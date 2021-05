Wilco Freund wird neben seiner Tätigkeit als Spartenleiter weiterhin als Coach des Habenhauser FV fungieren. (Frank Thomas Koch)

Wilco Freund ist sehr an seine Heimat gebunden. Der routinierte Trainer des Fußball-Bremen-Ligisten Habenhauser FV ist in Varrel aufgewachsen, lebt in Varrel und ist langjähriges Mitglied bei seinem Herzensverein TuS Varrel. Also ein Varreler durch und durch. Und nun kehrt der großgewachsene Übungsleiter zu seinen Wurzeln zurück. Neben seiner Tätigkeit als Coach beim HFV wird Freund ab sofort als Fußball-Spartenleiter bei seinem Heimatklub fungieren. Und dort wartet eine Menge Arbeit auf ihn.

Im Landkreis Diepholz ist Freund wahrlich kein unbekanntes Gesicht: TSV Melchiorshausen, TSG Seckenhausen-Fahrenhorst, TuS Sudweyhe, FC Syke 01 und viele weitere Stationen. Der A-Lizenz-Inhaber ist viel herumgekommen. Doch nun ist es Zeit für ihn, dorthin zurückzukehren, wo alles angefangen hat: beim TuS Varrel. „Hier habe ich das Fußballspielen gelernt, die ersten Experimente mit dem Ball unternommen“, scherzt Freund, der sich auf seine neue Aufgabe bei den Schwarz-Weißen freut. Beim TuS Varrel gilt es viel Aufbauarbeit zu leisten. „Der Verein ist nach dem glanzlosen Abstieg aus der Kreisliga ein wenig am Boden. Schließlich ist danach die komplette Mannschaft auseinandergebrochen.“

Freund kommt also zum genau richtigen Zeitpunkt, wie auch der Vorsitzende Alexander Hesse erklärt: „Der Bedarf an einem neuen Spartenleiter war extrem groß. Einige Jahre lang hatten wir ein Team, dass sich um alles gekümmert hat. Zuletzt blieb das an unserem Jugendleiter hängen. Doch zwei Posten zu füllen, war dann doch etwas schwierig für ihn.“ Auch deswegen ist der TuS Varrel schon länger auf der Suche nach einem Spartenleiter, der sich um alles kümmert. Daraufhin nahm Andrea Feindt, zweite Vorsitzende im Verein, den Kontakt zu Wilco Freund auf. „Sie sind gut befreundet, daher ging es dann relativ schnell“, meint Hesse. „Und jetzt sind wir einfach froh, solch einen Experten auf diesem Gebiet für uns gewonnen zu haben. Im Hintergrund arbeitet er jetzt schon an ein paar Projekten.“

Im Landkreis Diepholz ist er wahrlich kein Unbekannter: Wilco Freund war unter anderem als Coach des TSV Melchiorshausen tätig. (Udo Meissner)

Wahrlich hat Wilco Freund als Trainer eine Menge Erfahrung gesammelt. Doch die Rolle als Spartenleiter ist auch für ihn neu. „Ich habe Sportmanagement studiert, konnte mir daher schon einiges an Wissen aneignen, was mir jetzt wohl auch hilft. Außerdem ist es mal spannend, nicht nur an der Seitenlinie zu stehen, sondern im Hintergrund zu helfen“, betont Freund.

Das Kardinalproblem beim TuS Varrel liegt darin, dass das Gemeinschaftsgefühl zuletzt einfach zu kurz gekommen ist. „Das Wir-Gefühl müssen wir einfach wieder stärken, das ist eine der ersten Aufgaben“, meint Freund, der sich bereits mit den Verantwortlichen der Herrenteams ausgetauscht hat. Außerdem wolle er die Infrastruktur auf dem Platz noch weiter verbessern. „Wir müssen die Leute hier aus Varrel wieder an den Verein binden. Dafür habe ich schon ein komplettes Konzept erstellt, das stufenweise abgearbeitet werden soll“, ist Freund Feuer und Flamme für seine neue Herausforderung. So soll zum Beispiel in naher Zukunft eine Art Blockhütte auf das Gelände gebaut werden. „Für die dritte Halbzeit“, erklärt Hesse. „Wir wollen, dass sich die Teams auch nach ihren Spielen zusammensetzen und sich noch ein wenig austauschen, vielleicht das eine oder andere Kaltgetränk zu sich nehmen. Das Gemeinschaftsgefühl fehlte dem Verein zuletzt einfach. Trotz Corona ist es unser Ziel, eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Wenn es dann wieder möglich ist, sollen die Leute hier aus Varrel zum Sportplatz kommen.“ Und das gerne, wünscht sich Hesse.

Wilco Freund wiederum bleibt Trainer des Habenhauser FV. In den vergangenen Jahren kämpften die Blau-Weißen stets gegen den Abstieg aus der Bremen-Liga. „Der Klassenerhalt kann und wird auch in der kommenden Saison unser einziges Ziel sein“, erklärt Freund. Schließlich stehe bei den Deichkickern ein personeller Umbruch an, wie Freund betont: „Wir werden die Mannschaft immer weiter verjüngen müssen. Im Sommer sollen bereits zwölf A-Jugendliche an der Vorbereitung teilnehmen.“