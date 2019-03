Verbandsliga Bremen Frauen: Zum Rückrundenauftakt erwarten die Fußballerinnen des SC Weyhe gleich einen dicken Brocken: Der ATS Buntentor wird zu Gast sein. Die Vorfreude ist beim Weyher Trainerduo Danny Lumpe und Torsten Döpke groß: „Dieses Spiel ist ein absoluter Höhepunkt für uns. Natürlich wird es alles andere als einfach, doch wir können eigentlich nur gewinnen – egal, was passiert“, ist sich Döpke sicher. Gegen die individuell gut besetzten Bremerinnen möchten die Weyherinnen vor allem in der Abwehr kompakt stehen. „Wir müssen schauen, wie wir unser Spiel aufziehen wollen. Auf jeden Fall werden wir uns zu Beginn defensiv ausrichten“, kündigt Döpke an. Im Hinspiel verloren die Weyherinnen mit 0:6. „So eine klare Angelegenheit soll es in dieser Partie nicht werden“, sagt Döpke, der den Ausfall von Yvonne Hügen besonders bedauert. „Mit ihrer Erfahrung und ihrer körperbetonten Spielweise hätte sie uns weitergeholfen. Wir werden es aber auch so schon irgendwie hinbekommen“, gibt sich der Trainer vor dem Topspiel optimistisch.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Weyhe