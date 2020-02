Nathalie Jokisch feierte gegen Ritterhude ihre ersten beiden Einzelsiege in der Rückserie. (Jonas Kako)

Heiligenrode. Zwei Partien, zweimal Kurzarbeit für die Tischtennnisspielerinnen des TSV Heiligenrode in der Oberliga Nord-West: Insgesamt standen sie beim 8:1 über die TuSG Ritterhude und beim 2:8 gegen den RSV Braunschweig II nur knapp mehr als dreieinhalb Stunden an der Platte – eine Zeit, die gut und gerne auch mal ein einzelnes Match in Anspruch nimmt, wenn es Spitz auf Knopf steht. Davon waren allerdings beide TSV-Partien ein ganzes Stück weit entfernt. Sie fanden jeweils klare Sieger. Für die Heiligenroderinnen war die Ausbeute mit einem Sieg und einer Niederlage nicht wirklich überraschend. „Wir haben damit schon gerechnet“, sagte Nummer eins und Mannschaftssprecherin Nele Puls.

Die Punkte gegen Ritterhude hatten die Heiligenroderinnen fest eingeplant. Spiele wie das gegen das Tabellenschlusslicht müssen sie gewinnen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Gegen Braunschweig ging es dann schon eher um Zusatzpunkte. Ins Duell waren beide Mannschaften punktgleich gestartet, allerdings war die Favoritenrolle dennoch klar verteilt. „Braunschweig hat schon eine hohe Qualität“, meinte Puls. Deshalb konnten sie und ihre Mitspielerinnen die Niederlage verkraften. Schließlich hatten sie das wichtigere der beiden Duelle gewonnen. Denn noch richtet sich der Blick des TSV auf die unteren Tabellenregionen. Bei vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang, den momentan der Polizei SV GW Hildesheim belegt, und einem Neun-Punkte-Polster auf einen direkten Abstiegsplatz schätzt Puls die Chancen auf den Klassenerhalt durchaus hoch ein. „Wir stehen gut da“, meinte sie.

TSV Heiligenrode - TuSG Ritterhude 8:1. Überhaupt nichts anbrennen ließen die Heiligenroderinnen gegen das Schlusslicht. Lediglich in den beiden Doppeln war es eng: Während Nathalie Jokisch und Ricarda Hubert in fünf Sätzen verloren, setzten sich Nele Puls und Melania Schneider über die volle Distanz durch. Danach gaben die souverän aufspielenden Gastgeberinnen nur noch zwei Sätze in sieben Einzeln ab. Die Überlegenheit des TSV war erdrückend. Jokisch, die bei den Landesindividualmeisterschaften eine Woche zuvor bis ins Achtelfinale gekommen war, feierte beim zweithöchsten Saisonsieg – das Hinspiel hatten die Kreisdiepholzerinnen gar mit 8:0 für sich entschieden – ihre ersten beiden Einzelerfolge im oberen Paarkreuz in der Frühjahrsserie.

RSV Braunschweig II - TSV Heiligenrode 8:2. Ein Tag nach dem Schlusslicht bekamen es die Heiligenroderinnen mit einem Anwärter auf eine Top-Platzierung zu tun. Nicht umsonst ist der RSV mit seinen ersten fünf Mannschaften von der Regionalliga bis zur Bezirksoberliga vertreten und ist in keiner Spielklasse schlechter als Rang drei platziert. „Wir wussten, dass es für uns schwer wird, dort zu gewinnen. Das wäre schon eine Überraschung gewesen“, sagte Puls. An diesen Coup war höchstens nach den beiden Doppeln noch zu glauben, als es 1:1 stand. Puls und Schneider hatten für Heiligenrode gepunktet. „Melanie und ich hatten am Anfang der Rückrunde noch ein paar Probleme, aber jetzt harmonieren wir wieder viel besser“, nannte Puls das Erfolgsrezept. Heiligenrodes Nummer eins holte dann auch den einzigen Punkt in den Einzeln, rang Sophia Konradt in fünf Sätzen nieder. „Der Schlüssel war, dass ich selbst angegriffen habe und aktiv geworden bin“, verriet sie. Braunschweigs Spitzenspielerin agiere sehr offensiv, platziere die Bälle zudem sehr gut. „Sie kann dich auf dem falschen Fuß erwischen“, wusste Puls und ergriff deshalb selbst die Initiative – mit Erfolg. Nachdem die Heiligenroderinnen im ersten Einzeldurchgang leer ausgegangen waren, war der Zähler zum 2:5 aber nur Ergebniskosmetik.

Weitere Informationen

TSV Heiligenrode - TuSG Ritterhude 8:1

Nathalie Jokisch/Ricarda Hubert - Silke Kästingschäfer/Katja Schneider 13:11, 8:11, 11:5, 9:11, 7:11; Nele Puls/Melanie Schneider - Elisa Oerding/Svenja Schmitt 11:7, 11:2, 9:11, 7:11, 11:7; Puls - Schmitt 11:6, 12:10, 11:6; Jokisch - Oerding 11:5, 11:7, 11:9; M. Schneider - K. Schneider 11:6, 11:9, 9:11, 11:3; Hubert - Kästingschäfer 11:9, 5:11, 11:7, 11:4; Puls - Oerding 11:4, 11:4, 11:8; Jokisch - Schmitt 11:4, 11:5, 11:7; M. Schneider - Kästingschäfer 11:5, 11:8, 11:4

RSV Braunschweig II - TSV Heiligenrode 8:2

Sophie Hajok/Nora Lambrecht - Nele Puls/Melanie Schneider 8:11, 8:11, 11:7, 10:12; Sophia Konradt/Anika Walter - Nathalie Jokisch/Ricarda Hubert 5:11, 11:7, 11:9, 11:6; Konradt - Jokisch 11:8, 12:10, 11:5; Hajok - Puls 11:8, 11:6, 11:8; Lambrecht - Hubert 9:11, 6:11, 11:9, 11:8, 11:6; Walter - Schneider 11:8, 11:8, 11:3; Konradt - Puls 6:11, 11:5, 9:11, 11:7, 8:11; Hajok - Jokisch 11:7, 11:8, 11:8; Lambrecht - Schneider 11:9, 11:4, 11:7; Walter - Hubert 11:8, 11:8, 11:5 THR