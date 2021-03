Berthold Buchwald kann zumindest mit einem Teil seiner Athletinnen und Athleten wieder auf den Platz. (Niklas Golitschek)

Die Corona-Pandemie zersplittert das Sportland: Einige Athleten dürfen trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen, andere nicht. In der Leichtathletik zum Beispiel sind die Kaderathleten im Vorteil. Vereine wie der LC Hansa Stuhr mussten ihre Sportler dagegen stets vertrösten. Schlichtweg deshalb, weil die Sportanlagen geschlossen waren. „Wir konnten unsere Athleten nur um den Silbersee jagen“, sagt Berthold Buchwald, Leichtathletikabteilungsleiter und Trainer beim LCH. Laufen und Leistungstests. Das ging. Aber spezifische Trainingsarbeit vor allem in technischen Disziplinen wie Kugelstoßen oder Hochsprung war nicht möglich. Für einen kleinen Teil der Hansaathleten ändert sich das jetzt, weil die Gemeinde die Sportanlagen seit Montag wieder geöffnet hat.

„Es ist ein erster Schritt“, kommentiert Buchwald die Rückkehr auf die Plätze. In die Hallen werden sich die Stuhrer nicht mehr begeben. Sie zieht es direkt raus auf den Sportplatz an der Pillauer Straße. „Es lohnt sich nicht für uns, für ein paar Wochen noch einmal in die Hallen zu gehen. Wir schleppen die Medizinbälle auf den Platz“, sagt Buchwald. Die Wintersaison – sie ist vor allem für seine Schützlinge aus technischen Disziplinen fast komplett verloren. Die Läufer konnten immerhin einige Kilometer abspulen. „Da ist der Verlust nicht ganz so groß“, weiß Buchwald. Bei den „Technikern“ fehle vor allem die Kraft. „Da müssen wir ordentlich etwas nachholen, weil ja auch die Fitnessstudios geschlossen hatten“, ahnt der Übungsleiter.

In Zweiergruppen auf den Platz

Die noch aktuellen Vorschriften (s. Infokasten) erlauben dem vierköpfigen Trainerteam nicht, alle Athleten zu betreuen. Also entschieden sich die Stuhrer dafür, die zehn Sportlerinnen und Sportler ins Training zu nehmen, „die leistungsorientiert sind und auf die Landesmeisterschaften oder darüber hinaus schauen“, erklärt Buchwald. Das sind Lea und Anna Jerkovic, Nanke Kern, Franziska Hinke und Carolin Evers sowie Jason Lee Hoppe, Fynn Klinke, Bent Johnßen, Marius Nüssle und Milan Thies. In Zweiergruppen werden die Sportler zum Platz bestellt, ein Trainer ist vor Ort. Eine weitere Zweiergruppe bekommt ein Programm, das sie absolvieren muss. „Gerade die Größeren können selbstständig arbeiten“, sagt Buchwald. Alle anderen Athleten, besonders die jüngeren, können noch nicht teilnehmen. „Das ist sehr, sehr schade, weil wir ihnen auch gern Training anbieten wollen“, so Buchwald.

Wie viel Zeit den Stuhrern bleibt, um die Wettkampffitness zu erlangen, hängt davon ab, wann wieder Veranstaltungen stattfinden können. Einige Sportfeste sollen im April ausgetragen werden. Auch der LC Hansa will wieder zur Bahneröffnung in Moordeich laden. „Wir haben Pläne in der Schublade“, sagt Buchwald. Ob sie auch zum Tragen kommen werden, darauf können die Stuhrer nur hoffen. Immerhin machen die Athleten, die im Training sind, einen guten Eindruck. Trotzdem sagt Buchwald: „Wir haben einiges zu tun.“ Immerhin: Die Stuhrer können es anpacken.

Das sieht nicht überall im Diepholzer Nordkreis so aus. Die anderen Städte und Gemeinden halten sich zurück, was die Öffnung ihrer Sportanlagen angeht. „Wir warten ab, was bei der Ministerpräsidentenkonferenz entschieden wird und was anschließend vom Land Niedersachsen kommt“, sagt Nils Igwerk, zuständig für Bäder und Sport in der Verwaltung der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Auch Weyhes Gemeindesprecher Sebastian Kelm verwies auf die nahenden neuen Beschlüsse.

Bassums Erster Stadtrat Norbert Lyko betonte, die Stadt sei bezüglich der Öffnung der Sportanlagen im Austausch mit dem Landkreis. „Wir klären das gerade, haben aber noch ein, zwei Fragen“, sagte er zum aktuellen Stand. Klar ist: „Vereine und Sparten, die aktiv werden wollen, müssen ein Hygienekonzept vorlegen.“ Wenn es ein vernünftiges Konzept gebe und die Verordnung es zulasse, stünde einer Öffnung nichts im Wege. Die Stadt Syke lässt ebenfalls Vorsicht walten. Vor allem in den großen Hallen wie etwa der Olympiahalle sei eine Öffnung schwierig, findet Bürgermeisterin Suse Laue. Dort kämen viele Vereine und viele Nutzer zusammen. Das zu überwachen, sei fast unmöglich. In kleinem Rahmen aber wagt die Stadt ein Pilotprojekt: Der TSV Ristedt wird die Halle an seiner Sportanlage für Einzeltraining beziehungsweise Familien öffnen, „unter sehr strengen Hygienekonzepten“, wie die Verwaltungschefin ergänzt. Man wolle erst einmal schauen, wie sich eine Öffnung im Kleinen bewähre.

Zur Sache

Das ist momentan erlaubt

Laut der Coronaverordnung des Landes Niedersachsen darf Freizeit- und Amateursport eingeschränkt ausgeübt werden. Gruppen- und Mannschaftssport ist grundsätzlich verboten, Individualsport nicht. Dieser umfasst alle Sportarten, die insbesondere allein, zu zweit und grundsätzlich ohne direkten Körperkontakt zu anderen betrieben werden können. Deshalb können etwa Tennisspieler ihrem Hobby nachgehen, auch wenn sie auf die Doppel meist verzichten müssen. Auch Leichtathletinnen und Leichtathleten können trainieren, wenn sie alle Voraussetzungen erfüllen.

Individualsport darf auch mit Personen des eigenen Hausstands stattfinden, aber dann ohne wechselnde Paarung. Er ist sowohl im öffentlichen Raum als auch auf den öffentlichen und privaten Sportanlagen erlaubt, also auch in der Halle. Über die Öffnung der Sportanlagen, sogar samt Umkleiden und Sanitäranlagen, entscheidet der Eigentümer beziehungsweise der Betreiber. Ist die Anlage im Besitz einer Kommune, hat diese das letzte Wort. Gehört sie einem Verein, entscheidet dieser darüber, ob er öffnet oder nicht.

Der Sport darf weiterhin nur unter Umsetzung eines Hygienekonzeptes ausgeübt werden. Dabei ist unter anderem auf einen Abstand von eineinhalb Metern zu den anderen Individualsporttreibenden zu achten. Weitsprung und Kugelstoßen können also zeitgleich trainiert werden, wenn die Sprung- und die Wurfanlage weit genug voneinander entfernt sind. Selbst Individualsport mit Kontakt ist in einem Fall möglich. Der Partner darf dabei allerdings nicht gewechselt werden.

Ob es weitere Lockerungen für den Sportbetrieb gibt, wird sich an diesem Mittwoch klären. Dann findet die nächste Ministerpräsidentenkonferenz statt.