Hoch hinaus wollen die Volleyballerinnen des SV Dimhausen – am liebsten bis in die Landesliga. (Sebi Berens)

Es ist schon jetzt die erfolgreichste Saison in der Geschichte der Volleyballerinnen des SV Dimhausen. Mit dem Bezirksliga-Pokalsieg und der Vizemeisterschaft in der Bezirksliga Hannover 1 hat die Mannschaft von Trainer Jörg Menzel bereits alle Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern auch übertroffen. Jetzt spielt der SVD um die Krönung der Saison: In Harsefeld im Landkreis Stade finden am Sonnabend die Relegationsspiele statt. Mit dem TuS Harsefeld, der SVG Lüneburg III und Bremen 1860 III streiten sich die Dimhauserinnen um den letzten freien Landesligaplatz für die kommende Saison.

Großen Druck verspürt der SVD nicht. „Die Saison ist auf jeden Fall ein Erfolg – ganz egal, was in Harsefeld passiert“, weiß Trainer Jörg Menzel. Heiß auf den historischen Aufstieg sind er und sein Team dennoch. „Wir werden alles dafür tun“, verspricht er. Die Dimhauserinnen haben allen Grund dazu, voller Selbstvertrauen nach Harsefeld zu reisen. „Ich bin seit 15 Jahren da und kann sagen, dass wir nie so gut zusammengehalten haben wie in dieser Saison. Wir verstehen uns alle sehr gut. Das merkt man dann auch auf dem Platz“, sieht Mannschaftsführerin Kristin Schorling den Grundstein des Erfolgs in der guten Teamchemie.

Kein Heimvorteil

Doch auch die sportliche Qualität ist groß. Zwölf Siege in 16 Spielen sind eine ganz starke Bilanz. Vor allem daheim in der Halle in Nordwohlde lief es wie am Schnürchen: Alle Spiele gewann das Menzel-Team, nur beim 3:2 gegen SC Twistringen fuhr der SVD nicht alle drei Zähler ein. „Unsere Halle war ein großer Vorteil für uns. Wir haben hier eine tolle Unterstützung bekommen“, freut sich Schorling über die Begeisterung, die sie und ihr Team ausgelöst haben. Auf den Heimvorteil können die Dimhauserinnen am Wochenende allerdings nicht bauen. Doch auch in fremder Halle hat der SVD gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist: Mit dem 3:2-Erfolg beim Tabellendritten VfL Bückeburg hat der Vizemeister nicht nur die Generalprobe bestanden, sondern darüber hinaus auch noch mehr Glauben in die eigene Stärke gewonnen. „Alle sind noch einmal zum Einsatz gekommen, wir haben uns auch durch schwierige Momente gekämpft. Deshalb tut uns der Sieg richtig gut“, weiß Menzel um die mentale Bedeutung der geglückten Generalprobe.

Den Schwung dieses Erfolgs, aber auch der gesamten Saison wollen die Dimhauserinnen nun mitnehmen nach Harsefeld. Die Kontrahenten kennt der SVD nicht näher – mit einer Ausnahme: Die SVG Lüneburg III, als Dritter der Bezirksliga Bremen/Lüneburg 3 in die Relegation nachgerückt, bezwang er im Pokal-Halbfinale glatt in zwei Sätzen. Ein gutes Omen also? Nur bedingt, denn beide Teams können sich in Harsefeld, wo im K.o.-Modus erst zwei Halbfinals und dann ein Endspiel ausgetragen werden, nur im Finale begegnen. Zuvor müssen die Dimhauserinnen die auf dem Papier höchste Hürde überwinden: Sie treffen auf Bremen 1860 III, den einzigen Landesligisten im Feld. Schon die Voraussetzungen sind komplett unterschiedlich: Dimhausen stellt zwei Teams im Punktspielbetrieb, Bremen insgesamt fünf, eines in der Oberliga, gleich drei spielen in der Landesliga, also dort, wo der SVD erst noch hin will. Auch ohne große Vorkenntnisse lässt sich anhand dieser Fakten bereits feststellen, was Menzel ahnt: „Das wird eine harte Nuss. Da werden alle auf Bremen setzen. Aber wir wollen sie überraschen. Wir müssen uns etwas einfallen lassen.“ Es sei vor allem Geduld gefragt: „Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir auch einmal einen zweiten und dritten Versuch brauchen werden, um zu punkten.“ Für Schorling sind die Schlüssel zum Erfolg Aufschlag und Annahme. Wenn dann auch der während der Saison so zuverlässige Mittelblock funktioniert, dann dürfte der SVD nicht chancenlos sein.

Die Dimhauserinnen gehen mit einer Portion Realismus in die Relegation. „Wir werden am Sonnabend sehen, ob es reicht und ob wir in der Landesliga richtig sind. Wenn dem nicht so ist, dann müssen wir das akzeptieren – aber wir werden dann im nächsten Jahr einen neuen Anlauf starten“, verspricht Schorling. Doch mit der kommenden Saison wird sich der SVD erst einmal nicht beschäftigen – schließlich steht nun erst einmal die Chance im Vordergrund, Geschichte zu schreiben.