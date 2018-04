Für das erste Mal war es alles okay, auch wenn wir uns etwas mehr Teilnehmer gewünscht hätten. Aber wir wollen es natürlich möglichst im nächsten Jahr wiederholen und einiges dann noch attraktiver machen“, erklärte Mitorganisator Klaus-Dieter Eiseler.

Auch wenn kurz vor dem eigentlichen Meldeschluss noch einige Anmeldungen eingingen, legte der Ausrichter am Ende doch mehrere Altersklassen zusammen. „Leider mussten wir kurzfristig krankheitsbedingt noch eine Konkurrenz absagen“, sagte Klaus-Dieter Eiseler, der selbst in der Altersklasse der Herren 65 aufschlug. In der wurde sogar eine Haupt- und eine Nebenrunde gespielt. In der Hauptrunde spielte sich Eiseler dank seiner Nervenstärke bis ins Finale vor. Auf dem Weg dahin behielt er gleich zwei Mal im Matchtiebreak des dritten Durchgangs die Nerven. Im Endspiel traf er auf Wolfgang Gawlik vom FC 74 München, die Nummer 17 der deutschen Rangliste. Letztlich musste Klaus-Dieter Eiseler die Überlegenheit seines Kontrahenten anerkennen, der sich für die weiteste Anreise aller Teilnehmer mit dem Turniersieg belohnte. Sieger der Nebenrunde wurde Wolfgang Kuschal (Hamberger TC).

In allen anderen Altersklassen stand der Sieger nach den Gruppenspielen fest. So sicherte sich der topgesetzte Carsten Rieke (Freizeit-Verein Dittmern) souverän den Sieg bei den Herren 35. Lediglich im Duell mit dem Barrier Andree Meyer gab Rieke einen Satz ab. Gänzlich ohne Satzverlust gewann Andre Hanke (FTSV Jahn Brinkum) die Konkurrenz der Herren 45. Deutlich spannender ging es bei den Herren 60 zu. In der Endabrechnung wiesen drei Spieler das gleiche Matchverhältnis auf, sodass das Satzverhältnis den Ausschlag gab. Ralph Rockemer (Hamberger TC) wurde dadurch zum Turniersieger.

In der ältesten Konkurrenz der Herren 70 ging es dann wieder deutlicher zu. Dominiert wurde sie von Peter Mitlewski (TEVC Kronberg), der seinen Gegnern kaum eine Chance ließ.

Bei den Damen wurden die Teilnehmer in die Altersklassen 45 und 60 eingeteilt. Sabine Kaehler vom gastgebenden Barrier TC verpasste den Turniersieg und wurde Vizemeisterin in ihrer Altersklasse Damen 60. Nach zwei klaren Erfolgen unterlag sie Ilsedore Kaviany (TC Wetzlar 1912) in zwei Sätzen. So blieb es Carola Eiseler vorbehalten, für den einzigen Turniersieg der Gastgeber zu sorgen. Bei den Damen 45 dominierte sie gemeinsam mit ihrer Teamkollegin Anett Wilkop das Feld. Im direkten Duell um den Turniersieg schenkten sich beide nichts und trieben sich zu Höchstleistungen an. In einem spannenden Spiel setzte sich Eiseler mit 10:5 im Matchtiebreak durch. „Das war für die Zuschauer wirklich ein tolles Match zwischen den beiden“, lobte Klaus-Dieter Eiseler, der nach dem Turnier einen ausdrücklichen Dank an die Stadt Syke richtete: „Wir wurden von der Stadt wirklich hervorragend unterstützt. Allgemein haben wir von allen Teilnehmern ein tolles Feedback erhalten. Sie haben unsere Anlage und die Rahmenbedingungen gelobt und wollen im kommenden Jahr wiederkommen.“