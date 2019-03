Bassen. Marius Wagener wird auch in der Saison 2019/2020 die Fußballer des TSV Bassen II trainieren. Das teilte jetzt TSV-Abteilungsleiter Adrian Liegmann mit. „Auch der Co-Trainer unserer Reserve, Fabian Bache, wird eine weitere Saison zur Verfügung stehen. Die beiden haben bisher eine ganz hervorragende Arbeit mit dem Team geleistet“, meinte Liegmann. Aktuell befindet sich das Team auf dem zweiten Tabellenplatz in der 1.Kreisklasse. Liegmann: „Das Ziel am Saisonende soll der Aufstieg in die Kreisliga sein.“