Durch scharfe Kurven führt die Rallye ihre Teilnehmer, so auch die Lokalmatadoren Matthias Rathkamp und Larissa Knacker. (Regine Suling)

Die Vornennungsliste ist lang, so lang, wie es die Veranstalter nicht zu träumen gewagt hatten: 130 Teams gehen am Sonnabend, 30. März, bei der 28. ADAC-Rallye „Buten un‘ Binnen“ an den Start, die auch in diesem Jahr von der Rallye-Gemeinschaft AMC Asendorf und AC Verden veranstaltet wird, wie Regine Suling vom AMC berichtet. Allerdings mit einigen Neuerungen: Die Aufnahme der Rallye in den DMSB-Rallyecup, praktisch die zweite Liga des nationalen Rallyesports, und das erstmals stattfindende Format als Rallye 70 lockt diesmal besonders viele Fahrer in den Norden.

Auch der Zuspruch mit 40 Teams bei der Retroserie lässt spannenden Motorsport erwarten. Es wird zwei verschiedene Wertungen geben: Die Rallye-70-Fahrzeuge fahren die Wertungsprüfungen auf Bestzeit, die Rallye-Retro-Fahrzeuge auf Gleichmäßigkeit, das heißt die Piloten bekommen pro Wertungsprüfung eine Sollzeit vorgegeben. Die Streckenführung verspricht zwei bewährte Wertungsprüfungen auf dem ehemaligen IVG-Gelände in Steyerberg sowie eine Außenprüfung in unmittelbarer Nähe des Rallyezentrums in Graue und Helzendorf. Bei letzterer gibt es an drei Punkten für Zuschauer die Möglichkeit, das Rallye-Geschehen aus nächster Nähe zu erleben: Der erste der Zuschauertipps ist von der Verbindungsstraße Graue-Bücken erreichbar und bietet eine schnelle Rechtskurve mit guter Möglichkeit zum Zuschauen. Hier fahren die Autos nur in der ersten Wertungsprüfung (ab 11.43 Uhr). Am zweiten der Zuschauertipps gibt es in der ersten Wertungsprüfung eine scharfe Rechtskurve mit sofort anschließender Spitzkehre nach links zu sehen. Man kann beobachten, wie die Fahrer diese Kurvenkombination nehmen und driften. Erreichbar ist dieser Punkt mit Infosprecher und Bewirtung durch den Schützenverein Helzendorf über die Kreisstraße K 139. Eine weitere Empfehlung haben die Veranstalter für die Wertungsprüfung 1 und 4 in der Nähe der Bundesstraße 6. Die Fahrzeuge sind hier über eine längere Strecke in der Anfahrt zu sehen, nehmen eine Linkskurve, um dann nach 250 Metern eine Spitzkehre rechts zu fahren. Die Zuschauer werden hier während beider Durchgänge von einem Sprecher mit den notwendigen Infos versorgt. Besucher sollten an dieser Stelle unbedingt auf korrektes Parken achten.

An Zuschauertipp drei erwartet die Besucher in der ersten und auch in der vierten Wertungsprüfung die überregional bekannte Sprungkuppe im Asendorfer Ortsteil Graue: Sie bietet wieder die Chance, einige Autos fliegen zu sehen. In der Wertungsprüfung vier fahren die Fahrzeuge hier einen Rundkurs, das heißt, jedes Auto kommt in unbestimmten Abständen zwei Mal vorbei. Ein Sprecher informiert über das Renngeschehen, die Verköstigung der Besucher wird vom Schützenverein Helzendorf übernommen.

Lemke und Jordan voller Vorfreude

Startpunkt und Rallyezentrum ist in diesem Jahr das Gasthaus Okelmann in Warpe. Dort erfolgt um 11.31 Uhr der Startschuss für die Rallye. Dann sind auch wieder Lokalmatadoren am Start: Matthias Rathkamp (AMC Asendorf) und Larissa Knacker (MSC Siedenburg) sind genauso dabei wie Meike Peters und Hans Röhrs (AMC Asendorf), Ann Felke und Mike Melzer (AC Verden) sowie Christian Lemke und Mika Jordan (beide AMC Asendorf). Das letztgenannte Duo will dabei an die starke Leistung von der Werra-Meißner-Rallye, dem ersten Lauf des DMSB-Rallyecups, anknüpfen. „Die Vorfreude auf unsere Heim-Rallye 'Buten un‘ Binnen' ist groß, das legendäre IVG-Gelände lernte ich schon als Beifahrer kennen und werde versuchen, auch diese Herausforderung souverän zu meistern. Dem Gelände muss man Respekt zollen und das stets mit Bedacht beziehungsweise Konzentration“, berichtet der 18-jährige Lemke, Förderfahrer des ADAC Weser-Ems. Ziel sei es, die Rallye ohne Probleme zu bestreiten und sicher ins Ziel zu fahren. Denn in der DRC-Meisterschaft will das Duo Lemke/Jordan weiterhin vorne dabei sein.

Großen Respekt haben der Martfelder Lemke und der Asendorfer vor dem IVG-Gelände. "Weitgehend enge Straßen, schnittige Kurven, wildwachsende Bäume und Büsche, stellenweise begrenzt von Steinwänden und Mauern- dieses Gelände zeigt alle Facetten einer anspruchsvollen Rallyeumgebung. Besonders gemein: Die garstigen Absätze am Fahrbahnrand. Messerscharf endet der Asphalt, wer hier eine Kurve zu sehr schneidet, sollte eifrig Reifenwechsel geübt haben an den Tagen zuvor“, weiß Lemke um die besonderen Herausforderung. Mika Jordan fügt hinzu: „Wie in einem Labyrinth glaubt man immer wieder an die gleichen Stellen zu kommen, dieselben Gebäude zu sehen. Glaubt man. Tut man aber nicht. Wer hier aus dem Aufschrieb kommt, ist verloren. Wird uns aber hoffentlich nicht passieren. Die Arbeit zwischen uns funktioniert sehr gut – die 'BuBi' kann also kommen.“ Das Duo erhält vor Ort Unterstützung unter anderem durch Heini Ehlers vom AMC.