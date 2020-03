Gelb-Rote Karten können ein ganzes Spiel verändern. Die Zeitstrafe dagegen gibt Spielern nach einer kurzen Auszeit eine zweite Chance. Ob das im Fußball Sinn macht, wird in der kommenden Saison in Hessen getestet. (Björn Hake)

Landkreis Diepholz. Zeitstrafen kennen viele Fußballbegeisterte nur aus dem Jugendbereich. Da muss der eine oder andere Heißsporn mal kurz zuschauen. Aber in Hessen startet ab der kommenden Saison ein sogenanntes Pilotprojekt zu diesem Thema im Herrenfußball. Dabei wird zwei Jahre lang auf Kreisebene getestet, wie sich eine Zeitstrafe auf das Spiel, die Akteure, aber auch auf die Taktik auswirkt. Doch wie denken Aktive und Funktionäre aus unserer Region darüber?

Das ist genau geplant in Hessen: Die Zeitstrafe wird dann angewendet, wenn ein Spieler bereits die Gelbe Karte gesehen hat und dann noch ein verwarnungswürdiges Foul begeht. Statt ihm eine Gelb-Rote Karte zu zeigen, wird der jeweilige Spieler für zehn Minuten des Platzes verwiesen. Nach den Vorstellungen des Deutschen Fußballbundes (DFB) soll sich diese Zeitstrafe deeskalierend auf Spieler und Spielgeschehen auswirken und darüber hinaus Attacken auf die Schiedsrichter verringern.

Im Jugendbereich sinnvoll

Zu diesem Thema gibt es in der Region sehr unterschiedliche Meinungen. Der Diepholzer Fußballkreisvorsitzende Andreas Henze hält diese Strafe im Jugendbereich weiterhin für sinnvoll. Der Trainer könne sich dort fast voll und ganz auf den Spieler mit der Zeitstrafe konzentrieren und ihn beruhigen. Im Herrenfußball hingegen fehle dafür die Zeit. Dadurch könnte der Akteur nicht unbedingt abkühlen. Dies täte dem Spiel nicht gut, wenn dieser Spieler wieder auf das Feld zurückkomme. „Ich würde es als Trainer gar nicht so weit kommen lassen“, bevorzugt der Kreisvorsitzende ein vorausschauendes Handeln der Coaches, „sondern den Spieler vom Platz nehmen, bevor es dafür zu spät ist.“ Er würde also die Gelb-Rote Karte im Herrenfußball weiterhin der Zeitstrafe vorziehen.

Eine ähnlich kritische Sicht auf hat der Bezirksliga-Trainer Benjamin Jacobeit. „Ich empfinde die Gelbe Karte als Verwarnung genug“, argumentiert er. „Zudem kann die Zehn-Minuten-Zeitstrafe für alle Spieler der jeweiligen Mannschaft emotionalisierend sein, weil man sie zum Beispiel unangemessen findet.“ Außerdem würde der Trainer des TuS Sudweyhe bei einer Über- oder Unterzahl der eigenen Mannschaft reagieren. „Taktische Umstellungen sind für mich vom Spielergebnis und von der gegnerischen Mannschaft abhängig“, so Jacobeit. Ob die Zeitstrafe auch auf Bezirksebene eine Chance erhält, dürfte entscheidend von den Erfahrungen aus der Testphase abhängen.

Eine komplett andere Meinung zu diesem Thema hat Stefan Schwarze, Trainer des SV Marhorst aus der 1. Kreisklasse. „Schon in meiner Jugend habe ich die Zeitstrafe immer befürwortet, weil sie für mich den richtigen Effekt hat, denn mit ihr können die Spieler gut runterkommen.“ In taktischer Hinsicht stimmt Schwarze mit Jacobeit vollkommen überein. „Eine Umstellung ist für mich von Spiel und Gegner abhängig.“ Nach dem jetzigen Zeitpunkt dürfte der Marhorst-Trainer vor allem offensiv reagieren, denn seine Mannschaft ist die fairste der Liga. Da könnte eine Zeitstrafe für den Gegner zumindest kurzzeitig ein Vorteil werden.

Eine ähnliche Meinung wie Schwarze hat René Meyer. „Ich halte die Zeitstrafe für gut, weil die Schiedsrichter oft über das Ziel hinaus schießen.“ Eine Gelb-Rote Karte mache oft das komplette Spiel kaputt. Daher sei die Zeitstrafe eine gute zweite Chance für den jeweiligen Fußballer, meint der Trainer des TV Stuhr II aus der 2. Kreisklasse.

Es kommt auf das Foul an

Für Daniel Frenzel, den neuen Coach des TSV Ristedt aus der 1. Kreisklasse, kommt es auf das jeweilige Foul an. „Bei harmlosen, aber trotzdem Gelb-Rot-würdigen Fouls ist eine Zeitstrafe angemessen. Aber bei härteren Fouls würde ich eine direkte Gelb-Rote Karte vorziehen.“ Auch bei ihm hängt eine taktische Umstellung in Über-oder Unterzahl von Spielgeschehen und Gegner ab.

Sehr positive Erfahrungen mit Zeitstrafen im Jugendbereich hat Jan-Eike Ehlers gesammelt. Der Schiedsrichterchef im Fußballkreis Diepholz sagt: „Es gibt immer wieder Situationen, in denen ein schon gelbverwarnter Spieler ein Foul begeht und man ihn eigentlich vom Platz stellen muss. In solchen Situationen ist die Zeitstrafe dann eine gute Idee, weil der Spieler dann einfach nur noch ein bisschen abkühlen muss.“ Aus diesen Gründen sehe er im Herrenbereich eigentlich keine Schwierigkeit, die Zeitstrafe nach einer gelben Karte einzuführen. Ehlers dürfte das Pilotprojekt in Hessen also durchaus gespannt beobachten.