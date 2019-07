Starker Sprinter und Weitspringer: Marius Nüssle vom LC Hansa muss sich bald entscheiden, auf welche Disziplin er setzt. (Mentrup)

Die Liste derjenigen Athleten, die nicht dabei waren, war aus Sicht des LC Hansa Stuhr bei den Norddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften sehr lang. Urlaub und Verletzungen stoppten viele der Talente, die jedoch zeitnah zurückkehren werden, wie LCH-Leichtathletikabteilungsleiter Berthold Buchwald, der Elvio Kremming und Marius Nüssle begleitete, verriet. Vor den Talenten liegen spannende Monate: „Sie müssen sich entscheiden, wohin es geht: ob sie die Leichtathletik noch ernsthafter oder mehr nebenbei betreiben wollen.“

Das Potenzial im Stuhrer Talentepool ist groß. Letztlich stellt sich die Frage, wie weit die jungen Athleten gehen wollen. Für viele geht es in den kommenden Monaten darum, eine Entscheidung zu fällen. „Das bedeutet ja auch, sich ein Stück weit von den Familien abzunabeln und die anderen Hobbys zurückzustellen“, machte Buchwald deutlich, dass der Weg in die Spitze mit einigen Opfern verbunden ist. Das lehren die drei Trainer Berthold Buchwald, Klaus Düerkop und Helge Ellwart ihre Schützlinge, die sich alsbald spezialisieren müssen. Bei einigen ist die Entscheidung bereits gefallen. Elvio Kremming wird sich auf den Sprint konzentrieren, er kann über 100 und 200 Meter starten, hat aber auch die Hürden in den Beinen. „Elvio wäre auch ein hervorragender Mehrkämpfer“, fügte Buchwald mit Blick unter anderem auf die mehr als 40 Meter, die das Talent den Diskus wirft, hinzu. Klar ist auch, wohin die Reise von Jannick Voß geht. Als Athlet des Bundeskaders im Stabhochsprung stellt sich die Spezialisierungsfrage bei ihm nicht mehr. Momentan ist er allerdings verletzt, leidet an einer Entzündung in der Schulter. „Wir hoffen, dass er am kommenden Wochenende in Ulm bei den Deutschen Meisterschaften starten kann“, hatte Buchwald den Hoffnungsträger noch nicht abgeschrieben. Lasse Pixberg, der derzeit im Familienurlaub weilt und deshalb in Hannover fehlte, wird in Ulm zum LC-Hansa-Team stoßen. Er wird Teil der 4x100-Meter-Staffel sein. Das Hauptgebiet für das Multitalent wird jedoch der Zehnkampf sein, an dem er mit Ellwart arbeiten wird.

Wie Pixberg waren auch Fynn Klinke und Bent Johnßen im Urlaub. Auch sie zählen zur Riege der vielversprechenden Talente des LCH. „Fynn ist sehr ehrgeizig und hat sich körperlich sehr gut entwickelt. Er wird sich auf die 400 und 800 Meter spezialisieren“, schilderte Buchwald die Zukunftsaussichten des Läufers. Johnßen zieht es eher in Richtung der Langhürden: Der Start mit der Bronzemedaille und einer neuen persönlichen Bestzeit bei den Landesmeisterschaften war vielversprechend. „Aber auch die beiden müssen sehen, wie weit sie gehen wollen und ob sie richtig anpacken wollen“, machte Buchwald deutlich. Diese Entscheidung muss auch Lea Jerkovic, wie Pixberg, Kremming und eventuell auch Voß am kommenden Wochenende in Ulm am Start, fällen. „Lea hat viele Möglichkeiten. Im Hindernislauf steht sie in der deutschen Bestenliste an zehnter Stelle“, sagte Buchwald. Nach erst wenigen Wettkämpfen seit der Rückkehr aus den USA müsse man jedoch noch sehen, wo die Reise hingehe. In dieser Hinsicht hat auch Marius Nüssle noch keine Klarheit. In Hannover startete er im Sprint, doch der Weitsprung liegt ihm auch. „Im Moment geht noch beides parallel, aber irgendwann muss ich mich sicherlich entscheiden“, sagte er. Auf ihn und die anderen Talente des LCH warten also noch spannende Zeiten.