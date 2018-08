Dort entsteht seit einigen Jahren unter besonderen Bedingungen ein Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll. Es wird voraussichtlich knapp fünf Jahre später fertig als geplant – angepeilt wird nun das Jahr 2027.

Lies, ausgestattet mit Helm, Schutzbrille und Overall, wollte sich ein Bild vom Baufortschritt machen. „Man kann sich ja vieles vorstellen, doch vor Ort entsteht ein ganz anderer Eindruck“, sagte er. „Die Vorstellung ist ja bei vielen, dass wir es mit einem alten Bestands-Bergwerk zu tun haben, dabei entsteht hier in Wahrheit eine völlig neue Anlage.“

Unter Tage versprühte Thomas Lautsch, der technische Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) Optimismus. „Wir sind sehr deutlich fortgeschritten, die Baustelle läuft rund und ein Viertel des Einlagerungsvolumens ist fertig“, sagte der Bergbau-Ingenieur. Insgesamt soll es mal 300 000 Kubikmeter betragen.

Zurzeit arbeitet die BGE als Betreiber- und Betriebsgesellschaft von Schacht Konrad an einer Umladestation sowie vor allem der Renovierung des Schachts, über den künftig der Atommüll in die Tiefe gelangen soll. Das Problem: Anders als in Bergwerken entstehen keine Stollen, sondern bis zu 13 Meter hohe Tunnelschächte, wie sie etwa beim Bau von Bahntunneln benötigt werden. Die Bergleute treiben dazu bis zu 18 Meter lange Eisenstangen als eine Art Dübel ins Gestein. Obwohl auf der Basis eines TÜV-Gutachtens inzwischen mit einer Fertigstellung im ersten Halbjahr 2027 gerechnet wird, setzt Lautsch auf einen früheren Zeitpunkt. Beim Einlagerungsbetrieb soll anschließend Zeit aufgeholt werden, indem nicht wie bisher geplant in einer Schicht, sondern in zwei Schichten Atommüll eingelagert wird. Bisher waren etwa 30 Jahre Einlagerungsbetrieb geplant. Weitere zehn Jahre werden zum Abbau der Anlagen benötigt. Im Einschichtbetrieb sollten täglich 17 Behälter angeliefert werden.

Als große Herausforderung gilt neben der Logistik vor allem das komplexe Genehmigungsverfahren. Die BGE gibt zu, die Planungstiefe unterschätzt zu haben. „Allein für einen Gabelstapler müssen wir 70 Ordner einreichen – da gucken jetzt die Experten dieser Welt drauf“, sagte Lautsch, der den Aufwand angesichts des Umgangs mit Gefahrengut aber durchaus für berechtigt hält.

Die BGE hatte im März als einen Hauptgrund für die Verzögerung eine Reihe alter Verträge genannt, die teils noch vor 1990 abgeschlossen worden seien und mit deren Erfüllung es nun Probleme gebe. Welche Folgen die Verzögerung für die Kosten haben wird, ist noch unklar. „Wir kalkulieren im Moment mit Baukosten von insgesamt 4,2 Milliarden Euro“, sagte der BGE-Geschäftsführer.

Das Vorhaben wird seit 30 Jahren kritisch von Bürgerinitiativen begleitet, die vor der ­Gefahr warnen. Die Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad etwa hält das alte Bergwerk für komplett ungeeignet. Lies traf sich nach seiner Besichtigung im Bergwerk mit Vertretern der Gegner. Schon vorher vertrat er aber beeindruckt von seiner Besichtigungstour die Ansicht: „Ich halte das Konzept für durchdacht. Das hier ist genau der richtige Weg, der beschritten wird.“