. Doch es gab auch gute Platzierungen der Reiter aus der Region: Dennis Schlüsselburg vom RFV Steller See etwa sicherte sich in einer Ein-Sterne-Springprüfung der Klasse M auf Ceresa B und in einer Zwei-Sterne-Springpferdeprüfung der Klasse A auf Blind Date 48 jeweils Rang zwei. Kevin Martsch vom RFV Okel platzierte sich in einer Springpferdeprüfung der Klasse L gleich zweimal: Auf Oak Grove's Marauder wurde er Zweiter, auf Intervinia Vierter. In der Ein-Sterne-Prüfung der Klasse M sammelte er als Vierter, Fünfter und Sechster gleich drei Schleifen ein. Maren True (RV Heiligenrode) feierte in der Springprüfung mit steigenden Anforderungen der Klasse L auf Von.nix.Kommt.nix zudem den Sieg vor Silke Meyer (RFV Wechold-Martfeld) auf Candeur 10.

Eine lange Pause war den Bassumern nach dem ersten Tag nicht vergönnt, denn auch beim Team-Jugend-Cup packten die Lindenstädter fleißig mit an: „Wir haben da eine klare Absprache: Wir kümmern uns um die Verpflegung, um den Rest kümmert sich der KPSV“, verriet Buschmann. Natürlich schaute auch er am Sonntag vorbei und war begeistert: „Das ist schon eine tolle Veranstaltung. Es ist schön zu sehen, mit wie viel Spaß die Kinder dabei sind.“ Nach den zahlreichen erfahrenen Startern stand am Sonntag der Nachwuchs im Mittelpunkt. In Prüfungen der Klassen E und A sowie einem Standard-Spring-Wettbewerb erlebten die jungen Sportler, dass Reiten auch ein Mannschaftssport sein kann. Schließlich sammelten sie in je drei Prüfungen in Dressur und Springen Wertnoten nicht nur für sich selbst, sondern für ihren Verein. Das Team des RV Heiligenfelde jubelte über den Sieg im Springen. Philipp und Friedrich Quast auf Magic Noire und Monastella sowie Catharina Neele Nolte auf Clara Mia 3 gehörten zur Equipe um Mannschaftsführerin Ina Thalmann. In der Dressur setzte sich der RV Wagenfeld durch. Der RFV Diek-Bassum II als Dritter stellte das beste Team unseres Verbreitungsgebiets.