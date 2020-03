Es fängt beim Training an und hört beim Spiel am Wochenende auf. Mit den Jungs gemeinsam zu trainieren, sich natürlich auch gegenseitig zu messen und zu pushen. Das Spiel am Wochenende ist immer das Highlight, man arbeitet im Training darauf hin, am Wochenende seine Bestleistung geben zu können. Das ist jetzt alles weg. Da merkt man erst einmal richtig, wie sehr man eigentlich am Fußball hängt und wie sehr der Fußball im Alltag präsent ist. Meine Mitspieler gehören gleichzeitig auch mit zu meinem Freundeskreis. Wir machen sehr viel privat zusammen. Aber auch meine Trainertätigkeit beim TuS Sudweyhe fehlt mir. Dort trainiere ich ja die jugendlichen Torhüter zwei mal in der Woche. Das fehlt mir insofern, dass mir die Arbeit mit den Jungs immer sehr viel Spaß macht. Sie sind immer mit viel Leidenschaft und Willen dabei, um sich stetig zu verbessern.

Da jetzt kein Fußball mehr ist, habe ich noch mehr Zeit um mich mit meiner Freundin um Möbel beziehungsweise um die Inneneinrichtung für unsere Wohnung zu kümmern. Wir ziehen im Sommer zusammen und uns fehlen noch ein paar Sachen. Ich verbringe auch viel Zeit im Garten, dort ist nämlich auch allerhand zu tun.

Lutz Schröder und Rico Volkmann, unser Trainerduo, arbeiten jede Woche neue Trainingspläne aus, und die setze ich natürlich so gut es geht um. Ich habe auch jetzt ein paar mal schon mit meiner Freundin zusammen ihr Turnworkout absolviert, das ziemlich anstrengend ist, da dort ganz andere Muskelpartien beansprucht werden als beim Fußball. Außerdem fahre ich mindestens einmal die Woche circa zwölf Kilometer mit dem Fahrrad.

Ich arbeite seit dem 19. März von zu Hause aus. Mit dem Unterschied aber, dass ich 24 Stunden abrufbereit bin, um jederzeit wieder schnellstmöglich zum Dienst erscheinen zu können. Die freie Zeit, die man jetzt zusätzlich hat, fülle ich mit Aufgaben, die sonst eher zu kurz kommen.

Also die Bundesliga pausiert bis mindestens zum 30. April. Vorher sehe ich uns auch nicht wieder anfangen. Aber aufgrund der aktuellen Lage würde ich sagen, dass wir vor dem 1. Juni keinen sportlichen Alltag haben werden. Wie über die aktuelle Saison entschieden wird, steht ja auch noch in den Sternen. Und was am wichtigsten ist: Bleibt alle gesund.

Zur Person

Lucas Feldmann

hütet das Gehäuse des Fußball-Bezirksligisten und Aufsteigers TSV Okel. Außerdem übernimmt der Keeper die Kapitänsbinde von Rico Volkmann, wenn der Leader nicht anwesend ist.

Weitere Informationen

In unserer neuen Serie „Corona und ich“ lassen wir täglich die hiesigen Sportler und Trainer zu Wort kommen. Sie berichten darüber, wie das Coronavirus ihren Alltag bestimmt.