Erzielte beim Event „Wilstedt bei Nacht“ und bei den Landesmeisterschaften über die Mitteldistanz in Hannover gute Ergebnisse: Oliver Sebrantke vom LC Hansa Stuhr. (FR)

Mit dem Marathon-Wochenende kann Oliver Sebrantke vom LC Hansa Stuhr zufrieden sein: Der Rekordsieger des Bremen-Marathons setzte sich beim traditionellen Lauf „Wilstedt bei Nacht“ gleich zweimal durch und gewann nach dem Fünf-Kilometer-Lauf auch den Hauptlauf über zehn Kilometer. Einen Tag später beendete er in Hannover die Landesmeisterschaften über die Mitteldistanz in der Altersklasse M40 auf Rang vier.

Mehr als 4000 Läufer nahmen an „Wilstedt bei Nacht“ teil, unter anderem auch Sebrantke, dessen Verletzungen wohl kein Thema mehr waren. Den Fünf-Kilometer-Lauf absolvierte er souverän in 16:54 Minuten. Den Hauptlauf über zehn Kilometer der Jahrgänge 1978 und älter meisterte er in 35:40 Minuten.

Nur einen Tag später ging es für den Topathleten aus Stuhr in Hannover weiter: Bei Temperaturen um die 30 Grad trat er beim 13. Wasserstadt Triathlon an, bei dem auch die Landesmeisterschaften über die Mitteldistanz ausgetragen wurden. Trotz der extremen Hitze lief es für Sebrantke gut. „Ausgerechnet bei meiner vermeintlich stärksten Disziplin, dem Laufen, habe ich allerdings versagt“, monierte Sebrantke und fügte hinzu: „Vermutlich lag es an meiner Verletzung und dem geringen Lauftraining.“ Dennoch beendete er die Landesmeisterschaften in der Altersklasse M40 in 4:32 Stunden, was am Ende Rang vier und in der Gesamtbilanz Platz sieben bedeutete.

Schocknachricht für Sebrantke

Kurz nachdem der Stuhrer Athlet das Ziel erreicht hatte, traf ihn eine schockierende Nachricht: Seine Partnerin Janine Kaiser von den Triathlöwen Bremen, die ebenfalls mit an den Start gegangen war, kollidierte mit einem anderen Radfahrer und wurde anschließend in die Notaufnahme gefahren. „Der Verdacht lag zunächst auf Armbruch und Gehirnerschütterung. Nach dem Röntgen stellte sich aber heraus, dass der Arm doch nicht gebrochen war“, sagte Oliver Sebrantke.