Philipp Fahrenholz ist seit Anfang 2018 als Triathlon-Profi unterwegs. Beim Ironman 70.3 Kraichgau startete er an der Seite der Weltmeister Jan Frodeno und Patrick Lange. (Golenia)

Hannover/Weyhe. Für Philipp Fahrenholz hat sich 2018 etwas Entscheidendes verändert: Der 26-Jährige aus Weyhe, der für Hannover 96 startet, ist zum ersten Mal als Profi im Triathlon unterwegs. Die entsprechende Lizenz hat er für das laufende Kalenderjahr erworben. Es ist einerseits ein Beleg dafür, wie viel Fahrenholz an seiner Leidenschaft liegt, andererseits aber auch ein Versuch, sich in dem Sport, der Größen wie Jan Frodeno aus Saarbrücken, Sebastian Kienle aus Mühlacker, Patrick Lange aus Darmstadt oder auch Andi Böcherer aus Freiburg hervorgebracht hat, in der deutschen Spitze zu etablieren.

Die Lizenz, die käuflich zu erwerben ist, hat Fahrenholz das Tor in eine neue Welt geöffnet. „Alles ist ein bisschen anders“, zog er ein erstes Fazit nach dem Ironman 70.3 Kraichgau, den er als 17. der Profis beendete. Neben ihm am Start: genau die Ironman-Helden, die für ihre Leistungen im Schwimmen, Radfahren und Laufen in den vergangenen Jahren so viel Bewunderung geerntet haben. Jan Frodeno gewann den Wettkampf vor Patrick Lange, Andreas Böcherer wurde Vierter. Mit ihren Zeiten konnte Fahrenholz noch nicht mithalten: Für ihn stoppte die Uhr nach 4:17:40 Stunden, Frodeno war nach 3:49:05 Stunden ins Ziel gekommen. Fahrenholz bezeichnete seinen Triathlon als solide. „Bis auf die letzten drei Kilometer beim Laufen war es eine gute Leistung“, lautete sein Resümee.

Die Fallhöhe ist für Fahrenholz mit dem Eintritt ins Profileben viel höher geworden. Er bekommt nun wesentlich mehr Aufmerksamkeit: Eine gesonderte Wechselzone, ein eigener, mit seinem Namen markierter Platz, Fans, die nach Autogrammen fragen – das ist für den 26-Jährigen noch neu. Am Start standen Lange und Böcherer direkt neben ihm. 8000 bis 9000 Fans am Strand, „die nur auf dich schauen“, spürte Fahrenholz eine Atmosphäre wie im Fußballstadion. „Das sind die Momente, auf die man sein ganzes Leben hingearbeitet hat und von denen man später seinen Enkel erzählt“, freute er sich. Ein bisschen Respekt habe er schon gehabt, als er sich bei der Wettkampfbesprechung der Profis unter der Crème de la Crème der Triathlon-Szene wiederfand. „Aber im Wettkampf muss man den Respekt ablegen. Da darf man vor niemandem zurückschrecken, denn im Wettkampf sind alle gleich“, versuchte Fahrenholz, sich nicht von großen Namen einschüchtern zu lassen.

Erhöhte Aufmerksamkeit erfährt er seit dem Erwerb der Profilizenz nicht nur bei Veranstaltungen, sondern auch im Alltag. Die Nationale Anti Doping Agentur, kurz Nada, hat ihn genau im Blick. Erst Freitag bekam Fahrenholz Besuch von den Kontrolleuren, die eine Dopingprobe vornahmen. Der Triathlet muss immer angeben, wo er sich befindet: „Das sind auch Einschränkungen.“ Diese nehme er allerdings gerne in Kauf: „Ich mache das, weil ich den Sport liebe.“

Eines hat sich jedoch nicht verändert: Fahrenholz muss hart dafür trainieren, um sich zu verbessern. „Nur weil man Profi ist, heißt das nicht, dass man automatisch besser wird.“ Um im Feld der Top-Athleten nicht unterzugehen, arbeite er sogar noch härter – und das als Ein-Mann-Betrieb mit einer intrinsischen Motivation. Der Triathlon ist für Fahrenholz ein Lebensinhalt geworden, schließlich betreibt er ihn schon fast sein halbes Leben lang. Ob er für ihn auch zu einem richtigen Standbein wird, ob er also sein Leben durch Sport finanzieren kann, das sei schwer vorherzusagen. „Da musst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und die richtige Leistung bringen“, weiß Fahrenholz, das dazu auch eine große Portion Glück gehört. Wären beim Ironman im Kraichgau nicht so viele Topstars gestartet, hätte der 26-Jährige mit seiner Zeit auch in der Top fünf landen können. Dann hätte er mehr Aufmerksamkeit bekommen. Momentan ist Fahrenholz noch komplett ohne Sponsoren unterwegs und finanziert seinen Sport selbst. Für seinen Schritt, das Jahr 2018 als Profi anzugehen, habe er bislang nur positive Rückmeldungen erhalten.

„Das ist schön, denn es bestärkt mich“, sagte er. An seinem zweiten Standbein feilt Fahrenholz bereits: Er arbeitet halbtags als Lehrer und schreibt an seiner Masterarbeit. Sport und Geschichte studiert er auf Lehramt. Er kann also beruhigt in die Zukunft blicken. Noch bis zum Jahresende gilt Fahrenholz’ Profilizenz. Wie es dann für ihn weitergehe, sei noch nicht absehbar. Wohin ihn sein nächster Wettkampf führt, steht dagegen schon fest: Er wird am 17. Juni bei den Mitteldistanz-Europameisterschaften im dänischen Elsinore starten. Rund 50 Profis werden dabei sein. Und mitten unter ihnen: Philipp Fahrenholz.