Sudweyhe. Im Duell der direkten Tabellennachbarn haben sich die Bezirksliga-Fußballer des TuS Sudweyhe mit 4:2 (1:1) gegen die SG Diepholz durchgesetzt und damit für zufriedene Gesichter im letzten Heimauftritt der Saison auf der eigenen Anlage gesorgt. „Das hat heute Spaß gemacht und ich bin rundum zufrieden. Wir haben im taktischen Bereich einiges ausprobiert und ich muss sagen, dass die Jungs das heute super umgesetzt haben“, lobte Sudweyhes Co-Trainer Christian Mach.

Sehenswert waren die erzielten Treffer der Grün-Weißen, angefangen mit dem 1:0 in der 35. Minute durch Julian Heusmann. Aus halblinker Position zirkelte Heusmann den Ball dabei bei einem Freistoß um die Mauer herum in die Torwartecke. Die Kreisstädter fanden aber die postwendende Antwort, als die Sudweyher den Ball nicht abschließend geklärt bekamen und Alexander Finke zur Stelle war (40.). Im zweiten Abschnitt drückten die Hausherren aber schnell wieder auf das Tempo und gingen in der 68. Minute erneut in Front: Der Ball kam dabei über rechts ins Zentrum zu Malte Pirngruber, der sich aus 20 Metern ein Herz nahm und SGD-Keeper Jonas Menck mit einem platzierten Fernschuss keine Abwehrchance ließ. Das Momentum war nun komplett auf Seiten der Grün-Weißen, die nur drei Minuten später den Doppelschlag perfekt machten und auf 3:1 davonzogen. Der Pass auf den Torschützen Jonas Lüdeke ging dabei genau durch die Schnittstelle der Diepholzer Verteidigung, Lüdeke behielt anschließend vor dem Tor die nötige Ruhe und schob die Kugel am Torwart vorbei.

Für ein wenig Spannung sorgte schließlich der Anschlusstreffer der Gäste, die zwei Minuten vor Ultimo die aufgerückten Sudweyher mit einem Konter überraschten und Sudweyhes Verteidiger Patrick Weniger eine scharfe Hereingabe vor einem SGD-Stürmer in die eigenen Maschen drückte. Es hätte nun zwar noch einmal eng werden können, doch auch Sudweyhe nutzte nun den Umstand aus, dass die Diepholzer ihrerseits alles nach vorne warfen und hinten offener standen. Yannik Meier bediente bei einem derartigen Konter den eingewechselten Tobias Hall, der die Kugel in Arjen-Robben-Manier mit dem Außenrist zum 4:2-Endstand ins lange Eck schlenzte.