„Am Ende werden rund 830 Mitarbeiter im Krankenhaus tätig sein. Stand heute sind es also rund 960.“ Gert Prahm, Betriebsratsvorsitzender des JHD, sagte dazu: „Zufrieden kann man mit der Zahl nicht sein. Sie ist meines Erachtens zu hoch.“

Die Kündigungen sind nötig, um das Krankenhaus zu retten. Derzeit befindet es sich im Insolvenzverfahren. Vergangenen Freitag hatte die Stadt Delmenhorst, wie berichtet, das JHD gekauft und ist jetzt hundertprozentige Eigentümerin. Zuvor hatte sie zehn Prozent der Anteile gehalten, der Rest lag in der Hand der katholischen Stiftung St-Josef-Stift. Als das Haus vor dem Bankrott stand, was im September 2017 bekannt wurde, erklärte die katholische Kirche ihren Rückzug. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens wurde schließlich ein Investorenverfahren eröffnet. Neben der Stadt Delmenhorst sollen noch zwei privat betriebene Krankenhaus-Ketten für das Krankenhaus geboten haben. Die Stadt bekam aber schließlich den Zuschlag, über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart worden.

Lange Zeit wurde um die Zahl derjenigen gerungen, die im Rahmen der Sanierung das Haus verlassen müssen. Zuerst war Ende November vergangenen Jahres von 112 Vollzeitstellen, die sich auf rund 160 Mitarbeiter verteilen würden, die Rede. Da aber auch zahlreiche Mitarbeiter mit dem Start der Insolvenz in Eigenverantwortung am

22. September von sich aus gekündigt hatten, sprach Friedel Mitte Januar im Gespräch mit dem WESER-KURIER von „50 bis 60 Vollzeitkräften“, die entlassen werden müssen. Zwischenzeitlich sei die Zahl der Mitarbeiter, die gehen müssen, noch größer gewesen, sagte Prahm. Nun also habe man sich auf 130 Mitarbeiter geeinigt. Während aufgrund des akuten Ärztemangels keine Mediziner gehen müssen, wird beispielsweise die Hälfte der Küchencrew auf die Straße gesetzt.