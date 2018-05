Der Brinkumer SV hat 0:7 gegen die zweite Mannschaft von Holstein Kiel verloren. (Symbolbild) (dpa)

Ganz bitterer Abend für die Fußballer des Brinkumer SV: Mit einer 0:7 (0:2)-Niederlage bei der zweiten Mannschaft der KSV Holstein Kiel ist der Bremen-Liga-Meister in die Relegationsrunde zur Regionalliga Nord gestartet. „Das Ergebnis sagt alles“, sagte Co-Trainer Jörg Bender, der an der Seitenlinie allein Regie führte, weil Cheftrainer Dennis Offermann im Urlaub weilte.

Für die Brinkumer war es allerdings nicht nur wegen des Ergebnisses ein absolut gebrauchter Abend. Denn schon in der Anfangsphase verletzten sich mit Kapitän Jannik Bender und Bastian Helms zwei zentrale Figuren des BSV-Spiels nach einem Zusammenprall. Diesen Doppel-Verlust konnten die Gäste nicht kompensieren. Kurz nachdem Bender das Spielfeld verlassen hatte, schlugen die Jung-Störche das erste Mal zu: Philipp Sander markierte nach einem Eckball, den die Gäste nicht aus der Gefahrenzone beförderten, die Führung (12.). Als dann auch Helms signalisierte, dass es für ihn nicht mehr weitergehen wird, folgte kurz darauf ein weiterer Schock: Mit einem tollen Schuss genau in den Winkel baute Julius Rainer Alt den Vorsprung der Gastgeber aus (34.). Völlig chancenlos waren die Brinkumer nicht: Durch Saimir Dikollaris Linksschuss hätten sie sogar selbst in Front gehen können (5.). Doch ohne das etatmäßige Zentrum verlor der BSV die Ordnung.

Er fand sie nach dem Seitenwechsel nicht wieder. Brinkum war phasenweise mit dem schnellen Spiel der Gastgeber überfordert. Die junge Kieler Mannschaft fand und nutzte die Lücken im Brinkumer Abwehrverbund. Die Gäste bekamen überhaupt keinen Zugriff mehr. Sie stießen auch körperlich an ihre Grenzen. Je zweimal Philipp Sander und Timo Barendt sowie einmal Laurynas Kulikas schossen den Erfolg der Gastgeber, die die Saison in der Oberliga Schleswig-Holstein auf Platz drei beendet hatten, heraus. Und es hätte sogar noch schlimmer kommen können für die Brinkumer. Denn die Kieler trafen nach dem Seitenwechsel noch viermal das Aluminium und vergaben darüber hinaus noch die eine oder andere hochkarätige Möglichkeit. "Da müssen sich die Jungs auch fragen, ob sie wirklich alles gegeben haben", sparte Bender nicht mit Kritik am eigenen Team. Er musste aber auch anerkennen, "dass Kiel es sehr gut gemacht hat".