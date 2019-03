So etwas wie das personifizierte Zähneknirschen war Lars Behrens, Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Melchiorshausen, nach dem Schlusspfiff. Sein Team hatte gerade 1:1 (0:1) gegen die SG Findorff gespielt. Dazu muss man wissen, dass Melchiorshausen zuletzt dreimal gewonnen, der Gegner dreimal verloren und nur halb so viele Punkte angesammelt hatte. „Wir hätten heute gewinnen können, haben dafür aber zu wenig getan und dann muss man auch mal so zufrieden sein“, so Behrens. Wie gesagt, das klingt weniger nach Überzeugung denn nach Zähneknirschen.

Schon von Beginn an hatte sich gezeigt, dass im Mittelfeld der sechsten Liga weniger die Favoritenrollen, sondern oft die Tagesform entscheidend ist. Nach dem 0:1 sei vom Gegner nicht mehr viel gekommen, so Behrens. Dem TSV Melchiorshausen dagegen fehlte immer wieder die Präzision im Abschluss oder es wurde zu hastig abgespielt oder eben zu spät. Timing nennt man das wohl. „Wir waren besser, aber nicht konsequent genug.“ Der holprige Platz verhinderte ein ordentliches Spiel, war aber für Behrens kein Grund für den mäßigen Auftritt.

Sabbar gleicht aus

Ein banaler Freistoß der Findorffer aus dem Halbfeld ging dem Tor voraus. Nico Sperling köpfte unbedrängt ein (6.). Danach musste TSV-Keeper Sascha Kleemann zweimal klären, das war es dann aber fast schon mit Torszenen der Gäste. Das Spiel dümpelte vor sich hin, ehe gleich nach Wiederanpfiff Abdessamad Sabbar (48.) per Handelfmeter ausglich. Nach Foul an Sabbar blieb die Pfeife des Schiedsrichters dagegen stumm. „Das war grenzwertig“, so Behrens. Chancen kreierte kein Team mehr. Jan-Phillip Brünings fiel der Ball nach einer Kerze noch einmal auf den Kopf: die Flugbahn der unfreiwilligen Vorlage war zu schwierig, um daraus eine gefährliche Aktion zu machen. Der TSV schien ebenfalls an seine spielerischen Grenzen zu kommen. „Eine gefährliche Aktion hätte uns wahrscheinlich gereicht“, so Behrens. Doch das geschah diesmal nicht im grauen Mittelfeld der Landesliga.