Haben einen guten Saisonstart hingelegt: Manuel Meyer (am Ball) und der SC Twistringen II. (Jonas Kako)

Twistringen. Ein gelungener Einstand ist den Volleyballern des SC Twistringen II gelungen. Die Spieler um Trainer Manuel Meyer gewannen beide Heimspiele zum Auftakt der Bezirksliga-Saison. Gegen den TuS Steyerberg gab es für die Blaumeisen ein 3:1. Deutlich knapper ging die zweite Partie aus. Gegen Team Schaumburg II holten sie ein 3:2.

Meyer dürfte mit den Auftakterfolgen zufrieden sein. Schließlich waren es die ersten Punktspiele nach der Abmeldung der ersten Herrenmannschaft und der Neuaufstellung in der Bezirksliga. So trafen die Blaumeisen auf zwei Gegner auf Augenhöhe. Das zeigte sich bereits in den ersten gespielten Sätzen. Gegen die Steyerberger gewann der SCT nur knapp (26:24, 25:20, 25:22) und musste den zweiten Satz abgeben. Gegen die Reserve des Teams Schaumburg wog das Spiel hin und her. Gewannen die Twistringer den ersten und dritten Satz, zogen die Schaumburger in Satz zwei und vier nach. Den entscheidenden fünften gewannen die Hausherren mit 15:8.