Gegen den Täter wurde mittlerweile ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet. (Björn Hake)

Wie die Polizei mitteilt, wurde bereits am Donnerstag, 20. September, ein 15-jähriges Mädchen auf dem Bahnsteig des Braker Bahnhofs Opfer einer Belästigung. Laut Polizeibericht saß das Mädchen zwischen 9.30 und 9.50 Uhr auf einer Bank, um dort auf einen Zug zu warten. Ein etwa 50-jähriger Mann, der einen betrunkenen Eindruck machte, setzte sich neben das Mädchen und sprach es an. Währenddessen rutschte er immer näher und fasste sie auch am Bein an. Dem verängstigten Mädchen kamen Personen zu Hilfe. Bevor der Mann in den Zug stieg, wurden von ihm aus größerer Entfernung noch Aufnahmen gemacht. Nach einer Anzeige bei der Polizei, nahmen die Beamten die Ermittlungen auf. Unter anderem wurde dabei auch der Bahnsteig überwacht. Genau eine Woche nach der Tat wurde der Mann am Donnerstag, 27. September, am Bahnhof entdeckt. Er wurde vernommen und räumte den Vorfall ein. Es gab ein ermahnendes Gespräch und er wurde erkennungsdienstlich behandelt. Gegen ihn wurde darüber hinaus ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.