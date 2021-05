Philipp Kowald wechselt vom Bremen-Ligisten Habenhausener FV eine Liga runter zum SC Weyhe in die Landesliga. (SC Weyhe)

Die Kaderplanung beim Fußball-Landesligisten SC Weyhe schreitet voran. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten vermeldet der SCW um das Trainertrio Harald Meyer, Dennis Lingnau und Simon Peters zwei Neuzugänge. Cem Barufe und Philipp Kowald werden sich zur neuen Saison dem Bremer Landesligisten anschließen. „Wir freuen uns sehr auf die zwei. Beide werden uns mit Sicherheit mit ihren Qualitäten weiterhelfen“, ist sich der Coach Peters sicher.

Barufe ist kein Unbekannter in Weyhe. Er spielte von der Jugend an bis hin in den Herrenbereich bei den Weyhern, ehe es ihn 2018 zum TSV Weyhe-Lahausen verschlug. Danach legte Barufe eine Pause ein. Nun folgt die Rückkehr zu seinem Herzensverein, wie er sagt. „Ich hatte wieder Lust und hab das Fußballspielen einfach vermisst. Natürlich kam in erster Linie der SC Weyhe für mich infrage und bin daraufhin auf den Verein zugegangen“, erzählt der künftige Offensivmann der Weyher, der die Entwicklung des Teams auch Abseits des Platzes immer wieder verfolgt hat. Auch Simon Peters freut sich auf den neuen alten Mann: „Die Gespräche mit ihm liefen super. Für uns hat es einfach gepasst, auch weil er noch einige Spieler von früher kennt. Außerdem bringt er viel Qualität mit. Er kann den Ball vorne festmachen und beherrscht eine gute Technik.“ Nach gut eineinhalb Jahren Pause fühlt sich Barufe bereit für die Herausforderung Landesliga. „Ich bin, glaube ich, noch nie so fit gewesen wie jetzt“, sagt er schmunzelnd und fügt hinzu: „In erster Linie möchte ich einfach wieder gegen den Ball treten. Langfristig gesehen würde ich aber schon gerne irgendwann auch den Aufstieg in Angriff nehmen.“

Eine Liga runter

Für Philipp Kowald, der vom Bremen-Ligisten Habenhauser FV kommt, geht es zwar in der neuen Saison eine Liga runter, doch er habe sich bewusst für diesen Schritt entschieden. „In Habenhausen habe ich leider nicht genug Einsatzzeit bekommen und war dementsprechend auch nicht mehr so zufrieden. Durch meine Cousins Marco und Dennis Lampe war die Verbindung nach Weyhe da und so hat sich das dann ergeben“, erzählt Kowald, der sich auf die neue Herausforderung freut und sich viel davon verspricht. „Weyhe hat ein gutes Gerüst und auch die Gespräche mit den Trainern haben mich schlussendlich überzeugt. Mein Ziel ist es, mit der Mannschaft auf Dauer aufzusteigen“, stellt der Außenspieler klar. Mit offenen Armen haben die Verantwortlichen des SC Weyhe den neuen Offensivmann aufgenommen. „Er bringt alles mit. Hat durch seine Zeit in der Bremen-Liga viel Erfahrung gesammelt und ein ordentliches Tempo drauf“, freut sich Peters auf Kowald.

Wilco Freund vom Habenhauser FV bedauert indes den Weggang von Kowald. „Wir wollten nicht, dass er wechselt. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft gewesen. Er ist perfekt für die Außenbahn geeignet, sehr schnell und läuft gut an. Für uns ist es definitiv ein Verlust“, betont der Trainer aus Habenhausen. Kowald wollte zwar immer wieder durchstarten, sei aber lange verletzt gewesen. Deswegen habe man in Habenhausen in den vergangenen zwei Jahren viel mit Hilfe von Physiotherapeuten individuell mit dem jungen Spieler gearbeitet. „Wir hatten fest mit ihm geplant, weil wir auch das Team verjüngen wollten“, fügt Freund hinzu.

Das Thema Neuzugänge ist für den SC Weyhe aber noch nicht vom Tisch. „Wir haben eine weitere Zusage, die wir allerdings noch nicht bekanntmachen dürfen. Außerdem befinden wir uns mit weiteren Spielern in Gesprächen. Wir sind froh, dass wir einige dazubekommen haben und hoffen natürlich auf weitere Spieler“, gibt sich Coach Simon Peters, was weitere Neuzugänge betrifft, optimistisch.