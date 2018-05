Mit einem Schnitt von 385 Ringen ist Oscar Nilsson bei den Bassumern an Position eins notiert. Allerdings ist er in dieser Saison nur einmal zum Einsatz gekommen. (UDO MEISSNER)

Bassum. Auf der jüngsten Jahreshauptversammlung des SV Bassum von 1848 hat es ordentlich Applaus gegeben für die Luftpistole-Schützen der Lindenstädter. „Man hat gemerkt: Das war ehrlich und anerkennend“, sagt Jens Voß noch immer leicht gerührt. Dabei waren die Ovationen mehr als nur ehrlich und anerkennend – sie waren vor allem gerechtfertigt. In dieser Saison haben die 1848er zum fünften Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Finalrunde um die Deutsche Meisterschaft erreicht und dürfen sich damit bereits jetzt als eines der aktuell acht besten nationalen Teams bezeichnen. Zuletzt schossen sie 2006, also vor zwölf Jahren, um den Titel mit. „Das ist sehr gut aufgenommen worden, wir haben unser Ziel erreicht“, erzählt Voß.

Nun – nach den Jahren 1998, 2001, 2005 und 2006 – mischen die Bassumer wieder auf nationaler Bühne mit. Als Tabellenvierter der Bundesliga-Nordstaffel mit 16:6 Mannschaftspunkten sicherten sie sich das Viertelfinalticket, das sie an diesem Wochenende nach Paderborn führt. Der erste Bassumer Gegner ist im Viertelfinale die Schützengilde Ludwigsburg, ihres Zeichens verlustpunktfreier Meister der Bundesliga Süd. „Vom Papier her sind sie nicht der einfachste Gegner“, weiß Jens Voß, der sich davon nicht zu sehr beeindrucken lassen will: „Sie sind aber auch nicht außer Reichweite.“

Der erste Blick auf die Setzliste ist jedoch trügerisch: Laut der haben die ersten fünf Schützen der Ludwigsburger einen Schnitt von mehr als 380 Ringen vorzuweisen. Zum Finale wurde übrigens das jeweils schlechteste Ergebnis der Saison gestrichen.

Wichtiger ist, dass mit Asgeir Sigurgeirsson, Celine Goberville und Zorana Arunovic drei ausländische Schützen der Ludwigsburger ganz oben in der Setzliste zu finden sind – in jedem Wettkampf darf allerdings nur einer von ihnen eingesetzt werden. „Sie liegen von den Leistungen aber nicht weit auseinander“, weiß Voß. Dahinter folgen Kevin Venta und Forian Brunner, ebenfalls mit guten 382er-Ringzahlen, die als Stammschützen gesetzt sein dürften. An den unteren Positionen könnten darüber hinaus Frederic Dzierzon (374), der jedoch nur einen Wettkampf in dieser Saison absolviert hat, Julia Hochmuth (373,38) und Rene Potteck (371,25) eine Rolle spielen.

Dass die Süddeutschen die Favoritenrolle innehaben, bestätigt Jens Voß, betont jedoch gleichsam: „Wir hören mit unserer Planung nicht nach dem Viertelfinale auf. Wir fahren da hin, um zu gewinnen.“ Schließlich hätten sich auch im Vorjahr jeweils die Dritt- und Viertplatzierten in den Viertelfinals durchgesetzt. Angesichts dessen trauerten die Bassumer auch nicht dem knapp verpassten dritten Tabellenplatz in der Bundesliga Nord hinterher – in diesem Fall hätten sie den SV Kehlheim-Gmünd als Gegner gehabt. Er schätze den SV „ sogar eher etwas stabiler ein als Ludwigsburg“, so Voß.