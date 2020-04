Setzen auf die Jugend: die Trainer Christian Meyer (vorn) und Stephan Stindt. (Thorin Mentrup)

Es ist der sogenannte Stuhrer Weg, junge Talente in den Herrenbereich zu holen und sie dort zu entwickeln. So hat es schon einige Male funktioniert. Beispiele finden sich unter anderem mit Riccardo Azzarello oder auch Torben Drawert noch im heutigen Kader des Fußball-Bezirksligisten. Beide waren maßgeblich daran beteiligt, dass der TVS vor nicht einmal zwei Jahren mit dem Aufstieg in die Landesliga den größten Erfolg in der Geschichte seiner Fußballabteilung feierte. Kein Wunder also, dass Christian Meyer und Stephan Stindt, die beiden Trainer der Stuhrer, weiterhin auf diesen Weg setzen wollen. Das verdeutlichen auch die ersten beiden Neuzugänge für die kommende Saison: Denn Moritz Sagehorn und Marc-Dennis Hussels stoßen aus der A-Jugendmannschaft des Jugendfördervereins Weyhe-Stuhr zu den Rot-Weißen.

Obwohl er zuletzt in der Bremer Verbandsliga am Ball war, bringt Moritz Sagehorn eine ordentliche Portion Stallgeruch mit. „Moritz war schon mal in Stuhr und hat hier bis zur D-Jugend gespielt. Ich kenne ihn noch aus meiner Zeit als Jugendleiter“, verrät Christian Meyer. Sagehorn wohnt in Stuhr, nicht weit entfernt von Meyers Elternhaus. Wie sich der Offensivspieler entwickelt hat, hat Meyer auch nach dessen Wechsel stets verfolgt. Auch das bringt der Stuhrer Weg mit sich: Es gilt, die Talente vor Ort und aus der Nachbarschaft nicht aus den Augen zu verlieren.

Wobei es durchaus schwer ist, nicht auf Sagehorn aufmerksam zu werden. Der Offensivakteur hat für den JFV in dieser Saison nämlich in elf Spielen elf Treffer erzielt, also im Schnitt einmal pro Partie getroffen. Eine Top-Quote, mit der er mit großem Abstand die interne Torjägerliste anführt. „Moritz ist ein großes Talent“, weiß Meyer.

Über Sagehorn ist auch der Kontakt zum zweiten Neuzugang zustande gekommen. Marc-Dennis Hussels ist Mittelfeldspieler, den Meyer am stärksten auf der Sechser- oder der Achterposition sieht. „Marc hat das Selbstvertrauen, sich ins Zentrum zu stellen, Bälle zu fordern und sie dann auch zu verteilen“, sieht Stuhrs Trainer auch beim zweiten Talent gute Anlagen. „Ich traue beiden zu, bei uns eine gute Rolle zu spielen. Sie als reine Ergänzungsspieler zu bezeichnen, würde ihnen nicht gerecht werden. Wir wissen, dass die erste Herrensaison nie ganz einfach ist, aber beide haben uns im Probetraining überzeugt.“ Die beiden Jungspunde dürften also ihre Chancen erhalten bei Stindt und Meyer. Es entspräche auch nicht dem Stuhrer Weg, die Talente auf der Bank verkommen zu lassen.

Auch die Stuhrer sind durch das Coronavirus in ihren personellen Planungen etwas ausgebremst worden. „Wir müssen noch letzte Gespräche führen über Skype und Co. Da sind wir noch mit ein paar Spielern verabredet.“ Auf einem guten Weg sieht Meyer die Planungen allerdings schon. „Wir sind in den letzten Zügen, haben viele Zusagen bereits eingesammelt.“ Klarheit, wie der Kader zukünftig aussehen wird, wird es also zeitnah geben.

Es ist durchaus möglich, dass sich personell noch etwas tut. „Wir halten die Augen natürlich immer offen“, erklärt Meyer. Das gilt natürlich auch für die jungen Spieler aus dem eigenen Verein. „Wir haben einige Talente in unserer U19, die seit einiger Zeit einmal pro Woche bei uns mittrainiert haben.“ Es scheint also möglich, dass das eine oder andere weitere Talent den Sprung in die erste Herrenmannschaft macht. Das würde sehr gut zum Stuhrer Weg passen.