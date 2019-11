Bei der Versammlung mit dabei gewesen (v.l.): Wilfried Hocke, Ute Schröder, Wilfried Becker und Heiko Wittmershaus. (Christiane Golenia)

Neubruchhausen. Selten war eine Mitgliederversammlung des Kreisleichtathletikverbandes (KLV) Diepholz so gut besucht wie in diesem Jahr. Die Hoffnung des ersten Vorsitzenden Wilfried Becker, aus den Reihen der Vereinsvertreter würde sich der ein oder andere künftig im Vorstand engagieren, erfüllte sich dennoch nicht. Stattdessen ist der KLV aktuell ohne zweite/n Vorsitzende/n und Becker selbst wird wohl auch nur noch bis zur nächsten Vorstandswahl in zwei Jahren an der Spitze der Kreisleichtathletik stehen.

Beim Kreisverbandstag kündigte sich bereits beim Rückblick auf die vergangene Saison an, dass es bei der nachfolgenden Neuwahl des kompletten Vorstandes zu Veränderungen kommen würde. Zunächst hatte Wilfried Becker das Wort. Der Sulinger hob hervor, dass die Leichtathletikmeisterschaften am Tag des Sports in Twistringen dem Ort eine neue Anlage beschert haben, die nun hoffentlich auch von den Schulen fleißig genutzt werde. Becker war zudem am Festakt und der Chronik „100 Jahre Leichtathletik in Sulingen“ maßgeblich beteiligt gewesen. Aktuell habe es die Leichtathletik in Sulingen allerdings schwer, als kleine Abteilung in einem Großverein, in Konkurrenz zum Fußball und bei mangelnder Zusammenarbeit mit den Schulen, bemerkte Becker. Eine Situation, die den Delegierten auch aus den eigenen Vereinen bekannt ist.

Ute Schröder, vor zwei Jahren zur zweiten Vorsitzenden gewählt, stellte am Ende ihres Berichts überraschend ihr Amt zur Verfügung. „Neben Familie, Beruf und Training kann ich dem Amt nicht gerecht werden“, begründete die Asendorferin ihre Entscheidung. Angekündigt hatte sich dagegen bereits, dass Herwald Kloppe zum letzten Mal in gewohnt humorvoller Weise Rechenschaft über den Kassenstand ablegen würde. „Ich bin nicht etwa müde, sondern stelle mein Amt als Kassenwart aus familiären Gründen zur Verfügung“ erklärte der 95-Jährige. Rund 40 Jahre lang hatte Kloppe, der früher als Geher und Trainer sehr erfolgreich gewesen war, die Kasse geführt. Beanstandungen hatte es nie gegeben: „Wobei die Kassenprüfer manchmal sehr pingelig gewesen sind. Aber dafür sind sie ja da.“

Bei den folgenden Neuwahlen des Vorstandes wurde deutlich: Viele Vereinsvertreter werden dem Vorstand auch weiter zuarbeiten und ihn unterstützen, nur eben kein offizielles Amt übernehmen. Wilfried Becker wurde als erster Vorsitzender wiedergewählt. „Es sind meine letzten beiden Jahre“, erklärte Becker. „Das hängt mit den Einschränkungen zusammen, denen ich in Sulingen unterworfen bin. Wenn es am Heimatort nicht klappt, ziehe ich dazu kreisweit die Konsequenzen.“ Ein Nachfolger für Ute Schröder wurde nicht gefunden. Wilfried Hocke, der bereits seit zwei Jahren im Vorstand mitarbeitet, wurde zum neuen Kassenwart gewählt. Heiko Wittmershaus (Statistik) und Christian Rettke (Kampfrichterwart) wurden ebenfalls einstimmig wiedergewählt.

Über den Terminplan 2020 und die Vergabe der Kreismeisterschaften wurde man sich schnell einig. Die ersten Kreismeister werden am 1. März in Bremen in der Halle an Weserstadion ermittelt. Die Cross-Kreismeisterschaften werden voraussichtlich am 8. November in Syke ausgetragen. Neu im Veranstaltungskalender ist der 2. Hachelauf in Syke am 9. Mai als offiziell vermessener Straßenlauf. Die Zusammenarbeit der KLV Diepholz und Nienburg wird fortgesetzt. Beide Kreise profitieren davon, lautete die Einschätzung der Delegierten. Dass Nienburger Athleten in diesem Jahr weniger in Erscheinung getreten sind, war für Björn Stoltefoth, erster Vorsitzender des KLV Neinburg, erklärbar: „Drei Vereine sind weggebrochen. Beim MTV Bücken, MTV Nienburg und SC Uchte gibt es zur Zeit keine aktive Leichtathletik.“