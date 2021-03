Noch steht Bundestrainer Joachim Löw im Kreise der Mannschaft. Das wird nach der Europameisterschaft in diesem Sommer nicht mehr der Fall sein. (DPA/Efrem Lukatsky)

Landkreis Diepholz. Es war nur eine Frage der Zeit, wann Joachim Löw seinen Posten als Deutscher Fußball-Nationaltrainer räumen wird. Nun ist es geschehen: Der 61-Jährige tritt nach der Europameisterschaft, die in diesem Sommer stattfindet, zurück. Am absoluten Tiefpunkt war die DFB-Truppe wohl angelangt, als sie bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland in der Vorrunde bereits gescheitert war. Auch anschließend war keine Besserung bei Toni Kroos, Manuel Neuer und Co. zu sehen. Es folgte unter anderem ein deutliches 0:6-Debakel gegen Spanien in der Nations League. Doch hätte Joachim Löw selbst nicht schon früher die Reißleine ziehen müssen? Vielleicht sogar schon nach dem WM-Titel 2014? Und wer sollte nach der EM den Posten übernehmen? Wer wäre der geeignete Kandidat, um die Deutsche Nationalmannschaft wieder auf den richtigen Pfad zu führen? Ein Meinungsbild der Trainer hier aus der Region.

Eine lange und zu Großteilen erfolgreiche Ära endet damit nach der Europameisterschaft im Sommer. Bereits nach der 0:6-Klatsche gegen Spanien ist über einen Rücktritt Löws gemunkelt worden. Doch nun möchte der Bundestrainer es nochmal allen Kritikern zeigen und bei der EM mit seinen Schützlingen das Bestmögliche herausholen. „Er hat definitiv viel für den deutschen Fußball geleistet“, meint Sudweyhes Trainer Benjamin Jacobeit. „Aber auf der anderen Seite hat er sich mit der Degradierung von Hummels, Boateng und Müller auch keine Freunde gemacht. Dennoch ist man teilweise zu harsch mit ihm umgegangen.“

Der DFB ist jüngst einen radikalen Schnitt gefahren, hat einen Umbruch eingeleitet und bei der Nominierung mehr auf jüngere Spieler gesetzt. „Doch zu diesem Umbruch gehört meiner Meinung nach dann eben auch, dass ein neuer Trainer das Zepter übernimmt“, meint Jacobeit. In die gleiche Kerbe schlägt auch Ben Weber, der momentan noch den SV Bruchhausen-Vilsen II trainiert. „Er hat viel geleistet, aber eben auch ein paar Entscheidungen vielleicht etwas verfrüht getroffen. Jetzt scheint er wieder etwas zurückzurudern, was die Personalien Müller, Boateng und Hummels angeht. Das ist dann auch nicht mehr wirklich glaubwürdig.“

Etwas anderer Meinung dagegen ist Mike Gabel, Trainer des Bremen-Ligisten Brinkumer SV. „Vielleicht hätte er auch schon viel früher aufhören sollen. Nach dem WM-Titel 2014 wäre wohl ein geeigneter Zeitpunkt gewesen. Doch jetzt ist es nun mal beschlossene Sache, dass Jogi Löw im Sommer seinen Hut nimmt.“ Wer wird sein Nachfolger werden? Wer kann die Deutsche Nationalmannschaft zurück in die Erfolgsspur bringen, wieder zu einem großen Titelfavoriten formen? Viele Namen kursierten bereits in den Medien. Unter anderem Jürgen Klopp, Hansi Flick, Lothar Matthäus oder auch Stefan Kuntz. Für die Trainer hier aus der Region wäre Erstgenannter der Wunschkandidat, obwohl dieser im „Kicker“ nun wiedergab, dass er als Bundestrainer nicht zur Verfügung stehe. „Doch ich denke, dass er die beste Lösung wäre. Für mich ist Jürgen Klopp der beste Trainer der Welt. Aber wahrscheinlich wird es eine Überraschungslösung werden, an die wir zurzeit gar nicht denken“, unterstreicht Mike Gabel. Auch Benjamin Jacobeit würde sich freuen, wenn Klopp trotzdem den Job als Bundestrainer übernehmen würde. „Ich mag einfach seine Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt. Das würde der Deutschen Nationalmannschaft gut tun. Aber spannend wäre es auch zu sehen, wenn Lothar Matthäus die Geschicke leiten würde.“

Die Frage nach einem würdigen Nachfolger kann Torsten Klein, Trainer des Fußball-Bezirksligisten TSV Bassum, nur schwierig beantworten. „Die Aufgabe ist natürlich etwas undankbar, da man die Spieler nicht regelmäßig zur Verfügung hat. Deswegen würde ich beispielsweise Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel ausschließen, da sie typische Vereinstrainer sind.“ Hansi Flick und Stefan Kuntz würden aus Sicht des TSV-Coaches schon eher in Frage kommen, „allerdings glaube ich nicht, dass der FC Bayern Hansi Flick ziehen lassen würde. Es wird mit Sicherheit jemand sein, mit dem wir gar nicht rechnen“, glaubt er. Den Zeitpunkt seines Rücktritts finde Klein zwar richtig, vor einem so großen und wichtigen Turnier aber dennoch fraglich.

Die negative Kritik, die sich Joachim Löw in den Jahren teilweise anhören musste, kann Torsten Klein nicht ganz nachvollziehen. „Das letzte Turnier war sicherlich schlecht und es gab auch einige Spiele, die nicht sonderlich gut waren. Dennoch wird er als bester Bundestrainer in die Geschichte eingehen“, legt sich er fest. Die Personalpolitik, vor allem was die Spieler Hummels, Boateng und Müller angeht, habe laut Klein dem Bundestrainer am Ende das Genick gebrochen. „Die Art und Weise wie das damals abgelaufen ist, war einfach nicht gut. Er hätte das anders lösen und vor allem auch nachgeben müssen“, ist sich Torsten Klein sicher.

Lars Behrens, Trainer des TSV Melchiorshausen, ist kein Freund von voreiligen Schlüssen. Dennoch habe er nach dem 0:6 gegen Spanien mit einem Rücktritt gerechnet. Den jetzigen Zeitpunkt findet er aber in Ordnung. „Nach der WM 2018 wäre es aber auch ok gewesen“, fügt Behrens noch hinzu. Ähnlich wie Torsten Klein kann auch der TSV-Coach die Kritik und vor allem die Freude seines Rücktritts nicht ganz nachvollziehen. „Im ersten Moment muss man dankbar sein, was er über die Jahre geleistet hat. Was auch im Hintergrund geraten ist, dass er auch schon als Co-Trainer gemeinsam mit Jürgen Klinsmann einen wichtigen Baustein für den jetzigen Fußball gelegt hat. Er hat viele Erfolge gefeiert und einiges erreicht und davor habe ich den größten Respekt“, sagt Behrens.

Die Nachfolger, die ihn Frage kommen könnten, seien aus Sicht von Behrens mit ihrem aktuellen Job wohl ganz zufrieden, wie Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel. „Ein möglicher Kandidat wäre Ralf Rangnick. Sein Können hat er des Öfteren unter Beweis gestellt. Außerdem wird man nach der EM jemanden brauchen, der wieder eine klare Linie in die Nationalmannschaft bringt“, glaubt Behrens.

Weitere Informationen

Die Bundestrainer seit 1950:

1950 - 1964: Sepp Herberger

1964 - 1978: Helmut Schön

1978 - 1984: Jupp Derwall

1984 - 1990: Franz Beckenbauer

1990 - 1998: Berti Vogts

1998 - 2000: Erich Ribbeck

2000 - 2004: Rudi Völler

2004 - 2006: Jürgen Klinsmann

2006 - Sommer 2021: Joachim Löw