Zwei Ausnahmeschützinnen: Annika Neumann (l.) und Finja Kölling. (Thorin Mentrup)

Bramstedt. Der Schützenverein Bramstedt hamstert Medaillen. 51 haben seine Schützinnen und Schützen jüngst bei den Landesmeisterschaften geschossen. „So viele wie noch nie“, freut sich Thomas Taube, Sportleiter des SVB und zugleich Trainer. Allzu lange genießen die erfolgreichen Sportler und der umtriebige Verantwortliche ihre Erfolgsstory allerdings nicht. Schließlich sind die Landesmeisterschaften eher eine Durchgangsstation auf dem Weg zu den Deutschen Meisterschaften in München. Dort wollen sich die Bramstedter von ihrer besten Seite zeigen.

Zwei, die in München mittendrin sein werden, sind Finja Kölling und Annika Neumann. Die 15- und die 20-Jährige sind noch jung, weisen aber dennoch einen reichen Erfahrungsschatz auf. Beide schießen schon nahezu die Hälfte ihres Lebens, Kölling seit etwa acht Jahren, Neumann seit zehn – und das äußerst erfolgreich. Beide haben schon einige nationale Meriten erworben und auch bei den Landesmeisterschaften abgeräumt: Kölling brachte elf Medaillen mit nach Hause, davon gleich sieben goldene, Neumann holte zehnmal Edelmetall und davon ebenfalls siebenmal Gold. Haben die beiden Ausnahmeschützinnen ein Erfolgsgeheimnis? Eines ist sicherlich das Training: Beide lassen keine Einheit ausfallen, erhalten dazu beim Landeskaders weiteren Feinschliff mit dem Luftgewehr oder dem Kleinkaliber.

Zwei Schuss in 90 Minuten

Ein Zuckerschlecken ist das nicht: „Ich hatte schon Einheiten, da habe ich in 90 Minuten nur zwei Schuss abgegeben“, berichtet Neumann. „Ich bin 100-mal an den Anschlag gegangen, und dann hat der Trainer gesagt, dass es so nicht funktioniert. So eine Einheit ist viel anstrengender als eine, in der man viel schießt.“ Böse war sie übrigens nicht. Im Gegenteil: „Damit muss man umgehen können. Kritikfähigkeit und Selbstreflexion sind im Schießsport sehr wichtig. Es geht um Perfektion. Man will die Zehn treffen. Deshalb muss man ehrlich und hart zu sich selber sein. Im Nachhinein muss ich sagen: Dieses Training war eines der besten, das ich je hatte, weil ich einfach jetzt weiß: So wie ich es vorher gemacht habe, geht es nicht. Ich habe jetzt Sicherheit in der Technik.“

Kölling und Neumann legen darüber hinaus Extra-Schichten ein, um auch mental stark zu sein. „Schießen“, weiß Kölling, „ist Kopfsache.“ Im Wettkampf ist der Druck enorm hoch. Das geht an die körperliche und die mentale Kondition. Und frei von Nervosität sind selbst Ausnahmeschützinnen wie die beiden Bramstedterinnen nicht. „Ich mache mir schon Gedanken, aber dann versuche ich mich auf meinen Ablauf zu konzentrieren. Ich atme ein paarmal tief ein und wieder aus, um runterzufahren. Dann kann ich mich voll auf mich konzentrieren und lasse nichts mehr auf mich einprasseln“, erklärt Kölling. Die Umgebung spielt dann überhaupt keine Rolle mehr. Sie schirmt sich ab. Neumann tut es ihr gleich: „Ich musste lernen, meiner Gedanken Herr zu werden“, berichtet sie von einem Entwicklungsprozess, den sie unter anderem mit autogenem Training vorantrieb. „Ich mache Atemübungen, das hilft extrem. Ich versuche, jeden negativen Gedanken in einen positiven umzuwandeln.“ Das klingt noch recht simpel, doch wenn es im Wettkampf nicht so läuft wie erhofft, wenn ein Schuss in der Sieben statt der Zehn landet, dann beginnt der echte Härtetest: „Das darf man nicht in sich hineinfressen“, erklärt Neumann. Cool bleiben und Schuss für Schuss nehmen, sei die Devise. „Der eine Schuss ist weg. Wenn man dafür alle anderen in die Zehn setzt, hat man im Luftgewehr immer noch eine 398“, rechnet sie vor.

In der nationalen Spitze

Diese mentale Stärke, aber auch die Konzentrationsfähigkeit und Technik haben das Duo bis zu den Deutschen Meisterschaften geführt. Sie gehören zu einer Riege junger Bramstedter Schützen, die es in die nationale Elite geschafft haben oder auf dem Weg dorthin sind. Das freut Thomas Taube, denn „es war ein langer Weg dorthin. Wir versuchen, den Talenten den Weg zu bereiten“, beschreibt er die Arbeit, die der Schützenverein verrichtet – auch bei den Deutschen Meisterschaften. „Es wird immer jemand vor Ort sein. Es ist klar, dass man dafür auch Urlaub nimmt, aber das gehört einfach dazu“, investieren Taube und Co. viel Zeit.

Er selbst hat Neumann zum Schießen gebracht, Finja Kölling ist dagegen durch ihre jüngere Schwester Ronja zu diesem Sport gekommen und ihm bis heute treu geblieben. Etwas Besseres können sich beide nach eigener Aussage nicht mehr vorstellen.

In der kommenden Woche machen sich Kölling und Neumann auf den Weg nach München. Dort werden sie jeweils in mehreren Disziplinen an den Start gehen und sich mit den Besten der Besten auf nationaler Ebene messen. „Ich will gut schießen und eine gute Platzierung erreichen. Erst einmal kommt es auf das Ergebnis an. Das soll gut werden. Ich will sauber arbeiten, und dann wird auch die Platzierung gut“, ist Finja Kölling überzeugt. Zufrieden mit dem Wettkampf zu sein steht auch für Neumann an oberster Stelle: „Das ist sehr wichtig für mich. Es klappt alles nur, wenn man selbst gut arbeitet. Dann kann man auch ziemlich sicher sein, dass es reicht.“ In der Vorbereitung bleiben sie sich treu: „Ich mache nichts Spezielles“, sagt Kölling.

Neumann stimmt ihr zu: „Viele hypen die DM so. Wenn du auf diesen Zug aufspringst, bist du automatisch unter Druck. Aber wir wollen uns nicht beeinflussen lassen und gehen ganz normal in die Wettkämpfe.“ Dann, das wissen beide, steht einem guten Abschneiden nichts mehr im Weg. Das wiederum würde den Weg ebnen für die nächsten Ziele: Kölling will in den Nationalkader, während Neumann erst einmal den Damen-Nachwuchskader anstrebt und dann die Teilnahme an Europa- und Weltmeisterschaften. Den Grundstein dafür haben beide beim Schützenverein Bramstedt gelegt, einem Klub, der mit einer großen Delegation in München vertreten sein wird – der guten Ausbildung und dem Trainingsfleiß seiner Schützen sei Dank.