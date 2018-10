Noch am selben Tag wurde der 38-jährige Hauptverdächtige in Oldenburg ebenfalls festgenommen. Bereits seit März 2017 hatte die Polizei gegen mehrere in Oldenburg ansässige Personen ermittelt, die im Verdacht stehen, Kokain und Marihuana in größeren Mengen einzuführen und in Verkehr zu bringen. Und in der Oldenburger Wohnung eines der Tatverdächtigen stellten die Ermittler nun einen fünfstelligen Bargeldbetrag sicher. Ebenso wurden fünf zum Teil hochwertige Fahrzeuge beschlagnahmt.