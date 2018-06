Bremer Paare möchten generell Frühlings- und Sommerhochzeiten ohne bestimmtes Datum. (dpa)

Ein perfektes Datum für eine Sommerhochzeit? Für viele Paare in Niedersachsen ist das ganz klar der Sonnabend, 18. August – weil der 18.08.2018 eben eine so schöne Schnapszahl ist, die Glück bringen soll. Der Tag ist bei den Standesämtern mehrerer Städte schon seit Monaten ausgebucht. Auch die beiden Mittwoche, der 1. August und der 8. August 2018, sind offenbar sehr beliebt.

Zwar ist der Ansturm auf diese speziellen Daten nicht ganz so groß wie auf regelmäßigere Schnapszahlen, etwa den 9.9.09 oder den 12.12.12, sagt die Leiterin des Oldenburger Standesamtes, Bettina Hey. Trotzdem bieten einige Ämter wegen des Ansturms an den drei Augusttagen zusätzliche Trautermine an. Für die Leiterin des Standesamts Braunschweig, Ursel Koch, ist klar: „Oft wählen Paare Schnapszahlen oder andere Daten mit speziellen Zahlenkombinationen wegen der Männer – die können sich das Hochzeitsdatum dann besser merken“, ist ihre Erklärung.

Hoffnung auf Eheglück

Frauen erhofften sich ihre Meinung nach, so eher Blumen und Pralinen zu erhalten. Andere Heiratswillige hofften wegen der Zahlensymbolik von Schnapszahlen auf Eheglück. Schnapszahldaten haben identische Ziffern. Sie werden übrigens mit Schnaps in Verbindung gebracht, weil man nach ein paar Gläschen Alkohol doppelt sieht.

Zumindest nach australischen Forschern ist das Heiraten an Schnapszahldaten jedoch eher eine Schnapsidee. Die Forscher untersuchten niederländische Heiratsregister und fanden heraus, dass sich Paare, die sich an Daten mit speziellen Zahlenkombinationen das Ja-Wort gegeben haben, häufiger schneiden lassen als andere Ehepaare.

Trotzdem – die Nachfrage ist hoch und in Braunschweig etwa trauen Standesbeamte am 18. August 2018 insgesamt 24 Paare statt acht wie an gewöhnlichen Sonnabenden. In Göttingen sind an diesem Wochenende zwei Standesbeamtinnen im Einsatz statt wie sonst an Sonnabenden nur eine. Sie trauen dann acht Paare.

Alle angeboten Termine am 18. August sind in diesen und weiteren Städten inzwischen ausgebucht, etwa in Hannover (20 Ehen) und Oldenburg (sechs Ehen). Die Standesämter der vier Städte haben auch am 8. August keine freien Termine mehr. Aber für Kurzentschlossene gibt es trotzdem noch Möglichkeiten, sich einen Augusttermin mit spezieller Zahlenkombination zu sichern. In Bremen etwa. Dort scheinen Schnapszahlen nach Angaben der Stadt weniger wichtig.

Bremer Paare würden einfach generell Frühlings- und Sommerhochzeiten ohne bestimmtes Datum wollen. Außerdem sagt die Leiterin des Oldenburger Standesamtes: „Aufgrund von Absagen gibt es für Heiratswillige immer wieder die Möglichkeit, doch noch an diesen Tagen nachzurücken.“ Die Hochzeiten an Sonnabenden finden in Oldenburg immer im Schloss statt.