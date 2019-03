Arne Janßen und sein TuS warten 2019 noch auf Erfolgserlebnisse. (Jonas Kako)

Zweites Punktspiel, zweite Niederlage – noch läuft es im Jahr 2019 nicht rund für den Fußball-Kreisligisten TuS Sudweyhe II. Mit Blick auf die ausbleibenden Resultate spielen personelle Probleme durchaus eine Rolle, für die 3:5 (1:1)-Niederlage gegen den Barnstorfer SV am Donnerstagabend waren sie jedoch nicht allein verantwortlich, wie Arne Janßen, der die TuS-Reserve gemeinsam mit Henrik Schmitz trainiert, feststellte: „Wir haben uns das Genick selbst gebrochen“, lautete sein Fazit nach dem verpassten Sprung auf den ersten Tabellenplatz.

Diese Aussage Janßens spielte vor allem auf zwei Momente der Partie an, an denen die Sudweyher zu knabbern hatten. Der erste ereignete sich wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff: Dominic Haider spielte einen verhängnisvollen Querpass, Barnstorf nutzte die Stunde und glich durch Philipp Lanz die Sudweyher Führung, die Stephen Bohl erzielt hatte (23.), aus. Ein Treffer der Gäste hatte sich bis dahin nicht wirklich angekündigt in dem umkämpften Duell, in dem die Gastgeber zwar auch wenige Chancen, aber insgesamt mehr von der Begegnung hatten. Mitte der zweiten Hälfte folgte die zweite Szene, die die Gastgeber dann endgültig aus der Bahn warf – und wieder stand Unglücksrabe Haider im Mittelpunkt: Dieses Mal foulte er seinen Gegenspieler im Strafraum – Rote Karte für ihn und Strafstoß für Barnstorf. Dominik Klatte verwandelte zum 2:3 (67.). „Danach waren wir am Ende“, erkannte Janßen, wie schwer getroffen die Gastgeber waren, die zuvor dank Jan Ahrlich noch den schnellen Rückstand nach dem Seitenwechsel durch Thilo Vogelsang zurückerkämpft hatten.

Barnstorf zieht davon

Ein weiteres Comeback aber schafften die Sudweyher in dieser Partie nicht, auch weil Barnstorfs Torhüter Sascha Schneider den Distanzschuss Fabian Tinzmanns ganz stark parierte. „Uns sind dann rund um die 80. Minute die Kräfte ausgegangen“, berichtete Janßen. Das war letztlich eine Folge der personell schwierigen Situation, bedingt durch einige Verletzte und Urlauber. Die Barnstorfer dagegen waren nach dem Elfmetertor im Aufwind und zogen durch Vogelsang und Björn Pattke auf 5:2 davon. Stephen Bohl verkürzte zwar noch einmal, aber dieser Treffer wenige Augenblicke vor dem Ende war nur noch Ergebniskosmetik. „Barnstorf hatte den unbedingten Willen, das Spiel zu gewinnen“, erkannte Janßen. Der TuS konnte nicht mehr dagegen halten und verspielte die Möglichkeit, vor dem Wochenende den TuS Wagenfeld zu überflügeln und die anderen Topteams – vor allem den Nachbarn TSV Weyhe-Lahausen – unter Druck zu setzen.