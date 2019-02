Tim Schröder und die Bassumer sind Regionalliga-Vizemeister. (Mentrup)

Die Bogenschützen des SV Bassum von 1848 sind Vizemeister der Regionalliga Nord. Am letzten Spieltag in Barendorf behaupteten sie ihren Vorsprung auf SV Querum 2. Meister BC Hagen am Teutoburger Wald konnten sie nicht mehr abfangen, dennoch war die Saison ein Erfolg.

Für die Bassumer wurde der Wettkampf zum Wechselbad der Gefühle: Während Hagen seine Ambitionen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga deutlich machte und mit vier Siegen startete, kamen die Verfolger nicht in Tritt: Bassum unterlag dem SV Deutsch-Evern mit 4:6, Querum 2 dem SV Hunteburg gar mit 0:6. Der SVQ aber steigerte sich und gewann drei Matches in Folge. Bassum dagegen suchte zunächst weiter nach der Form und musste auch Hunteburg beim 4:6 zum Sieg gratulieren. Die Meisterschaft rückte in weite Ferne, auch wenn sich die Lindenstädter dank der Siege über die SG Norderstedt 2 (6:4) und über die Hamburger BSG von 1930 (6:2) zurückmeldeten. Als die Teams in die Wettkampfpause gingen, lagen sie als Dritter mit 34:16 Punkten sieben Zähler hinter Hagen. Querum (35:13) war aber in Schlagdistanz.

Das Duell der beiden Hagen-Verfolger war deshalb gerade für die Bassumer von enormer Bedeutung. Die Lindenstädter legten im Duell mit ihrem Dauerrivalen vor, gingen mit 4:0 in Führung. Querum konterte, danach aber machten die 1848er den Sack zu – 6:2. Weil Hagen sich gegen den 1. BSC Nordheide durchsetzte, platzte auch für die Querumer der Aufstiegstraum.

In den letzten Duellen lag der Fokus also voll auf dem Kampf um Platz zwei. Dank des Erfolges über Querum hatten sich die Bassumer einen kleinen Vorteil erspielt. Mit einem Siegpunkt Vorsprung gingen sie in die letzten beiden Matches der Saison. Die 1848er bezwangen Nordheide mit 6:0, während Querem gegen Hagen ebenfalls glatt gewann. Die Entscheidung fiel also im letzte Match: Querum setzte sich gegen Nordheide mit 6:2 durch, doch die Bassumer zeigten sich nervenstark und brachten Rang zwei mit dem 6:0 über Hagen unter Dach und Fach.

Nach dem erfolgreichen Ende der Spielzeit richtet sich der Blick der Bassumer bereits auf die kommende Saison. Dann wird es für sie einen besonderen Höhepunkt geben: Am ersten Februarwochenende werden sie Gastgeber des vierten Wettkampftages sein.

Weitere Informationen

Regionalliga Nord Bogen

Abschluss-Tabelle

1. BC Hagen a. T.W. 28 64 43:13

2. SV Bassum von 1848 28 64 40:16

3. SV Querum 2 28 54 39:17

4. 1. BSC Nordheide 28 -6 28:28

5. SV Hunteburg 28 -14 25:31

6. SG Norderstedt 2 28 -30 20:36

7. SV Deutsch Evern 28 -66 15:41

8. Hamburger BSV v. 1930 28 -66 14:42