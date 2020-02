Die 15-Jährige erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen. (Björn Hake)

Eine 15 Jahre alte Rotenburgerin ist bei einem Unfall auf der Bullenseestraße in Kirchwalsede am Mittwochnachmittag tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr die 15-Jährige als Beifahrerin im Auto eines 18-Jährigen in Richtung Kirchwalsede. Als der Fahrer gegen 16.30 Uhr mehrere Autos überholen wollte, kam er mit dem Wagen in den Seitenraum der Fahrbahn, verlor die Kontrolle über das Auto und schleuderte in das Auto eines 52-Jährigen aus Verden. Beide Autos kamen von der Fahrbahn ab und prallten gegen einen Baum.

Der Fahranfänger und seine Beifahrerin wurden in dem Auto eingeklemmt und mussten von den Rettungskräften befreit werden. Die 15-Jährige starb noch am Unfallort, der 18-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 52-Jährige aus Verden wurde leicht verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden.